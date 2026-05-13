[大阪版]【最新オフィスマーケットレポート発表】オフィス空室率 4ヵ月連続で低下

三幸エステート株式会社

三幸エステート株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：福島正二郎）は、2026年4月度の大阪市オフィス賃貸状況（空室率＆現空面積：大規模、募集賃料＆募集面積：大規模、規模別空室率、主要3区※1空室率：大規模）および全国6大都市（東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡）の大規模ビルのマーケットデータをまとめた「オフィスマーケット2026年5月号大阪」を公表します。

※1：主要3区＝大阪市北区・中央区・西区

※調査時点：2026年4月末現在および各年12月31日時点

※本リリース・公表データは次のURLからもご覧いただけます https://www.sanko-e.co.jp/data/

支店長の視点

自社ビルから賃貸ビルへ移転する場合、以前は築年数の経過した自社ビルは売却され、マンション等に建替えられるケースが一般的だった。近年は採用活動での優位性確保やコミュニケーションの促進といった移転動機を背景に、建替え時期を迎えていない自社ビルからの移転が増えている。そのため、移転元の自社ビルを賃貸ビルとして運用する事例も見られ、募集床の品薄感が強い中、市場に新たな循環が出始めている。(大阪支店長 森本泰史)

大阪市 大規模ビル 空室率＆潜在空室率

空室率 4ヵ月連続で低下 「中央区」は0.5ポイントの大幅な低下

空室率は前月比マイナス0.21ポイントの2.17％となり、4ヵ月連続で低下した。前月に続き新築ビルでまとまった面積の空室が消化され、主な低下要因となっている。エリア別では「中央区」が前月比マイナス0.5ポイントの大幅な低下となった。潜在空室率は前月比マイナス0.18ポイントの3.91％となった。

オフィス需要は旺盛な状態が続いている。自社ビルから賃貸ビルへの移転需要も引き続き多い。

＜空室率＆潜在空室率＞

大阪市 大規模ビル 募集賃料＆募集面積

募集賃料 7ヵ月連続で上昇 緩やかな上昇傾向が続く

募集賃料は前月比プラス294円／坪の20,427円／坪となった。賃料は7ヵ月連続で上昇し、緩やかな上昇傾向が続いている。

＜募集賃料＆募集面積＞

＜大阪市 規模別 空室率＞

＜大阪市 大規模ビル 主要3区 空室率＞

＜空室率の推移（6大都市 大規模ビル）＞

＜募集賃料の推移（6大都市 大規模ビル・主要駅前地区）＞

三幸エステートHP：https://www.sanko-e.co.jp/

三幸エステート株式会社について

三幸エステート株式会社（1977年5月17日設立）は、企業のオフィス戦略を総合的にサポートしています。賃貸オフィスビルの選定サポートと仲介から、最適なワークプレイスの検証・提案、プロジェクト遂行に不可欠なマネジメント機能の提供まで、オフィスに関するあらゆるニーズに幅広くお応えしています。