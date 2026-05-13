龍宮城スパホテル三日月 公式予約サイトから宿泊予約されるお客さまへ　宿泊予約をもっと安心に 「Travelキャンセル保険」ご案内の開始

Mysurance株式会社

※本リリースは、Mysurance株式会社と株式会社ホテル三日月の共同リリースです。

損害保険ジャパン株式会社の子会社で少額短期保険業を営むMysurance（マイシュアランス）株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：清水 廣臣、以下「Mysurance」）は、株式会社ホテル三日月（本社：千葉県木更津市、代表取締役社長：滿間 信樹、以下「ホテル三日月」）が運営する龍宮城スパホテル三日月の公式予約サイトから宿泊予約をされるお客さま向けに、万が一宿泊をキャンセルされた場合にはキャンセル料が全額補償される「Travelキャンセル保険※1」のご案内を2026年5月13日より開始します。宿泊予約情報と個人情報を連携するため、簡単・スムーズに保険加入できます。

※1 「Travelキャンセル保険」はMysuranceが提供します。

■ 株式会社ホテル三日月 黒川取締役からのコメント

龍宮城スパホテル三日月では、非日常の空間で寛ぎ、心から楽しんでいただく特別な時間をお過ごしいただくことを大切にしてまいりました。

近年、旅行のご予約は早期化する一方で、体調不良や感染症の流行など予期せぬ事情によるキャンセルへの不安が、予約時の心理的なハードルとなっていることも感じており、こうした不安を少しでも軽減し、安心してご予約いただける環境づくりにつなげたいとの思いから、このたび公式サイトにおいてMysuranceの「Travelキャンセル保険」のご案内を開始いたしました。

万が一の際のご負担を軽減する選択肢をご提示することで、お客さまがより安心してご旅行の計画を立てていただける環境づくりを目指しております。

本取り組みを通じて、「行きたい」と思っていただいたその気持ちを大切に、安心して一歩を踏み出していただける環境を整え、より多くのお客さまに当館での特別な時間をお楽しみいただきたいと考えております。

■ Travelキャンセル保険の概要

■ ご案内の特長

- キャンセル時に発生するキャンセル料を全額補償急な体調不良での通院・入院や交通機関の遅延・欠航、イベント（興行）の中止・延期などにより、宿泊予約をキャンセルした際に発生するキャンセル料を全額補償します。例えば、宿泊料金が30,000円の場合、保険料は900円です。- ご本人だけでなく、同行するご家族、ご友人も補償対象予約者ご本人の理由によるキャンセルだけでなく、同行者の理由によるキャンセルも補償対象となります。- 最短3分でWeb加入可能、保険金請求もWebで完結最短3分で簡単にWeb加入することができます。また、保険金の請求手続きもWebで完結します。

龍宮城スパホテル三日月公式予約サイトの予約入力画面にて、「Travelキャンセル保険」の案内を希望し、情報連携に関する同意のチェックを入れていただくと、宿泊予約完了後にMysuranceの「Travelキャンセル保険」のページに自動で遷移します※2。

保険申込みに必要な宿泊予約情報と個人情報が自動連携され、情報の入力作業が大幅に簡略化されるため、お客さまはスムーズに保険へご加入いただけます。

※2 別途Mysuranceからメールでもご案内が送付されます。

【宿泊予約時のイメージ】

■導入のご相談について

Mysurance株式会社 マーケティング部 アライアンスG 10_alliance@mysurance.co.jp

■本リリースについてのお問い合わせ

Mysurance株式会社 マーケティング部 広報G 10_pr@mysurance.co.jp