西尾レントオールの広報誌「安全くん」が200号を迎えました！

西尾レントオール株式会社

西尾レントオール株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西尾公志）が発行する広報誌「安全くん」が、2026年5月に創刊200号を迎えました。200号までの累計発行部数は400万冊超、返信アンケートハガキは30万通にも及んでいます。これもひとえに読者の皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

▼「安全くん」公式サイトはこちら

安全くんネット：http://www.anzenkun.nishio-rent.co.jp/index.html

■広報誌「安全くん」概要

●コンセプトと主な内容

‘‘安全と環境を考える’’ をコンセプトに、広報誌「安全くん」では個性的なキャラクターたちが現場シチュエーションに応じた安全・環境を伝えるマンガをはじめ、当社の取り組み・関連法令等をお知らせする情報コーナー・役立つ解説を掲載しています。これらの様々なコンテンツを通して、建設業界における安全対策やより良い職場・地球環境についての情報を発信しています。



●各地域のお客様と繋がるためのコミュニケーションツール

会社・現場訪問時に配布するコミュニケーションツールとして活用されており、現場における課題解決策にあわせて情報を発信しています。現場からはアンケートハガキという形で、当社への要望や課題が返信されてきます。地域密着型サービスを展開する当社において、各地域のお客様の声を聞き、新たなソリューションを提供していくための大切な架け橋となっています。



●現場で活用されている安全教材

現場でのヒヤリハットや安全に関する法令解釈を掲載していることから、会社・現場での安全教材として活用いただいています。そのような側面も踏まえ、新人教育や熱中症対策等、時節を取り入れた様々なシチュエーションでの対策も掲載しています。総合レンタル業という立場から、建設機械に関連しているものを中心に様々な事故事例や安全対策についても重点的に発信しています。



また、読者アンケートから抽選で賞品を進呈しています。200号では安全くんがデザインされた200号記念スペシャルノベルティをプレゼント。毎号、現場で使える実用品や普段使いのノベルティ、トミカのミニカー等バラエティに富んだ賞品を企画しています。

200号という一つの区切りを迎えましたが、これからも広報誌「安全くん」は、楽しく安全や環境について知ることができる冊子としてお届けしたく思います。是非201号以降もお読みいただき、返信ハガキとコメントをお寄せください。そのハガキとコメントが広報誌「安全くん」を続けていく支えとなります。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようどうぞよろしくお願い致します。

▼「安全くん」公式サイトはこちら

安全くんネット：http://www.anzenkun.nishio-rent.co.jp/index.html

▼「安全くん」200号はこちら

https://www.anzenkun.nishio-rent.co.jp/database/cartoon/index1.html

▼ご興味がある方は、お近くの営業所または下記よりお気軽にお申込みください

安全くん無料申込みフォーム：https://www.nishio-rent.co.jp/anzenkun/backnumber/