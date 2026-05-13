帝王の座をかけた前哨戦！伝統の「大井記念（SI）」を5/20（水）に実施！TCK公式YouTube「ウマきゅん」には土屋アンナさん、中島ひとみさんらが初登場！

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）は、大井競馬第3回開催（5/18～5/22）にて、「大井記念（SI）」を実施します。ダート競馬界における上半期の古馬チャンピオンを決める「帝王賞（JpnI）」のトライアルレースにあたる重要な一戦です。TCK 公式 YouTube ライブ番組「ウマきゅん」では、多彩なレギュラー陣とスペシャルなゲストが１レースから最終レースまで予想と楽しいトークを交えて配信するほか、重賞予想トークステージや船橋にんじんPRキャンペーン、サイン入りゴーグルが当たる抽選会など、お楽しみいただけるイベントを多数実施します。

帝王賞への前哨戦！「大井記念（SI）」を開催！

5月20日（水）には、「大井記念（SI）」を実施。今年で71回目を迎える本レースは、1950年の大井競馬場開場を記念して創設された、長い歴史を持つ重賞レースで、上半期のダート古馬頂上決戦「帝王賞（JpnI）」と同じ2,000mの舞台で行われる一戦です。南関東の有力馬が一堂に会する、ハイレベルな攻防にご注目ください！

＊レース情報はこちら

大井記念（SI）：https://www.tokyocitykeiba.com/race/grade_race/2026-05-20/

TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」は豪華ゲストが連日出演！５/20（水）は土屋アンナさん、中島ひとみさん、５/21（木）には黒沢怜生さんが初登場！!

TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」は、2026年度も第1レースから最終レースまで出演者が登場する2部構成でお届けします。

5月20日（水）には、アーティストの土屋アンナさんが初登場！アーティストをはじめ、モデル、女優とオールマイティに活躍されている土屋さんですが、勝馬の予想でも高配当を見事的中させ、活躍することができるのか!?期待が高まります！

同日には、陸上選手の中島ひとみさんも初登場。2025年に行われた世界陸上では女子100mハードルに出場。国内外でスピードを競い続ける中島さんの予想に注目です！

5月21日（木）には、棋士の黒沢怜生さんが初登場。数十手先をも読むという将棋界で輝きを見せる頭脳は、どのような予想を導き出すのか!?的中に期待が高まります！

そのほか、5月22日（金）には、タレントの遼河はるひさん、Mリーガーの多井隆晴さんが出演！連日、豪華ゲストでお届けする「ウマきゅん」にぜひご注目ください！

＜TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」第3回開催概要＞

実施日 ：第3回開催中は毎日実施

時間 ：【全日】

≪第1部≫14時00分～17時20分 ≪第2部≫17時25分～21時00分

配信チャンネル：TCK公式YouTubeチャンネル

（https://www.youtube.com/playlist?list=PLraFfvfsLclXV0PSXOrANXi21EIAy8CEV ）

出演者 ：下表のとおり

※視聴者プレゼントの内容、応募方法等は番組内で発表します。

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。

重賞予想トークステージ

5月20日（水）は、TCKに精通する出演陣が大井記念（SI）の予想などに挑戦するトークステージを実施します。当日は、ぜひトゥインクルステージにお越しください。

【5月20日（水）】

時間 ：１.18時30分頃～（第8レース確定後）

２.19時05分頃～（第9レース確定後）

場所 ：トゥインクルステージ

内容 ：大井記念（SI）の予想など

出演者：≪MC≫平田理奈さん（タレント）、≪解説≫久保木正則さん（日刊競馬記者）

※出演者は予告なく変更する場合がございます。

船橋にんじんPRキャンペーン

「船橋にんじん」は栄養満点で甘みが強いだけでなく、大井競馬場の厩舎から出た馬ふんを堆肥として栽培されている点が特徴です。

第3回開催では、船橋にんじんを多くの方々に知っていただくために、5月19日（火）の大井競馬第9レースを市川市農業協同組合（JAいちかわ）冠レース「～船橋にんじん～ＪＡいちかわ賞」として実施するほか、当日に大井競馬場へご来場いただいた方先着300名様に船橋にんじんをプレゼントします。また、TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」や大井競馬中継番組をご覧の方は、視聴者プレゼントとして船橋にんじんカレーが当たるチャンスです。

5月19日（火）は、ぜひ船橋にんじんにご注目ください！

【ご来場者プレゼント】

時間：17時25分～ なくなり次第終了

場所：G-FRONT前特設ブース

賞品：船橋にんじん（お一人様1袋まで）

数量：先着300名様

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※視聴者プレゼントの応募方法等は番組内で発表します。

サイン入りゴーグルが当たる抽選会

5月22日（金）は、大井競馬場の飲食店とTCK所属ジョッキーのコラボキャンペーンを実施します。対象店舗で商品を2,000円以上お買い上げいただいた方に先着でお配りする抽選券をお持ちいただくと、抽選でTCK所属ジョッキーの直筆サイン入りゴーグルが当たります！

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■キャンペーン概要

実施日 ：5月22日（金）

対象店舗：

STAR LIGHT、STAR LIGHTプラス、なんつッ亭、つるまる饂飩、大井競馬場食堂、煮込みとビールのお店 2532 by STAR LIGHT、THE17GATE by STAR LIGHT、カバジョ デ カレーラ、大金持ち蜂の家、マリオンクレープ（全10店舗）

★店舗情報はこちら https://www.tokyocitykeiba.com/guide/gourmet/

抽選会場：G-FRONT 1 階 総合案内所

当選賞品：TCK所属ジョッキー直筆サイン入りゴーグル（全30個）

（小野俊斗騎手、木澤奨騎手のサイン入り賞品はありませんので、ご了承ください。）

■抽選会の流れ

１.対象店舗で1会計につき2,000円以上の商品をご購入いただくと、抽選券を1枚お配りします。（なくなり次第配布を終了します。）

２.G-FRONT 1 階 総合案内所で抽選券を確認後、くじを引いていただきます。

３.ご当選された場合、スタッフが提示する番号の中からお好きな番号をお選びいただきます。

４.選ばれた番号に対応する賞品をお渡しします。（賞品お渡し後の番号の変更はできませんのでご了承ください。）

※抽選券、賞品がなくなり次第、キャンペーンを終了します。

※原則、賞品の交換はできませんのでご了承ください。

★その他の第3回開催のイベント情報はこちらをご覧ください★

https://www.tokyocitykeiba.com/guide/events/