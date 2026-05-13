【INO Fine GOODS STORE オープン!!】NFT漫画プロジェクトの作家描き下ろしグッズを集めた公式オンラインストアを公開

株式会社CAICA DIGITAL

当社の子会社で審査制NFTローンチパッド「INO Fine」を運営する株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 伸）は、株式会社実業之日本社 ライツ・事業開発部（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩野 裕一）および株式会社実業之日本デジタル（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩野 裕一）と協業し推進する「NFT漫画プロジェクト」において、参加作家の描き下ろしグッズを集めた公式オンラインストア「INO Fine GOODS STORE」を2026年5月13日（水）に公開いたしましたので、お知らせいたします。

INO Fine GOODS STORE は、NFT漫画プロジェクトに参加する国内外の漫画家による描き下ろしデザインのプリントアイテムを取り扱う、プロジェクト公式のオリジナルグッズ販売プラットフォームです。

INO Fine GOODS STORE について

NFT漫画プロジェクトでは、各プロジェクト（一部）の特設サイトにてグッズ販売を行ってまいりました。プロジェクトの進展に伴い参加作家・グッズの種類が増加したことを受け、すべてのグッズを一覧いただける公式オンラインストアとして「INO Fine GOODS STORE」を新たに開設いたしました。

本ストアでは、日本とアフリカ（NFT漫画プロジェクト in アフリカ）の漫画家が手がけた7作品・116アイテム（2026年5月11日時点）を掲載しており、シリーズや商品カテゴリごとに検索・絞り込みが可能です。お気に入り機能やSNSシェア機能も備え、気になる作品のグッズを見つけやすい設計となっています。

取扱商品

現在、以下の3カテゴリの商品を取り扱っております。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/97511/table/349_1_f4a66a3d03f5f8dca24ec2f46eef601f.jpg?v=202605130851 ]

商品のご購入は、オンラインストア「STORES(https://zaif-ino.stores.jp/)」を通じて行えます。クレジットカード・コンビニ払い・PayPay等、複数の決済方法に対応しております。

掲載作品一覧

本ストアでは、NFT漫画プロジェクトの全9シリーズのグッズを掲載しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/97511/table/349_2_e9af60b968df89c364ce4f7fd4bfbd20.jpg?v=202605130851 ]

各シリーズの作品情報・作家プロフィール等もストア内でご覧いただけます。

ストアの特徴

・シリーズ別・商品カテゴリ別の検索・フィルタリング機能

・お気に入り機能で気になるグッズを保存

・X（旧Twitter）・LINEでのシェア機能

・サイズガイド・購入ガイドを完備

・各作家の特設サイト（LP）・試し読みページへのリンクも掲載

INO Fine GOODS STORE

日本とアフリカの才能ある漫画家たちが描き下ろした、ここでしか手に入らないオリジナルグッズの数々──

ぜひ「INO Fine GOODS STORE」をご覧ください！！

▶ INO Fine GOODS STORE(https://zaif-ino.com/media/goods-store/)

最新情報はINO Fine公式X（旧Twitter）にて随時発信しておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。

INO Fine公式X：INO Fine｜NFT販売所 ／ @zaif_ino(https://x.com/zaif_ino)

NFT漫画プロジェクトとは

このプロジェクトは、読者の応援が直接クリエイターの力となり、漫画作品を世に送り出す、新しい出版の形です。

あなたのNFT購入が、この漫画の出版を実現させるための大切な一歩となります。目標が達成されれば、書籍の出版が決定。さらに、編集会議などを通じて作品制作に協力することで、作品が生み出す印税の一部がNFT保有者に還元されます。専門知識や特別なスキルは一切必要ありません。作家と共に、作品を創り上げる興奮を体験しませんか？

▶ NFT漫画プロジェクトの詳細はこちら(https://zaif-ino.com/media/nft-manga/)

▶ 本プロジェクトで出版を目指したい方はこちら(https://zaif-ino.com/media/nft-manga-mangaka/)

INO Fineとは

INO Fineとは、審査制NFTローンチパッド（一次販売所）です。INO Fineが審査することで厳選されたNFTを安心してご購入頂くことが出来ます。さらに、クレジットカード決済対応しているため、暗号資産をお持ちでない方でも簡単にNFTを購入頂くことが可能なサービスです。

その他関連リンク

▶INO Fine公式サイト(https://zaif-ino.com/)

▶NFTがカードで届く「NFTカード」サービスページ(https://zaif-ino.com/media/nft-card/)

▶Web3事業支援サービス「CAICA Web3 For Biz」サービスサイト(https://www.caica.jp/web3/)

▶法人様専用お問い合わせフォーム(https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9)

▶INO Fine X公式(https://x.com/zaif_ino)

▶INO Fine LINE公式(https://line.me/R/ti/p/@841xxews)

▶INO Fine Discordコミュニティ(https://discord.com/invite/QvbqhjRZVs)

▶INO Fine メールマガジン登録(https://zaif-ino.com/media/mailmagazine/)

▶INO Fine｜NFT漫画プロジェクト TikTok公式(https://www.tiktok.com/@nft_manga_project)

▶INO Fine YouTube公式(https://www.youtube.com/channel/UCULGGxY51gHG-aLgTsvgN-w)

NFT販売・ビジネス連携をご検討の企業様へ

NFT販売を行いたいプロジェクトオーナー様、企業様を随時募集しております。

企画段階からのご相談も可能です。Web3ビジネスのパートナーとして、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▶ NFT販売・ビジネス連携・その他お問合せフォーム(https://forms.gle/KWzionApiwNeembs5)

以上

会社概要

株式会社カイカフィナンシャルホールディングス

代表取締役 鈴木 伸

東京都港区南青山５丁目11番９号

https://www.caica.jp/cfhd/