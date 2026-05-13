脳卒中後の再発リスクを“日常生活データ”から可視化

株式会社 MEDIROM Rehab Solutions

ヘルスケア事業を展開するメディロムグループの株式会社MEDIROM MOTHER Labs（本社：東京都港区、代表：植草義雄）および株式会社MEDIROM Rehab Solutions（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤康祐）は、脳卒中後の生活期患者を対象に、ウェアラブルデバイスによる生体データと生活記録を組み合わせた再発予防支援に関する検討を共同で実施しました。本検討結果について、『脳梗塞リハビリセンター』を運営するMEDIROM Rehab Solutionsの理学療法士・鶴埜益巳が、第51回日本脳卒中学会学術集会にて発表いたしました。本検討では、日常生活の中で取得される客観的データを活用し、生活習慣の振り返りを行うことで、再発リスクにつながり得る行動や状態の把握を試みました。その結果、生活管理に対する意識の変化が確認され、主治医と連携した再発予防支援の一助となる可能性が示唆されました。

■背景と目的

脳卒中は再発リスクが高く、生活習慣の管理が重要とされています。一方で、日常生活の中で生じる身体的・心理的負荷は把握が難しく、再発予防における課題の一つとされています。

本検討では、先行研究において示されている静止時心拍数と血圧上昇の関連に着目し、ウェアラブルデバイスにより取得される客観的データと生活記録を組み合わせることで、日常生活に潜在する再発リスク因子の把握と生活習慣の振り返りへの活用可能性を検討しました。

■方法

脳出血後の生活期患者1症例を対象に、以下の方法で検討を行いました。

期間：3週間

測定方法：手首装着型デバイスにより毎分データを取得

取得項目：心拍数・歩数等

生活記録：気になったこと・その理由・その時間帯（精神状態・体調変化等）を本人が記録

解析においては、歩数が0の状態における心拍数を抽出し、平均値および標準偏差を算出した上で、2SD以上の値を異常値として抽出しました。さらに、異常値が確認された時間帯と生活記録を照合し、振り返り面談を通じて要因の検討と生活上の工夫について確認を行いました。

＜機材＞

＜方法＞

■結果

取得されたデータの解析および生活記録との照合により、心拍数の上昇は以下のような場面で確認されました。

- 調理やゴミ処理などの身体的負荷を伴う動作- トイレ動作におけるいきみ- 焦りや不安、緊張などの精神的負荷- 起床時や立位時の体調変化

これらの振り返りを通じて、対象者においては生活管理に対する意識の変化が確認されました。

■考察

本検討では、医療機器ではないウェアラブルデバイスを用いた測定であることから、測定精度に一定の制約があることを前提としつつ、客観的データと生活記録を組み合わせることで、日常生活の振り返りを具体的に行うことが可能となりました。

その結果、生活管理に関する意識の変化が確認され、本取り組みが主治医と連携した再発予防支援の一助となる可能性が示唆されました。

■今後の展開

メディロムグループでは、本検討で得られた知見を踏まえ、日常生活データを活用した健康管理支援の可能性について、さらなる検討を進めてまいります。

- 個人向け：生活習慣の振り返り支援- 法人向け：健康経営領域での活用（REMONY等）

今後も、データと現場支援を組み合わせたヘルスケアサービスのあり方について検討を継続してまいります。

■使用デバイス「MOTHER Bracelet(R)︎」について

本検討では、MEDIROM MOTHER Labsが開発した充電不要のウェアラブルデバイス「MOTHER Bracelet(R)︎」を使用しました。

本デバイスは、温度差発電技術により充電を必要とせず、24時間365日の連続的なデータ取得が可能であり、心拍数・歩数・睡眠・体表温、カロリーなどの計測に対応しています。

日常生活における各種データを継続的に可視化し、健康状態の把握や生活習慣の振り返りを支援します。医療・ヘルスケア領域において、客観的データに基づく新たな支援の在り方を提示しています。

■ 脳梗塞リハビリセンターについて

脳梗塞リハビリセンターは、2014年より保険外リハビリという新たな選択肢を提示し、脳卒中後遺症を中心とした機能回復・生活再建を支援してきました。理学療法士・作業療法士などの専門職がマンツーマンで対応し、一人ひとりの目標に合わせたリハビリプログラムを提供しています。

＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社 MEDIROM MOTHER Labs

所在地 ： 東京都港区台場二丁目3番1号トレードピアお台場16階

代表 ： 代表 植草 義雄

事業内容： ヘルステック事業／デバイス事業／ランニングステーション運営事業

URL ： https://medirom-mother-labs.co.jp/





会社名 ： 株式会社 MEDIROM Rehab Solutions

所在地 ： 東京都港区台場二丁目3番1号トレードピアお台場16階

代表 ： 代表取締役社長 伊藤 康祐

事業内容： 保険外サービス 『脳梗塞リハビリセンター』 運営、リハビリサービス受託事業

URL ： https://medirom-rehab-solutions.co.jp/



