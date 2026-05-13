エヌ・シー・エヌ「第21回重量木骨プレミアムパートナー総会」開催

株式会社エヌ・シー・エヌ

株式会社エヌ・シー・エヌ（東京都千代田区、代表取締役社長：田鎖郁男、以下「エヌ・シー・エヌ」）は独自の工法「SE構法」の登録施工店632社より選び抜かれた64社の工務店ネットワーク「重量木骨プレミアムパートナー総会」（以下「総会」）を2026年4月16日、北海道札幌市で開催しました。全国から工務店や提携するプレカット工場、資材メーカーなど69社、150名が参加。2026年度の重点施策の共有と、今後のグループ全体の連携強化に向けたテーマを確認する場となりました。

工務店、資材メーカーなど69社・150名が参加した「第21回重量木骨プレミアムパートナー総会」

重量木骨プレミアムパートナーは、「お客様の資産と未来を守る」ことを基本理念に、SE構法登録施工店632社から選ばれた64社の工務店ネットワークです。

本総会の冒頭では、エヌ・シー・エヌ代表取締役社長の田鎖郁男が重量木骨プレミアムパートナーの、2025年度の活動実績を振り返り、インフレや資材高騰が懸念される今こそ建物の資産価値を表現するために1社では実現できない2026年度の強化施策を共有しました。

次に、エヌ・シー・エヌ常務執行役員の中川勝人が、工務店各社の「性能・設計・保証・経営」を強化するために今年度実施する具体的なプロモーションについて説明しました。人口減少や住宅着工戸数の減少、住宅価格高騰という周辺環境と、富裕層の増加や中古マンション価格高騰という時代の中で、注文住宅をどう魅せていくのかと問いかけ、各社の強みを磨くためにも「建物のデザイン」「重量木骨のブランディング」「金融の仕組み」「会社の永続性」を掲げグループ全体で住宅の資産価値を高めていく方針を示しました。

続いて会社の永続性を示す事例として、阿部建設株式会社6代目となる阿部将也氏から「継承と多角化」と題した事業永続についての発表が行われました。本年で創業120周年を迎える阿部建設の事業永続のために、多角化や組織・人材などの課題にどう取り組んできたのか、伝統と未来をつないでいくための経営者の視点など、多角的な視点から貴重な知見が共有されました。

最後に、「SE構法」の品質を担うプレカット工場の中から、本年は確かな性能と品質で資材提供にご尽力いただいたランバー宮崎協同組合に感謝状を贈呈し、閉会しました。

■「第21回重量木骨プレミアムパートナー総会」概要

日 時：2026年4月16日（木）14:00～17:00

会 場：札幌プリンスホテル

式次第：・開会挨拶

・2026年度方針のご提案 田鎖郁男（エヌ・シー・エヌ 代表取締役社長）

・2026年度 施策とプロモーション 中川勝人（エヌ・シー・エヌ 常務執行役員）

・重量木骨プレミアムパートナー 事例発表

・優秀プレカット工場表彰

・閉会挨拶

■「重量木骨プレミアムパートナー」実績（2025年1月～2025年12月）

・プレミアムパートナー社数：64社

・平均受注金額：56,322,464円（昨年比プラス6,700,000円）

・平均平米数（延床面積）：139.15平方メートル（昨年比マイナス2.1平方メートル）

■会社概要

株式会社エヌ・シー・エヌ

https://www.ncn-se.co.jp

代表者：代表取締役社長 田鎖郁男

所在地：〒100-0014 東京都千代田区永田町2-13-5 赤坂エイトワンビル７階

TEL：03-6897-6311 FAX：03-6770-4228

設立：1996年12月11日

資本金：3億9,150万円 （2026年3月末現在）

従業員数：単体100名、連結144名（2026年3月末現在）

□主な事業

・木造耐震設計事業

・建築環境設計事業

・BIM事業

□子会社

・株式会社KINO BIM

・株式会社木構造デザイン

・株式会社翠豊

□関連会社

・N＆S開発株式会社

・株式会社MUJI HOUSE（無印良品の家）

・SE住宅ローンサービス株式会社