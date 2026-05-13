株式会社アートボックス（韓国）との業務提携に基づくフランチャイズ第1号店出店決定のお知らせ

CRAVIA株式会社

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、東証グロース：6573、以下「当社」）は、2026年2月17日付「株式会社アートボックス（韓国）とのフランチャイズ契約に関する業務提携契約締結のお知らせ」（以下、「２月17日付開示」といいます。）にて公表いたしましたとおり、韓国の人気雑貨ブランド「ARTBOX」の日本国内におけるフランチャイズ展開に関する業務提携（以下、「本業務提携」といいます。）を推進しております。

このたび、本業務提携に基づき、日本国内におけるフランチャイズ第1号店の出店が決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本件は、当社にとってリアルリテール事業の本格展開に向けた重要な第一歩であり、「IP × EC × リアル」を融合した次世代型リテールモデル構築に向けた戦略的マイルストーンとなります。

1.フランチャイズ第1号店の概要

本件は、日本国内における「ARTBOX」ブランドの本格展開に向けた初の出店案件であり、2026年6月12日のオープンに向けて準備を進めております。

本フランチャイズ第1号店は、玉光堂イオンモールつくば店内に出店いたします。

- 店舗名：玉光堂イオンモールつくば店- 所在地：茨城県つくば市稲岡66-１ イオンモールつくば 3F- オープン予定日：2026年6月12日（予定）

当店舗では、韓国雑貨・キャラクター商品・文具・ライフスタイル雑貨に加え、日本市場向けの商品展開やIPコラボレーション施策も順次展開してまいります。

2.本件の戦略的意義

当社は、本業務提携において、日本国内におけるフランチャイズ展開支援および商品卸売の中核的役割を担っております。

本件第1号店の出店は、単なる1店舗の出店に留まらず、当社が推進するリアルプラットフォーム戦略の起点となるものです。

主な成長ドライバー

- フランチャイズモデル確立による多店舗展開の加速- 商品卸売収益を軸としたストック型収益基盤の構築- 韓国カルチャー・IP・SNSトレンドを活用した高収益モデルの展開- 当社既存事業であるIP、EC、ライブコマース、プロモーション領域との連携によるシナジー最大化- インバウンド需要およびZ世代消費需要の取り込み

特に、出店拡大に伴い、商品供給・卸売・販促・IP連携等の収益機会が積み上がるビジネス構造であり、中長期的な収益成長への寄与を見込んでおります。

また、当社は今後、「ARTBOX」を日本国内における韓国雑貨・カルチャー領域の中核ブランドとして育成し、リアル店舗ネットワークの拡大を推進してまいります。

3.今後の展開

当社は、本第1号店を起点として、日本国内における「ARTBOX」ブランドの多店舗展開を推進してまいります。

今後は、ショッピングモール、駅商業施設、都市部商業施設等を中心とした戦略的出店を進めるとともに、日本市場向け商品のローカライズ、限定商品の開発、SNS・インフルエンサー施策等を通じてブランド価値向上を図ってまいります。

さらに、当社グループが展開するIP事業、EC事業、ライブコマース事業、K-POP関連事業等との連携を強化することで、「IP × EC × リアル」の統合型ビジネスモデルを推進し、中長期的な企業価値向上を目指してまいります。