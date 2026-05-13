医療は「治療中心」から「予測・予防中心」へ――ヘルスケアAIoTコンソーシアム、設立10周年記念シンポジウムを開催

ヘルスケアAIoTコンソーシアム

報道関係者各位

ヘルスケアAIoTコンソーシアム

ヘルスケアAIoTコンソーシアム（HIT）は、設立10周年を記念し、公開シンポジウム「『攻めの予測・予防医療』の社会実装に向けて ～AIoTと行動変容データが切り拓く、2050年の健康社会へのロードマップ～」を、2026年5月29日（金）に開催いたします。

本シンポジウムは、HIT会員に限らず、医療・ヘルスケア、保険、金融、製薬、IT、自治体、研究機関など、ヘルスケア分野のDXやAI・IoT活用、PHR、行動変容、予防医療に関心をお持ちの方に広くご参加いただける公開イベントです。会場参加に加え、Zoomによるオンライン参加も可能です。

開催背景

日本では、医療費の増大や医療提供体制の課題を背景に、病気になってから対応する「治療中心」の医療から、日常のデータを活用してリスクを予測し、未然に防ぐ「予測・予防中心」の医療への転換が求められています。

その実現には、IoTによる日常データの取得、AIによるリスク予測、行動変容を促すサービス設計、医療DX基盤との連携、そして生活者・社会から信頼されるデータ活用の仕組みが不可欠です。

ヘルスケアAIoTコンソーシアムは、個人の健康・行動・環境等のデータを個人が管理・運用し、生活の質向上や行動変容につなげる「ヘルスケア情報流通インフラ」と、それを支えるIoTプラットフォームの構築を目指して活動してきた産業界横断的組織です。

設立10周年の節目となる本シンポジウムでは、これまでの活動を振り返るとともに、AI・IoT・行動変容データを活用した次世代ヘルスケアのあり方について、政策・アカデミア・産業界の第一線で活躍する登壇者とともに議論します。

シンポジウムの見どころ

本シンポジウムでは、経済産業省によるヘルスケアDXの方向性、InsurTechにおける行動変容とインセンティブ設計、数理科学による予測・予防医療の可能性など、多角的なテーマを取り上げます。

また、パネルディスカッションでは、「予測・予防医療」をどのように社会実装していくかをテーマに、政策、研究、産業、システム設計の観点から議論を深めます。単なる技術紹介にとどまらず、実際に社会に根づくヘルスケアサービスやデータ活用基盤をどのように構築していくか、その具体的な方向性を探ります。

プログラム予定

ヘルスケアDXが描く「攻めの予防医療」と産業界への期待

登壇者：経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 課長 福田 光紀 氏

内容：「治療」から「予測・予防」への転換方針、全国医療情報プラットフォーム・PHR基盤の整備、データヘルス計画における民間活用

特別講演（1）

InsurTechの最前線 ～Vitalityが実証した「行動変容」とインセンティブ設計～

登壇者：住友生命保険相互会社 常務執行役員 藤本 宏樹 氏

内容：行動をポイントや現金同等物などのインセンティブにつなげる仕組み、Vitalityの成功要因、PHRビジネスの課題

特別講演（2）

数理が拓く「予測・予防医療」

登壇者：東京大学 特別教授／名誉教授 合原 一幸 氏

内容：JSTムーンショット型研究開発事業・目標2「2050年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現」に関連する研究プロジェクトの紹介

パネルディスカッション

テーマ：「予測・予防医療」をどのように社会実装していくか？

パネリスト予定：

東京大学 合原 一幸 氏

経済産業省 明石 順子 氏

住友生命保険相互会社 藤本 宏樹 氏

システムイノベーションセンター 浦川 伸一 氏 ほか

モデレーター：

ニューチャーネットワークス 代表取締役 高橋 透 氏（HIT理事）

※登壇者・内容は変更となる場合があります。

こんな方におすすめ

本シンポジウムは、以下のような方に特におすすめです。

・医療・ヘルスケア分野のDX、AI、IoT活用に関心のある方

・保険、金融、製薬、IT、自治体などでヘルスケア関連事業に携わる方

・予防医療、PHR、行動変容の最新動向を知りたい方

・産学官連携による新しいヘルスケアの仕組みに関心のある方

・ヘルスケアデータの利活用や社会実装に取り組む企業・研究者・行政関係者

開催概要

イベント名：

ヘルスケアAIoTコンソーシアム 設立10周年記念 公開シンポジウム

「攻めの予測・予防医療」の社会実装に向けて

～AIoTと行動変容データが切り拓く、2050年の健康社会へのロードマップ～

開催日時：

2026年5月29日（金）14:30～18:00

受付開始：14:15

開催形式：

ハイブリッド開催

会場参加／Zoom参加

会場：

TKPガーデンシティPREMIUM東京駅丸の内中央 ホール12A

東京都千代田区丸の内1丁目9-1 丸の内中央ビル 12階

主催：

ヘルスケアAIoTコンソーシアム

申込方法：

Peatixイベントページよりチケットをお申し込みください。

https://event-symposium012.peatix.com

申込締切：

2026年5月21日（木）18:00

チケット情報

【HIT会員の方】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21204/table/8_1_54cde919e7705737158ac7a21d3a1a31.jpg?v=202605130452 ]

【HIT非会員の方】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21204/table/8_2_492a785c5b8696939f4c2f6004632dbe.jpg?v=202605130452 ]

※シンポジウム後、懇親会を開催予定です。懇親会参加を希望される方は、チケット購入時に「懇親会参加」を選択してください。

※会場の都合により、定員に達した場合は会場参加をお受けできない場合があります。

主催者メッセージ

ヘルスケアAIoTコンソーシアムは、設立以来10年にわたり、AI・IoT・データ活用を通じて、ヘルスケアの未来に向き合ってまいりました。

次の10年、そしてその先の社会に向けて、私たちは「予測・予防医療」の社会実装を新たな挑戦として位置づけています。本シンポジウムが、産学官の知見をつなぎ、生活者一人ひとりのより良い健康と生活の質向上につながるヘルスケア社会を考える機会となることを願っています。

10周年の感謝を込めて、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

ヘルスケアAIoTコンソーシアムについて

ヘルスケアAIoTコンソーシアムは、個人の健康・行動・環境等のデータを個人が管理・運用し、個々人が自身の生活の質を向上させるために健康意識を高め、行動変容を起こす「ヘルスケア情報流通インフラ」と、それを支える「IoTプラットフォーム」の構築を目指す産業界横断的組織です。ヘルスケア関連産業の活性化、新規事業の創出支援、国民医療の経済性向上を目的に活動しています。

主な活動として、健康データ流通横断プラットフォームの開発、API等の共通化・標準化企画、行動変容支援システム開発、健康データを活用した新規サービス創出・事業化支援、法制度・標準化に関する検討、セミナー・勉強会・ワークショップ等の開催を推進しています。

本コンソーシアムは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の委託事業である「クリーンデバイス社会実装推進事業/IoT社会の実現に向けた電子・情報分野事業の周辺技術・関連課題における小規模研究開発/個人主導型の健康データ流通社会を実現するヒューマンセントリックIoTシステムの研究開発(2016年4月～2017年３月末）」の一環として設立いたしました。

平成28年（2016年）9月に設立され、令和7年（2026年）3月現在、93の会員で構成されています。

◇ヘルスケアAIoTコンソーシアムの体制（敬称略）：

会長 東京大学 大学院教育学研究科 教授 山本 義春

理事 株式会社ニューチャーネットワークス 代表取締役 高橋 透

理事 インタセクト・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 譚 ⽟峰

理事 東京大学 大学院医学系研究科 准教授 東京大学医学部附属病院 心療内科 科長 吉内 一浩

理事 ベンチャーラボ法律事務所 代表 淵邊 善彦

監事 SKJ総合税理⼠事務所 所長・税理⼠ 袖山 喜久造

◇設立：2016年9月

◇会員一覧： https://healthcareiotcons.com/admission/

◇公式サイト： https://healthcareiotcons.com

※2026年3月現在



【入会のご案内】

『ヘルスケアAIoTコンソーシアム』では会員を募集しております。

会員になりますと

・コンソーシアム主催の勉強会、セミナーへの参加(無料)

・コンソーシアム主催ワークショップへの参加(無料)

・報告書、関連データ、最新情報の入手

・参加企業、大学、専門家とのネットワーキング

・議事録の閲覧

などの特典がございます。

詳細は公式ホームページ( https://healthcareiotcons.com/admission/ )でご確認ください。

お問い合わせ先

ヘルスケアAIoTコンソーシアム事務局

〒103-0022

東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー6F

ワークスタイリング ニューチャーネットワークス内

TEL：050-3381-9547

Email： info@healthcareiotcons.com

URL： https://healthcareiotcons.com