【1日10台限定】いちごやシャインマスカット、マンゴーなどフルーツを贅沢に使用。東京ドームホテル開業26周年記念ケーキを2026年6月1日(月)より販売開始

株式会社 東京ドームホテル

東京ドームホテル（所在地：東京都文京区後楽1-3-61、代表取締役社長 総支配人：棟方史幸）では、開業26周年を記念してホテルのシェフ ド パティシエが手掛ける開業26周年記念 アニバーサリーケーキ「Jardin de Fruits（ジャルダン・ド・フリュイ）」を2026年6月1日(月)より期間限定販売いたします。

開業26周年記念 アニバーサリーケーキ「Jardin de Fruits（ジャルダン・ド・フリュイ）」(https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/gardenterrace-anniversary/)

開業26周年記念 アニバーサリーケーキ「Jardin de Fruits（ジャルダン・ド・フリュイ）」

フランス語で「フルーツの庭」を意味し、フルーツをふんだんに使用したホテル開業26周年を祝う華やかなアニバーサリーケーキ「Jardin de Fruits（ジャルダン・ド・フリュイ）」。ふわふわのスポンジでいちごをサンドしたショートケーキをベースとして、メロンやマンゴー、シャインマスカット、ブルーベリー、白桃、いちごなど色鮮やかなフルーツの数々を飾り、フィンガービスキュイで周囲を包み込みました。鮮やかなフルーツを宝石のように散りばめた、愛らしさの中に爽やかさもある、ホテルのシェフ ド パティシエが手掛ける1日10台限定の特別ケーキです。

開業26周年記念 アニバーサリーケーキ「Jardin de Fruits（ジャルダン・ド・フリュイ）」販売概要

URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/gardenterrace-anniversary/

期 間：2026年6月1日(月)～6月30日(火)

時 間：10:00～20:00（ラストオーダー19:30）

料 金：【1日10台限定】（直径12cm）

テイクアウト \3,800 ／ イートイン \4,450

※表示料金はサービス料・消費税込みの料金です（テイクアウトの表示料金は消費税込みの料金です）。

※状況により食材が変更になる場合がございます。

ご予約・お問い合わせ：

1F ロビーラウンジ「ガーデンテラス」TEL.03-5805-2201（受付時間10:00～20:00）

初夏の新作スイーツ2種も同時(https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/gardenterrace-cake/)販売開始(https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/gardenterrace-cake/)

ホテルのシェフ ド パティシエが一つ一つ丁寧に仕上げた季節の新作ケーキです。華麗な白鳥をイメージした「Le cygne（ル・シーニュ）」、マンゴーを贅沢に使った「宮崎マンゴーロール」の2種を期間限定でご用意いたします。

左：「Le cygne（ル・シーニュ）」 ／ 右：宮崎マンゴーロール「Le cygne（ル・シーニュ）」

Le cygne（ル・シーニュ）

白桃のコンポートとジャスミンティーのジュレ、クリームチーズのブリュレ、フランボワーズソースを白桃のムースで包みました。クリーミーで滑らかな味わいにサブレのサクサク食感をプラス。白鳥をイメージした繊細かつシェフ ド パティシエの技が光る新作ケーキです。

宮崎マンゴーロール

芳醇な香り豊かでとろけるような甘さの宮崎県産マンゴーを贅沢に使い、程よい甘さの生クリームをふわふわで軽いスポンジ生地で巻き上げました。しっとりした食感と甘さが魅力の逸品です。

※ハチミツを使用しております。

宮崎マンゴーロール「Le cygne（ル・シーニュ）」・「宮崎マンゴーロール」販売概要

URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/gardenterrace-cake/

期 間：2026年6月1日(月)～8月31日(月)

時 間：10:00～20:00（ラストオーダー19:30）

料 金：テイクアウト 各\1,000 ／ イートイン 各\1,170

※表示料金はサービス料・消費税込みの料金です（テイクアウトの表示料金は消費税込みの料金です）。

※状況により食材が変更になる場合がございます。

ご予約・お問い合わせ：

1Fロビーラウンジ「ガーデンテラス」TEL.03-5805-2201（受付時間10:00～20:00）

シェフ ド パティシエ 長島健二

召し上がっていただくすべてのお客様に“幸福を感じていただきたい”をモットーに、食材の産地や旬にこだわり一度食べたら忘れられない、記憶に残るスイーツ作りを常に心掛けております。



皆様の特別な日を彩るホールケーキやご自分へのご褒美にご利用ください。

ロビーラウンジ「ガーデンテラス」について(https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/list/gardenterrace/)

シェフ ド パティシエ 長島健二ロビーラウンジ「ガーデンテラス」

“都会のオアシス”をテーマとした、水と光に囲まれたゆとりある空間。窓越しには噴水を眺めながら、くつろぎのティータイムをお過ごしいただけます。バラエティ豊かなお飲物やケーキなどをご用意しております。

東京ドームホテル

東京ドームホテルは、都心最大級のエンターテインメントエリア「東京ドームシティ」に2000年6月1日に開業しました。JR山手線内の中心、歴史的遺産に囲まれた文京区に位置し、丸の内・大手町エリアから車、電車で約10分という地の利を生かし、ビジネス、レジャー、観光に最適のロケーションです。東京ドームシティが包含すべき3つの要素、「観る」「遊ぶ」「寛ぐ」の「寛ぐ」を担い、また、単にリラクゼーションを提供するだけのホテルではなく、「楽しさ」や「遊び心」を盛り込んだ、エンターテインメント性あふれるホテルの姿を目指します。地下3階、地上43階の高層ビルは、高さ155m、延床面積105,856.6平方メートル で、客室1,006室、レストラン＆ラウンジ9店（ホテル外直営店1店含む）、大中小宴会場15室のほか、チャペル・神殿などの婚礼施設、屋外プールなどを備えています。



所在地：東京都文京区後楽1-3-61

TEL：03-5805-2111（代表）

URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/

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