粧美堂の人気商品、根元からしっかりカールUPする『まつげくるんとカーラー』から数量限定カラー「オーシャンブルー」が新登場！

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、まつげの根元から強力カールできる『まつげくるんとカーラー』の限定カラー「オーシャンブルー」を、

2026年5月11日（月）より発売しました。

まつげの根元からしっかりカールアップできる、粧美堂の『まつげくるんとカーラー』から、限定カラーの「オーシャンブルー」が新登場。特許形状の〈カールUPラバー〉を採用し、ラバーの凹み部分にまつげが巻き込まれるように持ち上がることで、美しい上向きカールを実現します。プッシュの力しっかり伝わる設計のため、軽い力の1プッシュでも理想的な仕上がりに。さらに、まつげへのダメージ軽減にも配慮されています。エッジフリー設計により支柱がまぶたに当たりにくく、まつげ全体をしっかりとカールできるのも特長です。カーラーのゴム部分も限定のブルーカラーを採用し、これからの季節にぴったりな、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイテムです。

商品概要

■商品名：まつげくるんとカーラー限定カラーBL

■価格：990円（税込）

～通常版も好評発売中～

■商品名：まつげくるんとカーラー

■価格：990円（税込）

〈商品の特長〉

特許形状〈カールUPラバー〉を使用：ラバーの凹み部分にまつげが巻き込むようにUP！プッシュの力がしっかり伝わる。

エッジフリー：エッジフリー設計により支柱がまぶたに当たりにくく、まつげ全体をしっかりとカールできる。

１プッシュでまつげを根元からしっかりカールアップ：軽い力でしっかりまつげがあがるので、まつげへのダメージを軽減します。

〈こんな方におすすめ〉

◆ 一重・奥二重の方、まつげが重ための方

◆ まつ毛のダメージが気になる方

◆ 自然なカールに仕上げたい方

こちらの商品は、全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアでご購入いただけます。

※都合により発売開始日時が前後する場合がございます。

※商品取扱店舗について、一部店舗によっては発売日が異なる場合がございます。

通常版「まつげくるんとカーラー」は、粧美堂公式オンラインストアでもご購入いただけます。

【粧美堂ONLINE STORE】

まつげくるんとカーラー〈通常版〉：https://www.sho-bionlinestore.jp/c/beauty/SPV43676

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。