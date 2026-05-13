【ちばぎん商店】STAY STREET マルシェ＠ちばぎん本店ビル前 5/30（土）～5/31（日）の２日間開催！

【日時・場所】

ちばぎん商店株式会社

開催日時：

2026年5月30日（土）～5月31日（日）

10:00～17:00

場所：

ちばぎん本店ビル前（住所：千葉県千葉市中央区千葉港1-2）

※当日は、公共交通機関でお越しください。

ちばの”とっておき”クッキー缶、マルシェに集結！

千葉県各地から、“とっておき”のクッキー缶がマルシェに集結します。

隠れた名店から地元で長く愛される人気店まで、個性豊かな絶品クッキー缶をセレクトしました。

流山の人気パティスリー「レタンプリュス」をはじめ、

お酒に合う味わいをイメージした塩味のクッキー缶など、

作り手のこだわりが詰まったクッキー缶がずらりと並びます。

中には、このマルシェでしか購入できない限定缶や、

先行販売となる特別なクッキー缶も登場予定。



気になる缶を見比べながら、ぜひあなたの“推し缶”を見つけてください。

いずれも数量限定のため、ご購入はお早めに。

キッチンカー出店者一覧（順不同）

クッキー缶各種 1,400円（税込）～等。写真はイメージです。一部内容が変更となる可能性がございます。また、数量限定販売のため、無くなり次第の終了となりますので、ご了承ください。

☆・J's kitchen（クレープ）

☆・BELIEVER IN BURGER（ハンバーガー）

★・LaLaLa Cafe（クレープ）

★・こびり（おにぎり）

・加恋ちゃん家（唐揚げ・削り苺)

・小六茶屋（ローストビーフ丼）

・齊藤商店・東京情報大学（さんま料理）

・虎の子キッチン（どらやき）

・Burn.（ジャークチキン）

・むさしの未来パートナーズ（埼玉県特産品）

※☆：5/30（土）のみ出店、★：5/31（日）のみ出店

※出店者は予告なく変更となる可能性があります

注目イベント

5/30（土）

＜ミニコンサート＞

千葉銀行のバラ園内にて、ハープやジャズ音楽のミニコンサートを開催します！

１.11:30-12:00 新井コルチ薫（ハープ）

２.14:30-15:00 岡田 優菜（ヴォーカル）、和田 春（ピアノ）、小倉 大志（サックス）、馬庭 広考（ベース）

＜起震車体験＞

スターツCAM（株）による耐震建物と免震建物の違いを体験できる「起震車」が登場！

１.10:00-12:00

２.13:00-14:30

３.15:00-16:00

5/31（日）

＜大道芸ステージ＞

マジック・ディアボロなど、大迫力のパフォーマンスを披露します！

１.11:00-12:00

２.13:00-14:00

３.15:00-16:00

<キャラクターグリーティング＞

ちばぎんオリジナルキャラクター「ひまりん」と、ちば興銀イメージキャラクター「ちばコーギー」が遊びにきてくてくれます！

その他

＜ちばぎん商店公式LINE友だち特典＞

ちばぎん商店の公式LINEお友だち登録で、各日先着100名さまに当日マルシェで使えるお買い物券100円プレゼントいたします。

LINEの友だち登録はこちらから！ :https://lin.ee/NGjHcf3＜ガラガラ抽選イベント＞

マルシェチラシを持参いただいた方もしくは対象キッチンカー・物販テントで税込1,000円以上お買物されたお客さまに、抽選券を1枚進呈いたします。プラレールや地域特産品など、豪華景品が当たるチャンスです！

＜縁日ブース＞

お子さまも楽しめる縁日ブースで輪投げや射的などに挑戦して、景品をゲットしましょう！

そのほか、STAY STREETイベント会場内では、謎解き企画と焚火焼きマシュマロ体験や子ども向け自転車教室、道路にお絵かきなども実施いたします！

【荒天時の中止判断について】

天候による中止等の情報については、千葉国道事務所のＸ（旧Twitter）(https://x.com/mlit_chibakoku)でお知らせします。

【STAY STREET マルシェに関するお問い合わせ】

ちばぎん商店株式会社

千葉市中央区冨士見２丁目３番１号 塚本大千葉ビル２階

TEL043-441-7270

●C-VALUEショッピングってなに？

C-VALUEクラウドファンディング発の人気商品をはじめ、“千葉ならでは”の商品を取り揃えた千葉の魅力をギュッと凝縮させたショッピングサイトです。

https://shop.c-value.jp/

●C-VALUEクラウドファンディングってなに？

「千葉のこれからに出会い、これからを応援する」がテーマの購入型クラウドファンディングサイトです（運営：ちばぎん商店株式会社）。千葉発の新しいブランドを創造し、新たなCHIBA（千葉）のVALUE（価値）を皆さまにお届けします！

https://www.c-value.jp/



ちばぎん商店株式会社： https://cbmnet.co.jp/

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＜参考：会社概要＞

商号：ちばぎん商店株式会社

設立：2021 年5 月10 日

資本金：1 億円(別途、資本準備金1 億円)

株主構成：株式会社千葉銀行 100％

代表取締役社長：真下 健吾



事業内容：

(1)地域ブランド商品等の企画開発及び販売事業

(2)クラウドファンディング運営事業

(3)EC 運営事業

(4)上記に付帯する各種イベントの企画及び運営事業 等



ちばぎん商店株式会社

TEL：043-441-7270

E-mail：c-value@cbmnet.co.jp