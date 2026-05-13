６月１０日、新宿駅前に　新宿駅西口の”いま”と“未来”、開発の“ワクワク”をお届けする情報発信施設「Shinjuku Future Gallery」オープン

小田急電鉄株式会社

小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：鈴木 滋）は、２０２６年６月１０日（水）、東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区 社長：小坂 彰洋）、東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区 社長：田中 辰明）と連携して取り組んでいる「新宿駅西口地区開発計画」に関する情報発信・共創コミュニケーション拠点として、新宿駅西口から徒歩１分の立地に「Shinjuku Future Gallery」をオープンします。街区模型の展示や工事現場を疑似体験できるVRコンテンツなどを通じて、仮囲いに覆われて普段見ることができない開発工事の進捗をお伝えします。本取り組みを通じて、お越しいただく皆さまに、完成に向けて変化する現場の様子や本計画の目指す姿をご覧いただき、開発のワクワク感を共有することで、誰もが愛着を持ち、自慢したくなるまちづくりの実現を目指したいと考えています。

（左）「新宿駅西口地区開発計画 VR現場見学ツアー」の１場面 ※イメージ（右）計画建物 ※イメージ

本施設の目玉は、地上約２６０mの超高層複合ビル（計画建物）などを立体的に表現する一般初公開の街区模型（南北２．１０m、東西１．６５m、計画建物最高高さ０．７４m）と、仮囲いに覆われた開発現場を疑似体験できる「新宿駅西口地区開発計画 VR現場見学ツアー」です。

街区模型は、駅周辺約３８万m2（南北７００m、東西５４２．５m）を３５０分の１スケールで表現します。新宿エリアにおける計画建物の規模感をご覧いただき、将来の街の変化を感じていただけたらと考えています。

VR現場見学ツアーでは、旧小田急百貨店新宿店本館跡地や小田急線新宿駅上の開発現場を捉えた３６０度映像をVR機器でご覧いただけます。鉄道運行を継続しながら進める大規模工事ならではの工程や特別な重機、解体の進む建造物の現状などを収めた約１５分間の映像で、本来立ち入れない開発現場への“潜入体験”を予約不要・無料でお楽しみいただけます。

このほか、VRコンテンツとして、昔の小田急線新宿駅や沿線風景を楽しめる「時を旅する体験型VRロマンスカー」や、小さなお子さまも体験可能な「小田急運転士体験シミュレーター」なども、お楽しみいただけます（有料）。

施設にはセルフカフェや、自由に感想などを書き込んでいただけるコミュニケーションボードがあり、今後見学会やワークショップなど交流や対話を創出する場としても活用していきます。お仕事やお買い物などお出かけで新宿にお越しになる皆さま、さまざまなパートナーと共に、進化し続ける世界一のターミナル 「新宿駅」の“新たな魅力”を発見し、“ワクワク”の輪を広げ、街への愛着を育みたいと考えています。

「Shinjuku Future Gallery」の詳細は、下記のとおりです。

記

１ オープン日時

２０２６年６月１０日（水）１０：００

２ 所在地

東京都新宿区西新宿１-５-１１ 新宿三葉ビル １階（１８９．５平方メートル ）

３ 営業時間

１０：００～２０：００（日曜定休、年末年始休館）

４ 主な内容

施設ロゴ

⑴ 新宿駅西口地区開発計画 街区模型の展示

地上約２６０mの超高層複合ビルを高さ７４cmで表現する街区模型を、東西南北お好きな角度からご覧いただけます。

また、プロジェクトの全体像をムービー等でご紹介するほか、自由に感想などを書きこんでいただけるコミュニケーションボードも設置します。

⑵ VR・ARデバイスによる開発現場や完成イメージの体験

・「新宿駅西口地区開発計画 VR現場見学ツアー」（約１５分）

工事現場内を捉えた３６０度映像をVRヘッドセットで体験いただけます。工事車両が通行する【仮設構台】をはじめ、解体工事を進めている【旧小田急百貨店新宿店本館の地下３階部分】、建物の面影が遺る【旧新宿ミロード】、【旧モザイク通り】をご覧いただけます。【小田急線新宿駅ホームの直上】では、鉄道運行を継続しながら進める大規模工事ならではの、「仮屋根」を建設しながら既存屋根を更新する工程をご紹介します。内容は不定期に更新します。

（以下、VR現場見学ツアーの場面 ※いずれもイメージ）

旧小田急百貨店新宿店本館地下３階旧新宿ミロード小田急線新宿駅ホーム直上

・「完成イメージ立体視体験」

計画建物内外の完成イメージを、サングラス型ARグラス「XREAL 1S」（2D映像を立体的な3D体験として、現実空間に重ねて表示できる次世代デバイス）を通じて立体的にご覧いただけます。

XREAL 1S小田急線新宿駅の完成イメージ

⑶ パネル展示

「新宿駅西口地区開発計画」や、その上位計画である「新宿の拠点再整備方針」の概要のほか、新宿中央公園で毎冬開催している「Candle Night」など、西新宿エリアに賑わいを創出するための当社と地域の活動もご紹介します。

⑷ VRコンテンツの体験（有料）

１９６０年代からのロマンスカーの進化や、小田急線新宿駅をはじめとするかつての沿線風景を楽しめる「時を旅する体験型VRロマンスカー」、運転台から撮影した風景を用いてリアルな運転体験が楽しめる「小田急運転士体験シミュレーター」、江戸時代の大山詣りを体験できる「いざ大山詣りへ！」の、３コンテンツをお楽しみいただけます。

⑸ セルフカフェ（ドリンク有料）

約３０人着席可能なセルフサービスのカフェエリアをご用意しています。コーヒーや紅茶、ジュースなどを、時間を気にせずお楽しみいただけます。（電源・Wi-Fi完備）

５ 入館料

無料

６ 公式ＨＰ・お問い合わせ

https://shinjukufg.jp

７ 運営会社

株式会社小田急エージェンシー

（参考）新宿駅西口地区開発計画

「新宿の拠点再整備方針」「新宿グランドターミナル・デザインポリシー」等の上位計画や立地特性等を踏まえ、「新宿グランドターミナルの実現に向けた基盤整備」「国際競争力強化に資する都市機能の導入」「防災機能の強化と環境負荷低減」の３つの項目を整備方針とし、エリアの特性を踏まえた「商業」と「オフィス」を主用途とした開発計画として、当社等が推進しているプロジェクトです。２０２９年度竣工予定の本計画は、２０２４年３月にA区の新築に着工し、２０２５年３月にはB区に当たる新宿ミロードを閉館、解体に着手しています。

新たな体験を提供する商業機能やハイグレードなオフィス機能、立地特性を活かした顧客起点のビジネス創発機能に加え、観光ハブ化に向けた機能を整備し、国際競争力の強化や新たな価値創造に資するまちづくりを推進しています。

以 上

用途断面図