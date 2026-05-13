センテリアン24、グローバルアンバサダー・TAEHYUNの新ビジュアル解禁！東京初の単独ポップアップストアを@cosme TOKYOで開催

株式会社JD JAPAN

東国製薬のダーマスキンケアブランド「センテリアン24」は、グローバルアンバサダーであるTAEHYUNの新ビジュアル解禁とともに、東京で初となる単独ポップアップストアを@cosme TOKYOにて開催いたします。

2026年5月13日（水）から5月19日（火）までの期間限定で、日本の美容トレンドの発信地として知られる@cosme TOKYOを会場に選定。今回のポップアップストアを通じて、日本市場におけるブランドとお客様の直接的な接点をさらに広げてまいります。

会場では、世界累計(※1)9,300万個以上を販売するブランドの看板商品「マデカクリーム 」をはじめ、日本でも注目急上昇中のPDRNライン、さらに新商品まで幅広くご紹介します。これまでオンライン限定で販売されていた商品を実際に手に取ってお試しいただけるほか、ポップアップ限定のステッカーやキーホルダーなどの購入特典や来場イベントもご用意。センテリアン24の魅力を五感でお楽しみいただける空間をお届けします。

韓国ダーマスキンケアの魅力を直接体験できる7日間、ぜひ@cosme TOKYOへお越しください。



※1 2015.04~2026.03/センテリアン24マデカクリームの販売数基準

ポップアップストア概要

開催期間

2026年5月13日（水）～5月19日（火）

開催場所

@cosme TOKYO ポップアップスペース1階（東京都渋谷区神宮前1-14-27）

営業時間

11:00～20:00 ※@cosme TOKYOの営業時間に準ずる

来場者向けイベント

１. SNSフォローイベント

センテリアン24公式SNSフォローしてくださった方に、マデカクリームタイムリバース1mlを3個をプレゼント

２. SNS投稿イベント

ポップアップストアの様子をSNSに投稿し、スタッフに提示した方に、マデカクリーム15mlミニサイズを1個プレゼント



３. カプセルトイイベント

Centelian24の商品を税込2,000円以上ご購入のレシート提示で、カプセルトイイベントに1回参加可能

1等

・タイムリバース ゼロ 15ml

・ポップアップ限定ぷくぷくステッカー

2等

・メラセラム シートマスク 1枚

・さくらミラーキーリング

3等

・マデカクリーム タイムリバース サンプル1ml 3点

※「来場者特典」は期間中、お一人様1回まで。

※特典は無くなり次第終了とさせていただきます。

※イベント内容は予告なく変更する場合がございます。

注目商品

マデカクリームタイムリバース50ml

Point1｜独自成分「活性-TECA(TM)」(ツボクサ由来)を高配合。敏感になった肌のキメをととのえ、すこやかな肌へ導きます。［アクティブTECA 30,000ppm配合］

Point2｜乾燥による小ジワや、ハリ・弾力不足といったエイジングサインが気になる肌を集中ケア。

Point3｜年齢とともに変化する肌にアプローチし、ふっくらとしたハリ感のある肌印象をサポート。

エキスパートマデカクリームリニュー PDRN 50ml

Point1｜濃縮TECAと5D-PDRN、ローズウォーターを独自に組み合わせたTECA-PDRN(TM)配合。ハリと弾力感のある肌へ導きます。

Point2｜外部環境による刺激を受けやすい肌をいたわり、スペシャルケア後の肌コンディションをすこやかにととのえます。

Point3｜ハリ不足やケアが難しいと感じる肌、スペシャルケア後の集中ケアにお使いいただける、ハイスペッククリームです。



デカテカ レチノールソーム 0.2% ファーミングセラム 30ml



|Point1｜ハリ・弾力感・毛穴・肌のトーン・キメ・ツヤ感・保湿・うるおいなど、多角的なエイジングサインにアプローチするトータルケアセラム。※

Point2｜100kgのツボクサからわずか2%しか得られない東国製薬独自の濃縮TECAをリポソームで安定化させた「活性-TECA(TM)」配合。肌のコンディションをととのえます。

Point3｜55年の研究ノウハウから生まれた12種のスペシャルツボクサ成分※を配合。ツボクサの力を余すことなく肌へ届けます。

Point4｜肌の3大構成成分「コラーゲン」「エラスチン」「ヒアルロン酸」に加え、保湿ケア成分「アクアキシル」「エクトイン」「グリコーゲン」を配合。うるおいのあるふっくら肌印象をサポート。

「センテリアン24」について

Centellian24は、1968年に誕生した東国製薬（トウゴクセイヤク）の高度な皮膚科学技術を終結したダーマコスメティックブランドです。「Centelian24」には、肌を健やかに保つ力を持つ「ツボクサ（Centella asiatica）」に、専門家を表す「-ian」と「24時間」いつでも寄り添う想いが込められています。

東国製薬が独自の工場で製造するセンテラアジアチカ定量抽出成分（TECA）を基に、肌本来の美しさを引き出す、年齢や肌タイプに合わせた効果的なスキンケアを提案します。

「TECA」とは？

センテラアジアチカ定量エキスを意味する「Titrated Extract of Centella Asiatica」の略称。ツボクサから有効成分３種類だけを精製して作られた高濃縮抽出物で、ツボクサ１００gからわずか2kgしか得られない貴重な成分です。ダメージを受けた肌を落ち着かせ、バリア機能を高めるサポートをします。

・Qoo10公式

https://www.qoo10.jp/shop/centellian24_official

・楽天市場公式

https://www.rakuten.co.jp/dongkook/



・Amazon公式

https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A1FWKRHNZAFXPK(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A1FWKRHNZAFXPK)



・Instagram公式

https://www.instagram.com/centellian24_japan/