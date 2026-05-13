「EZ JET ボールブラシ」（一般医療機器） 新発売のお知らせ

株式会社サンオクス

株式会社サンオクス（本社：東京都文京区白山、代表取締役 太川 玉緒、以下「サンオクス」https://www.sunocs.co.jp ）は、Silvertech Co.,Ltd（本社：韓国、以下「Silvertech」） が内視鏡スコープ洗浄作業における医療従事者の負担軽減のために開発した「EZ JET Ball Brush」（http://ezjet.kr/ez-jet/） の日本での開発を進めてまいりましたが、このたび、「EZ JET ボールブラシ」（一般医療機器）として発売いたします。

第94回日本消化器内視鏡技師学会の展示会（2026年5月9日）にて、御要望を頂いた医療機関から販売を開始し、今後、全国の医療機関への導入を進めてまいります。

当社は今後も、医療従事者の負担軽減と医療環境の改善に貢献する製品開発を継続してまいります。

製品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/108408/table/7_1_b2a2fd410557eb8e148e5e6b7a9ea012.jpg?v=202605130452 ]

〈原理〉

内視鏡検査直後に、ボールブラシを内視鏡洗浄の酵素洗剤液とともに吸引することで内視鏡チャンネル内表面をブラッシングする。

〈形状・構造〉

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/108408/table/7_2_69aabbbe9794249830c5753929608db1.jpg?v=202605130452 ]

〈本件に関するお問い合わせ先〉

株式会社サンオクス

E‐mail：EZBB@sunocs.co.jp