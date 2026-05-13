SPAWORLD HOTEL&RESORT（スパワールド）に昼夜で表情が変わる新エリア「ゆったまり」をオープン！

株式会社阪神住建

NEWS RELEASE 報道記者発表

2026 年 5月 12 日

株式会社阪神住建

株式会社阪神住建（本社：大阪府大阪市、代表取締役 岩崎 圭祐）が運営する温泉をテーマとした娯楽施設「SPAWORLD HOTEL & RESORT」（大阪市浪速区）において、2026年4月29日より、新エリア「ゆったまり」をオープンしました。本施設3Fにオープンした「ゆったまり」は、お子様向けのキッズスペースと大人が楽しめるボードゲームスペースとして利用できる新エリアです。今回の「ゆったまり」オープンを通じて、ファミリー層に向けた日中の滞在価値向上と、夜間双方の新たな館内体験の創出を図り、今後も幅広い来館者に楽しんでいただける施設づくりを進めてまいります。

「ゆったまり」開設の背景

SPAWORLD HOTEL&RESORT（スパワールド）では、館内での過ごし方をさらに広げる新たな取り組みとして、3Fに「ゆったまり」を新設しました。昼と夜で利用シーンを切り替えることで、日中は親子で安心して過ごせる空間として、夜間は大人同士が気軽に集い、ボードゲームを楽しめる空間として展開します。お子様から大人まで、それぞれの時間帯に応じた楽しみ方ができる点が「ゆったまり」の大きな特長です。ファミリー層の館内滞在価値向上に加え、夜間利用の新たなレジャー需要にも応えることで、幅広い来館者に向けた魅力づくりを進めてまいります。





「ゆったまり」の主な特長

1．キッズスペース「あそばんばん」

日中利用では、9歳以下のお子様が利用できるキッズスペース「あそばんばん」を展開しています。ボールプールをはじめ、小さなお子様でも安心して遊べる遊具から、小学生も楽しめる設備までそろえ、親子で安心して過ごせる空間を提供します。

2．家族でゆったり過ごせる「ごゆるりどころ」

「ごゆるりどころ」には、おもちゃや絵本を多数用意しており、幅広い年代のお子様が楽しめるスペースとなっています。週末にはワークショップなどのイベントが開催されることもあり、遊ぶ・くつろぐ・過ごすといった多様な体験を一つの空間で楽しめます。

3．食事と見守りを両立できる「まんぷくどころ」

「まんぷくどころ」では、保護者がフードパークで購入した食事を楽しみながら、お子様が遊ぶ様子を見守ることができます。小上がり席も備えており、家族でくつろぎながら過ごせる滞在空間として

利用できます。

4．「ごゆるりどころ」が夜間は大人が楽しめる空間に変身！

夜間は「ごゆるりどころ」がボードゲームスペースへと切り替わり、大人が楽しめる空間として営業します。壁面にある圧巻のおもちゃ棚には流行のゲームから定番タイトルまで、約50種類のボードゲームを用意しており、深夜帯まで利用できることから、温浴や館内利用とあわせて新たなレジャー体験を提供します。

営業時間・利用料金・受付方法

営業時間は、日中利用が12:00～21:00、夜間利用が21:00～翌3:00（最終受付2:00）です。

受付は、キッズスペースの日中利用が3Fゆったまりゲート前、ボードゲームスペースの夜間利用が2Fインフォメーションカウンターとなっており、夜間利用時には利用申込書の記入が必要です。

■施設概要

「本当のリゾートは都市の中でこそ価値がある」との考えのもと、総合ディベロッパーである阪神住建がプロデュースした「SPAWORLD HOTEL & RESORT」は、JR環状線 「新今宮駅」・大阪メトロ御堂筋・堺筋線「動物園前駅」よりすぐというアクセス抜群な立地で、言わば旅行カバン無しで行ける都市型リゾート。

地上8階・地下1階・総床面積 45,000 平方メートル 超というスケールで1997年に開業し、世界各国をイメージしたお風呂や世界8カ国の岩盤浴など、ユニークでドラマチックな演出が施されています。

他にも、年中遊べる広々プールや、様々なジャンルの飲食店、ジム・カラオケ・ダーツなどのPLAY SPOTなどもあり、子どもから大人まで老若男女問わず丸一日楽しめる施設となっています。

名称： SPAWORLD HOTEL & RESORT（スパワールド ホテル＆リゾート）

所在地： 大阪府大阪市浪速区恵美須東3-4-24

URL： https://www.spaworld.co.jp/(https://www.spaworld.co.jp/)

■会社概要

会社名：株式会社阪神住建

代表者：代表取締役 岩崎 圭祐

本社：〒553-0006 大阪市福島区吉野1丁目21番14号

事業内容：総合レジャー施設の経営、不動産事業、建設事業

公式サイト： https://hanshinjuken.com/(https://hanshinjuken.com/)

本件に関するお問い合わせ先

SPAWORLD HOTEL & RESORT

TEL：06-6631-0001 FAX：06-6631-3150 E-mail：pr@spaworld.co.jp