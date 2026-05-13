「肉のエサカ泉南店」が5月16日（土）よりリニューアルオープン！「デミ煮込げんこつハンバーグ」が800円（税抜）でいよいよ登場！！精肉加工工場の直営だからこその味と価格が本格始動！！

株式会社C-HUNDRED肉のエサカとワンダーステーキのコラボレーション

肉のエサカ泉南店で、いよいよ「肉のエサカ」の大人気商品である「肉屋の特製げんこつハンバーグ・デミ煮込」が800円（税抜）で投入されます。

実施店舗 ：肉のエサカ 泉南店

店舗住所 ：〒590-0521 大阪府泉南市樽井６１９－１

営業時間：平日 11:00～14:00 17:00～21:00

土日祝 11:00～21:00

■そもそも、「肉のエサカ」とは？

店名にある「肉の～」という冠言葉は、運営会社である株式会社C-HUNDREDが食肉加工工場を運営していることに由来しています。毎月、数十トンもの肉の仕入れと加工を行っている食肉加工工場のノウハウと仕入れルートを活用した「肉のエサカ」は、中間業者の中抜きが存在しないため、格安で良質のお肉をお楽しみいただける業態となっております。

■新商品「げんこつハンバーグ」がいよいよ泉南店にも登場

「肉屋の特製げんこつハンバーグ・デミ煮込」に関しては、肉の仕入れの関係上で「肉のエサカ泉南店」での提供を見合わせていましたが、その仕入れルートの安定化が実現したことで「肉のエサカ泉南店」でもいよいよ販売開始となりました。

■精肉加工工場の直営店の強みを圧倒的に活かした「げんこつハンバーグ」

提供されるげんこつハンバーグセット

その名前の通り、大人の拳大ほどの大きさがある分厚いハンバーグ。ハンバーグの肉汁を閉じ込めるために敢えて分厚く成形しています。そのため、ハンバーグの焼き加減の難易度が上がりますが、肉のエサカが独自に制定した調理マニュアルにより一定の品質での商品提供を可能にしています。

また、自慢のデミグラスソースに関しては、日々、店内仕込みを行うことで最高の風味を引き出しております。本格的な「デミソース」を堪能していただけます。

ご飯の大盛り、特盛無料、名物キムチ食べ放題、日替わりスープおかわり自由がついて、価格は800円（税抜）の衝撃価格でご用意させていただいております。※希望者にはパンに変更も可能。

■更に、「とろけるハラミ」「大トロビーフステーキ」「旨味牛赤身ステーキ」が１０００円！！

肉のエサカでも人気メニューである「とろけるハラミ」「大トロビーフステーキ」「旨味牛赤身ステーキ」が１０００円で販売。こちらも、ご飯の大盛・特盛は無料、名物キムチ、日替わりスープに関しては食べ放題です。

エサカ名物「とろけるはらみ」ワンダーステーキ新商品「大トロビーフステーキ」

■ごはんの大盛・特盛無料！！おなか一杯召し上がってください。

「肉のエサカ」では、ご来店頂いたお客様が皆さんお腹いっぱいになっていただきたいと思い、ご飯の「大盛り」「特盛り」を無料で対応しております。特に特盛は、漫画盛りのようなご飯の量なので、男性の方もご満足していただけると思っています。

■ハンバーグの登場にともない。肉のエサカ泉南店のグランドメニューも大幅リニューアル

肉のエサカグランドメニュー

■店舗概要

店舗名 ：肉のエサカ 泉南店

キャンペーン開始日 ： 2026年３月20日（金）～31日（火）

所在地 ： 〒590-0521 大阪府泉南市樽井６１９－１

詳細：1000円ステーキ限定販売。肉のエサカ☓ワンダーステーキのコラボメニュー限定販売