『2026 CHOO YOUNG WOO FANMEETING [CHOO-prise!] in JAPAN』本日5/13(水)18時よりファンクラブ先行１次（抽選）受付開始！

株式会社 J HARMONY

映画『今夜、世界からこの恋が消えても』でスクリーンデビューを果たし、さらなる活躍の場を広げているチュ・ヨンウの、約半年ぶりとなるファンミーティングの開催が決定いたしました。

2026年7月20日(月・祝)に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて、皆さまと再びお会いできる特別な時間をお届けします。

さらに、チケットをご購入いただいた皆さまを対象に、1：1撮影会や直筆サイン入り特典などが抽選で当たる特別イベントもご用意しております。

フチュの皆さま、今年も一緒に素敵な時間をつくりましょう。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

ファンクラブ1次先行(抽選)は本日5月13日18:00よりスタート！

【公演タイトル】

2026 CHOO YOUNG WOO FANMEETING [CHOO-prise!] in JAPAN

【公演スケジュール】

■東京/LINE CUBE SHIBUYA

2026年7月20日(月・祝)

[1部] 開場 13:00 / 開演 14:00

[2部] 開場 17:30 / 開演 18:30

※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。

※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

【チケット料金】

\16,500 (税込)

〈購入者特典〉

・1：1フォト撮影会抽選参加券 (各公演30名様)

・1：6フォト撮影会抽選参加券 (各公演60名様)

・1：10フォト撮影会抽選参加券 (各公演70名様)

・直筆サイン入りポラロイド抽選参加券 (各公演10名様)

・直筆サイン入りポスター抽選参加券 (各公演100名様)

・フォトカード 1枚 (ご来場者全員)

・限定オリジナルグッズ (ご来場者全員)



※各特典に関する詳細は後日改めてご案内いたします。なお、各フォト撮影会は、公演時間外に実施する可能性がございます。あらかじめご了承ください。



・3歳未満は入場不可。3歳以上はチケットが必要です。

・別途プレイガイド手数料がかかります。



【枚数制限】

1名様につき各公演4枚まで



【ファンクラブ先行1次(抽選)】

受付期間：2026年5月13日(水) 18:00~2026年5月28日(木) 23:59

※上記ファンクラブ先行1次、2次期間内にご入会(ご入金)いただいた方もお申し込み可能です。

※同行者はファンクラブ非会員の方でもお申し込み可能です。

ファンクラブサイト「FC NEWS」よりお申し込み可能です。



【チケット販売スケジュール】

■ファンクラブ先行2次(抽選)

受付期間：2026年6月4日(木) 18:00~2026年6月8日(月) 23:59

■プレイガイド先行(先着)

受付期間：2026年6月14日(日) 18:00~2026年6月28日(日) 23:59

■一般販売(先着)

受付期間：2026年7月3日(金) 18:00~2026年7月18日(土) 23:59

7/9 (木)00:00~7/11 (土) 17:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。

※「ファンクラブ先行」で予定数に達した際は、「プレイガイド先行」や「一般販売」が実施されない場合がございます。



■問い合わせ

チュ・ヨンウ ジャパン オフィシャル ファンクラブ事務局

support@chooyoungwoo.jp

平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)



今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内いたしますので、随時ご確認をお願いいたします。

チュ・ヨンウ ジャパン オフィシャル ファンクラブサイト：https://chooyoungwoo.jp/

チュ・ヨンウ ジャパン オフィシャル X：https://x.com/ChooYoungWoo_JP