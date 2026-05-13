「AIでアイデアが出る！」ビジネスアイデア創出ツール「AIDEL」の提供開始を技術面から支援

アイデアを“考える”時間を節約し、“選ぶ”時代へ

クォンツ・リサーチ株式会社

クォンツ・リサーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西村 公佑、以下「当社」）は、同じく共同通信グループである株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区、代表取締役社長：水越 孝）が本日サービス提供を開始したビジネスアイデア創出ツール「AIDEL（アイデル）」について、システムの開発ならびに技術面でのサポートを担当していることをお知らせします。

「AIDEL」は、企業が保有する技術・ノウハウ・顧客基盤などの経営資源を登録することで、株式会社矢野経済研究所の市場調査データ、共同通信社のニュース、特許情報などを組み合わせ、生成AIが多様なビジネスアイデアを提案するオンラインサービスです。企業内の新規事業創出における情報収集、発想、整理、評価のプロセスを効率化し、質の高いアイデア検討を支援します。

■新規事業アイデアの発想業務を支援するオンラインサービス「AIDEL」

当社はこれまで、金融工学とITを融合させた情報提供サービス、データ分析・シミュレーションツール、アプリケーション開発、AIモデル開発などを提供してまいりました。「AIDEL」では、こうしたシステム開発・データ処理・AI活用の知見を活かし、株式会社矢野経済研究所が蓄積してきた市場調査・コンサルティングの知見と連携することで、企業のアイデア発想業務を支えるサービス基盤の実装・運用を担っています。

従来、新規事業のアイデア発想では、関連市場の調査、外部環境の把握、社内ブレーンストーミング、事業性の整理などに多くの時間とコストが必要でした。「AIDEL」は、信頼性の高い情報ソースと生成AIを組み合わせることで、アイデア創出の初期段階を効率化し、担当者がより本質的な検討・議論に集中できる環境を提供します。

■AIDEL の 3 つの強み

「AIDEL」の強みは、以下の３つです。これらの強みにより、質が担保されたアイデアを量産することが可能となります。

強み１．信頼できる情報のみを活用

株式会社矢野経済研究所が持つ市場調査データ、共同通信社のニュース情報、そして特許情報など、ビジネス現場で検証された信頼性の高い情報だけを活用します。一般的な生成 AI にありがちな「根拠不明なアイデア」や「著作権侵害の恐れがあるアイデア」とは、この点で一線を画します。新たな情報ソースの追加も準備中です。

強み２．特許取得済みの発想メカニズムで"本物のアイデア"を量産

アイデア発想の原理原則に基づき、自社の経営資源（リソース）と外部情報からの気づき（ヒント）を組み合わせる独自のフレームワークで特許を取得（第 7430291 号）。この仕組み化によって、専門知識や経験がない人も、原理原則に基づくアイデアを量産することができます。

強み３．複雑な操作不要の直感的 UX

アイデア発想の専門知識はもちろん、複雑な操作も不要です。気になるヒントカードを選び、「作成実行」ボタンを押すだけで、イメージ画像、概要説明・骨子、事業性評価、市場分析を含む具体的なアイデアシートを AI が自動生成します。

また、著名な分析フレームワーク「アンゾフの成長マトリクス」や「オズボーンのチェックリスト」に沿った「派生アイデア作成機能」も搭載しています。

■「AIDEL」の主な機能- 経営資源（リソース）の個別登録およびCSV一括登録機能- 市場・ニュース・特許情報などを踏まえたアイデアヒントカード作成機能- 生成AIによるアイデアシート作成機能（イメージ画像、概要説明・骨子、事業性評価、市場分析など）- 作成済みアイデアの複製・編集機能- アンゾフの成長マトリクス、オズボーンチェックリスト等の観点を用いた派生アイデア作成機能- My気づき登録機能、プロジェクト作成機能■当社が担う開発・運用領域

当社は、「AIDEL」のシステム開発、保守、監視を担当しています。AWS上で稼働するサービス基盤の開発・運用、生成AIを活用した機能実装、データ連携、利用企業が安心して利用できる運用体制の整備を通じて、サービスの安定提供に貢献します。

「AIDEL」では、データ保護・オプトアウトポリシーに配慮したセキュリティ体制を採用しており、利用企業が登録した情報がAI学習に利用されることはありません。当社はISMS認証を取得しており、金融・投資分野のシステム開発で培った信頼性・安全性に関する知見を活かして、企業の新規事業創出を支える基盤運用を行います。

■「AIDEL」運営者情報

「AIDEL」は、当社と同じく共同通信グループである株式会社矢野経済研究所が運営します。当社は、システムの開発ならびに技術面でのサポートを担い、グループ内の市場調査・データ分析・IT開発の知見を組み合わせることで、サービス価値の向上に取り組みます。

■「AIDEL」のご利用までの流れ

以下のWEBサイトから、サービス内容や利用規約等をご確認の上、お申し込みください。

▼お申し込みページはこちら

https://biz-aidel.com/

※個人並びに当社が競合事業者と判断する法人・団体様のご利用はご遠慮をいただいております。

※お申込内容確認作業が入りますので、ご利用まで数日お時間を頂戴する場合がございます。

■会社概要

商号：クォンツ・リサーチ株式会社

本社所在地：東京都港区東新橋1-7-1 汐留メディアタワー9階

代表取締役社長：西村 公佑

事業内容：

金融工学とITを融合させた情報提供サービス、データ分析・シミュレーションツール、アプリケーション開発、ビッグデータ分析、AIモデル開発等

会社URL：https://www.quantsresearch.com/

■株式会社矢野経済研究所について

1958年設立の総合マーケティング調査機関。全産業分野を対象とするマーケット・レポートの発刊、受託調査、コンサルティング等を通じて、企業の成長と事業開発を支援しています。AIDELでは、同社が蓄積してきた市場調査データとビジネス構想の知見を活用しています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

サービス「AIDEL」に関するお問い合わせ先

株式会社矢野経済研究所 未来企画室

e-mail：aidel@yano.co.jp

本リリースに関するお問い合わせ先

クォンツ・リサーチ株式会社 ITコンサルティング部

e-mail：qrsalescontact@qri.jp