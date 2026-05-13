「国内初」LNG冷熱で育てた知多産ブランドサーモンを体感｜「知多クールサーモンフェス2026」6月6日・7日、名鉄太田川駅前で開催

東海市イベント活動協力会

東海市イベント活動協力会（愛知県東海市）は、東邦ガス株式会社との共催により、「知多クールサーモンフェス 2026」を2026年6月6日(土)・7日(日)の2日間、名鉄太田川駅東西エリア（東海市）にて開催します。

都市ガス供給時に発生する「LNG冷熱」を活用して養殖する、国内初のサステナブルブランドサーモン「知多クールサーモン」（東邦ガス株式会社）を主役に、生体観察・食育解体ショー・デジタルラリー・地元グルメ・スペシャルライブを融合させた食育フェスティバルです。入場無料・推定来場者数5,000人を見込む本イベントは、知多半島エリアの初夏を彩る新たな食の風物詩として展開します。

ポスタービジュアル／表ポスタービジュアル／裏

■ 知多クールサーモンとは--東邦ガスが挑む「国内初」の革新的サステナブル養殖

「知多クールサーモン」は、東邦ガス株式会社が愛知県知多市の知多緑浜工場で養殖する、国内初・LNG冷熱活用型のブランドサーモンです。

都市ガスを液化天然ガス（LNG）から気化する際に発生する「冷熱エネルギー」を海水冷却に再利用することで、電力消費を大幅に削減しながらサーモンの最適生育水温（20℃以下）を維持します。CO2排出量を抑えた環境配慮型の養殖システムは、エネルギー企業ならではの知見を食産業へ転用した革新的な取り組みです。

合計1,000tの容量を持つ水槽で東邦ガス社員が育てたサーモンは、「脂乗りがさっぱりしていて老若男女問わずおいしく食べられる」と評される上質な品質を誇ります。生育地の知多市から会場の東海市へ、鮮度を保ったまま届ける地産地消モデルは、知多半島が誇る新たな食の資源です。

▶ 知多クールサーモン公式サイト：https://chita-cool-salmon.tohogas.co.jp/about/

■ フェスのコンセプト--「食育 × エンタメ」で命の大切さを体感する

本フェスのテーマは「食べて・遊んで・学べる」。単なるグルメイベントではなく、「いのちをいただくことへの感謝を育む食育」を核に据えた、知多半島発の食育フェスティバルです。東邦ガスが知多の地で育てたサーモンを通じ、「スーパーに並ぶ切り身になる前の物語」を体験的に学びます。

会場全体をサーモン色に染める空間演出、スマホで参加できるデジタルラリー、迫力の解体ショー、地元グルメ、スペシャルライブが会場を縦横に展開し、「学び」と「楽しさ」を両立する2日間を提供します。

■ 食育体験「いのちのサイクルを学ぶ」--知って・見て・感謝して・味わう

本フェスの中核コンテンツ。「知って・見て・感謝して・味わう」という一連のストーリー体験を通じて、命のサイクルを全身で体感します。

【１. 知多クールサーモンの生体観察（見る）】

会場内に特設海水プールを設置し、知多市から毎日移送する生きた知多クールサーモンを展示。専門スタッフが常駐し生態を解説します。「魚＝食べ物」ではなく「魚＝生き物」であることを実感する、命と向き合う体験です。

※状態により生体観察ができない場合があります。

知多クールサーモンの生体観察

【２. 食育解体ショー（感謝する）】

知多クールサーモンの解体パフォーマンスを2つの形式で実施します。

・ステージ前での解体ショー：メインステージ前にて、職人の手によって知多クールサーモンが「生き物」から「食べ物」へと変わる過程をMCの解説とともに見届けます。「いただきます」は命をいただくことへの感謝の言葉--その意味を体験的に学ぶ、本フェス最大の食育コンテンツです。1日複数回開催。

・店舗内での解体パフォーマンス（有償）：より間近で知多クールサーモンの生体を見ながら、その場で解体パフォーマンスを体験でき、そのままお召し上がりいただける特別なプログラムもご用意しています。

※ステージ前でのパフォーマンスの生体はお召し上がりいただけません。

食育解体ショー

【３. キッズクイズ大会（知る）】

メインステージにて知多クールサーモンにまつわるキッズ向けの食育クイズ大会を開催。クイズを通して知多クールサーモンについて楽しく学べます。参加者にはグルメクーポンや試食券、ノベルティなどをプレゼント。

キッズクイズ大会

【４. 東邦ガス 食育トークステージ】

東邦ガス株式会社による知多クールサーモンにまつわるトークステージ。知多半島でどのように知多クールサーモンが育ち、なぜ皆に食べてほしいのかを語ります。養殖の裏側を知ることで、より深い「食育」体験を得られます。

■ 知多クールサーモン 水揚げデジタルラリー

アプリのダウンロード不要。スマホカメラで遊べる会場回遊型デジタル企画です。

会場内に最大20箇所の回遊ポイントを設置。水揚げをモチーフとしたミニゲームや、流れてくるお寿司を食べて体力を回復するミニゲーム、知多クールサーモンにまつわるクイズなどに挑戦しながらサーモンを"収穫"。遊びながら学びながら、知多クールサーモンへの理解を深められる食育連動型のデジタルコンテンツです。

一定数のサーモンを収穫すると、会場で使えるクーポンやサーモンおすし試食券をゲットできます。

・各日1回のラリーチャレンジが可能（2日間で問題が変化する設計）

・ゲーム自体はイベント終了後もいつでも遊んで学ぶことができます

水揚げデジタルラリー

■ 知多クールサーモン グルメフェス

東海市で展開する銘店が、知多クールサーモンを使ったイベント限定オリジナルグルメを開発して出店。食育の学びを美味しく完結させます。また、同市のイベントでおなじみのグルメキッチンカーやスイーツキッチンカーも多数登場。知多クールサーモンのスモークサーモン・加工品の即売会も実施します。

さらに、クールサーモンフェス ビアガーデンも開設！サーモンのグルメやおつまみとともにビールを楽しめる、初夏の夕涼みにぴったりのエリアです。

［画像挿入：オリジナルグルメメニュー 5CSF_SNS03.jpg］

【知多クールサーモンオリジナルグルメメニュー（予定）】

※開発中のメニューを含みます。一部変更になる場合がございます。

・知多クールサーモン丼

・知多クールサーモン寿司

・知多クールサーモンポキ

・知多クールサーモンあら汁

・知多クールサーモンカレー

・知多クールサーモンバター焼き

・知多クールサーモンからあげ

・知多クールサーモンフライ

・知多クールサーモンクリームパスタ

・たこやき屋が作るサーモンやき

・知多クールサーモンのスモークサーモン、ペッパークールサーモン（物販）

ほか

【出店予定】

・知多クールサーモンオリジナルグルメ出店：懐仙、ナナマール、しゅうまる、ヒマラヤ、東海ガス、たこやき黎明、PATIO、たこやき大ちゃん、上々、えびす、サンヂカラ 等

・キッチンカー・テント出展：ペニンシュラバーガー、どんてん、海鷲COFFEE、CookingSmileSweets 等

・スイーツキッチンカー：ラズベリーパイジェラート工房、Juicy、Avenir、笑らシェ、ブルーノ、シノカフェ 等

■ スペシャルステージ

土曜日は夜21:00まで、日曜日は17:00まで開催するメインステージエリアと、サテライト会場のストリートステージにて、地元・東海エリアを拠点に活躍するアーティストをはじめ、様々なアーティストが出演します。

・司会：持田あやね（加藤直人監督映画「余命士」主演、NPO法人人生と健康の縁結び 副理事長／子ども食堂【あいちよいこ食堂】）

・出演アーティスト（予定）：MDJ、A//FECT、オリーブ、Frequency、じゅりちか

・伝統芸能（6/7のみ）：上名和祭ばやし保存会--地元・上名和に伝わる祭ばやしとともに、豊穣と平和を祈願する神楽舞を披露

・タイムテーブル：公式サイト（https://csf.tokai-event.jp）にて公開予定

スペシャルステージ

■ サーモンおすしバルーン大量発生

オレンジ色の風船にサーモンおすしのイラストが描かれたバルーンを、会場のいたるところに飾り付け。来場のお子様にはバルーンをプレゼントします。最終日のラストは、会場に飾られたサーモンおすしバルーンを一斉放流--全部プレゼントします！

サーモンおすしバルーンイメージ

■ SNS事前抽選企画「知多クールサーモンおすし試食券」

「とうかいグルメフェス」公式Instagram（@tokai.gourmetfes）をフォロー中の方を対象に、ストーリーに投稿されるキーワードを知多クールサーモンフェス公式サイトの抽選フォームに入力して応募する事前抽選を実施します。（次回５月２２日予定）

・当選：知多クールサーモンおすし試食券

・外れても：グルメクーポンを必ずプレゼント

▶ 公式Instagram：https://www.instagram.com/tokai.gourmetfes/

▶ 詳細・最新情報：https://csf.tokai-event.jp

■ そのほかのコンテンツ

・東邦ガス「くらしベア」グリーティング：両日の開会式に登壇、1日2～3回の会場内グリーティング、写真撮影やオリジナルグッズが当たるガチャピーなどもご用意（※東邦ガスブース・くらしベアグリーティングは両日17:00まで）

・東邦ガス デジタルアンケートキャンペーン：WEB完結型アンケートに回答した方にオリジナルグッズ等を抽選でプレゼント

・TOZANステージトラック：東山物流株式会社提供、大型トラック運転席への乗車体験

・クールサーモン・フォトスポット：LEDネオンサイン×バルーンのSNS映えスポットを設置

■ 開催概要

・イベント名：知多クールサーモンフェス 2026

・キャッチコピー：ひんやり、ときめく。初夏のサーモン没入体験。

・日時：2026年6月6日(土) 11:00～21:00／6月7日(日) 11:00～17:00

・会場：名鉄太田川駅 東西エリア（愛知県東海市） メイン会場：西側・大屋根広場／サテライト会場：東側・どんでん夜市

・入場：無料（一部コンテンツは有償）

・雨天対応：雨天時開催・荒天時中止（雨天時はサテライト会場一部中止）

・アクセス：名鉄常滑線・河和線「太田川駅」すぐ

・推定来場者数：5,000人

・主催：東海市イベント活動協力会／feat.とうかいグルメフェス

・共催：東邦ガス株式会社／東海商工会議所 飲食業部会

・後援：東海市・東海市教育委員会

・特別協力：TOZAN 東山物流株式会社

・公式サイト：https://csf.tokai-event.jp

・公式Instagram：https://www.instagram.com/tokai.gourmetfes/

・ハッシュタグ：#知多クールサーモンフェス #クールサーモンオリジナルグルメフェス

■ 本件に関するお問い合わせ（メディア向け）

東海市イベント活動協力会

担当：芦木浩隆（協力会顧問・企画デザイン ／ 芦木浩隆デザイン事務所）

E-mail：info@tokai-event.jp

WEB：https://csf.tokai-event.jp

知多クールサーモン参考：https://chita-cool-salmon.tohogas.co.jp/about/