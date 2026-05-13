小田急の株主優待がさらに魅力的に　株主優待制度を順次拡充します

小田急電鉄株式会社

小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：鈴木 滋）は、２０２６年９月末時点の株主さまに送付する株主優待（２０２６年１１月下旬送付予定）から、株主優待制度を順次拡充していきます。

今回の株主優待制度の拡充は、株主さまからの日頃のご支援に感謝し、既存の株主さまをはじめ、より多くの方に当社株式への投資魅力を感じていただくことを目的に実施するものです。また、株主優待を通じて、当社グループの鉄道をはじめとするさまざまなサービスに触れていただく機会の拡大も企図しています。

沿線を走る通勤車両ロマンスカーミュージアム箱根湯寮木の花の湯箱根海賊船

２０２６年９月末時点の株主さまに対し送付する株主優待からは、「長期保有優待」を拡充します。３年以上、一定株数を継続して保有いただいている方を対象に追加提供する同優待について、対象となる最低保有株式数を「１，５００株以上」から「５００株以上」へ引き下げるとともに、内容を充実させます。具体的には、小田急線全線優待乗車証（きっぷ式）の枚数を増加させるほか、保有株式数に応じて、ロマンスカー・ＶＳＥ（５００００形）の展示も開始した「ロマンスカーミュージアム」の入館券や、箱根ロープウェイ・箱根海賊船等をお楽しみいただける「箱根フリーパス」、温浴施設「箱根湯寮」等の入館券を新たに送付します。これにより、長期に株式を保有いただく株主さまに、これまで以上にご満足いただける内容とします。

また、２０２７年３月末時点の株主さまに対し送付する株主優待からは、株主優待の対象となる最低保有株式数を「５００株以上」から「１００株以上」へ引き下げることで、より多くの方に当社株式への投資魅力を感じていただける内容とします。

当社では、今後も株主・投資家の皆さまに当社事業を身近に感じていただける機会を大切にしながら、地域社会とともに成長してまいります。

株主優待制度拡充の詳細は、下記のとおりです。

記

１ 長期保有優待の拡充

⑴ 開始時期

２０２６年９月末時点の株主名簿に記載されている株主さまに送付する株主優待（２０２６年１１月下旬送付予定）

⑵ 拡充内容

３年以上、一定株数を継続して保有いただいている方を対象に追加提供する「長期保有優待」について、内容を充実させるとともに、同優待の対象となる最低保有株式数を「１，５００株以上」から「５００株以上」へ引き下げます。

※ 網掛けで表示している箇所が、今回の拡充内容です。

※ 記載の内容を半期に１回（年２回）送付します。

※ 箱根フリーパス、箱根湯寮・木の花の湯入館券については、「ＥＭｏｔ」サービス（https://www.emot.jp/）にて提供します。

※ 箱根フリーパスは、小田急線乗車券を含まない現地用で、２日間有効です。

※ 箱根フリーパスは、払戻し不可である等、一部仕様が通常のものと異なります。

※ 箱根湯寮・木の花の湯入館券は、いずれかの施設を選択いただきます。

※ 上記各注記の詳細については、対象の株主さまに別途お知らせします。

※ 長期保有優待は、直近７回のすべての基準日（３月３１日、９月３０日）に、継続して規定株数以上を保有し、株主番号が継続して同一である株主さまに対し、その７回の基準日に保有していた最小株式数に応じて追加提供します。２０２６年１１月送付分については、２０２６年９月３０日基準日時点で、当該基準日を含む直近７回のすべての基準日（３月３１日、９月３０日）において、継続して規定株数以上を保有していた方が対象となります。

※ 送付時期は現時点での予定です。

２ 株主優待の対象となる最低保有株式数の引き下げ

⑴ 開始時期

２０２７年３月末時点の株主名簿に記載されている株主さまに送付する株主優待（２０２７年５月下旬送付予定）

⑵ 拡充内容

株主優待の対象となる最低保有株式数を「５００株以上」から「１００株以上」へ引き下げます。

なお、５００株以上保有の方には引き続き半期に１回（年２回）、１００株以上５００株未満保有の方には年１回、以下の優待を送付します。

※ 網掛けで表示している箇所が、今回の拡充内容です。

※ ３年以上、５００株以上の当社株式を保有いただいている株主さまには、保有株式数に応じ、上記に加えて「長期保有優待」を送付します。

※ 優待割引券の内容は保有株式数にかかわらず共通です。詳細については、以下ＵＲＬからご確認いただけます。なお、同割引券の優待内容については、予告なく変更する場合があります。

ＵＲＬ:https://www.odakyu.jp/ir/stockholder/compliment.html

※ 送付時期は現時点での予定です。

３ 株主優待制度拡充特設ページ

https://www.odakyu.jp/ir/investor/benefits/

４ お問い合わせ

総務部文書・株式担当（営業時間 ９：３０～１７：４５）

電話：０３-３３４９-２０５４

以 上