【親子で縄文タイムスリップ！】韮崎で「縄文風手形づくり」イベント開催

韮崎市

山梨県韮崎市の子育て支援センター「にら★ちび」は、親子で街へ飛び出し、地域の魅力を再発見するイベント「にら★歩歩くらぶ」を開催いたします。

5月のテーマ「韮崎市民俗資料館で縄文風手形をとろう♪」と題し、未就園児の親子を対象に、歴史と触れ合う特別なひとときを提供します。

■ 世界にひとつ、縄文の記憶をカタチに

今回の舞台は、地域の歴史が詰まった「韮崎市民俗資料館」。ただ見学するだけでなく、実際に「土」に触れる体験がメインです。

・縄文のお話に耳を傾けて： 「にらつぼくらぶ」さんによる、小さなお子様にも分かりやすい縄文時代のお話。

・粘土で手形づくり： 縄文時代から続く技法にならい、お子様の今この瞬間の手形を焼き物に。

・本格的な野焼き： 作成した手形は後日、本格的な「野焼き」を経て完成！一生モノの思い出としてお渡しします。

「歴史は難しいもの」という固定観念を飛び越え、五感を使って地域のルーツに触れることで、親子の絆を深め、韮崎への愛着を育むきっかけを創出します。

■ 開催概要

日時： 2026年5月15日(金) 10:30～11:30（現地集合 10:15）

※室内のため、雨天決行

会場： 韮崎市民俗資料館（山梨県韮崎市藤井町南下條786-3）

定員： 未就園児の親子 10組

持ち物： いつものお出かけグッズ、親子ともに水筒など

【お申し込み・お問い合わせ】

韮崎市子育て支援センターにら★ちび

TEL： 0551-23-7676

HP： https://nirachibi.jp/

Instagram： @nirachibi2020(https://www.instagram.com/nirachibi2020/)

※ご予約はにら★ちびのHPまたはお電話でご連絡ください。

■ 韮崎市の魅力を紹介｜韮崎市民俗資料館

縄文土器から近代の蔵まで、街の歴史をギュッと凝縮した体験型ミュージアム。館内には「続日本100名城」新府城のスタンプが設置され、お城ファンも多く訪れます。 屋外には、朝ドラ『花子とアン』のロケセットや歴史的な水車、豪商の蔵座敷などが点在。入館無料で、気軽にタイムトラベル気分を味わえます。

【詳細情報】

入館料：無料

開館時間： 9:00～16:30（火～日）、13:00～16:30（木）

休館日：月曜日、木曜日(9時～13時)、祝日の振替休館日、年末年始

※お越しの際は、営業日の詳細を以下サイトでご確認ください。

駐車場：あり（約20台）

住所： 〒407-0004 韮崎市藤井町南下條786-3

電話番号：0551-22-1696

詳しくはこちら

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