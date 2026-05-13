セット購入で特典「電波デジタル時計」プレゼント、第２弾！楽天公式EC「初夏の暑さ対策キャンペーン」を実施

リズム株式会社

リズム株式会社（取締役社長 湯本武夫）は、2026年５月13日よりリズム公式ストア楽天市場店において、「初夏の暑さ対策キャンペーン」を実施いたします。

２重反転ファンで大風量のハンディファン「Silky Wind Mobile 4」と卓上サイズの首振りミニファン「Silky Wind Mini」、また、いつでもどこでも持ち運べる温湿度計「COMFOMETER Portable」を組み合わせたセット商品を購入いただくと、特典として人気の電波デジタル時計「フィットウェーブスマート」を1個プレゼントいたします。

屋内外で暑さの気になるこの季節、父の日のギフトにもぴったりなこの期間に、お得なキャンペーンをご利用ください。

≪キャンペーン名≫

初夏の暑さ対策キャンペーン

≪商品販売ページ≫

リズム公式ストア楽天市場店 特設ページ

https://item.rakuten.co.jp/rhythm-official/cmp_9zf042_2026/

≪内容≫

●セット商品の内容

・Silky Wind Mobile 4（２個）

・Silky Wind Mini（1個）

・COMFOMETER Portable（１個）

それぞれカラーは商品販売ページに表示のカラーからご自由にお選びいただけます。

●特典

・フィットウェーブスマート（ホワイトまたはブラック）

製品の詳細はこちら

https://rhythm.jp/search/?goods_cd=8RZ166SR

※商品1セットご購入につき特典を１個プレゼントいたします。

≪キャンペーン実施期間≫

2026年５月13日～2026年6月22日予定

※本キャンペーンは予定数量に達し次第終了となります。在庫状況により、期間中でも早期終了となる場合がございます。

≪商品紹介≫

Silky Wind Mobile 4

想像を超えた大風量。

2重反転ファンカラビナ付き3wayハンディファン

シリーズ最進化モデル

特設ページ

https://rhythm.jp/lp/silkywindmobile4

Silky Wind Mini

「こそうじ」しやすい、首振り2重反転ミニファン

特設ページ

https://rhythm.jp/lp/silkywindmini

COMFOMETER Portable

いつでもどこでも、体調管理に役立つ

コンパクトな持ち運べる温湿度計

特設ページ

https://rhythm.jp/lp/comfometer

【リズム株式会社について】

リズムは1950年から時計を生産・販売している日本の精密機器メーカーです。

時計内部の核であるムーブメントや機構などを自社開発。

国内海外と自社工場を持ち、国内をはじめ世界90か国以上で長く愛されています。

近年はハンディファンやサーキュレーター、加湿器、空気清浄機など

時計以外の商品についても製造販売を開始。

世の中が大きく変化する時代、

私たちは毎日のくらしのリズムを整えることで、

誰もが健やかで楽しい人生を過ごせるよう貢献していきます。

【会社概要】

社名：リズム株式会社

所在地：〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-299-12

代表取締役社長：湯本 武夫

設立：1950年11月7日

事業内容：＜生活用品＞クロック、ハンディファン、加湿器、その他小型家電類（雑貨、防災行政ラジオ等）

＜精密部品＞接続端子部品、成形部品、車載機器、精密金型、回路基板実装、部品アッセンブリー、その他精密機器

コーポレートサイト：https://www.rhythm.co.jp/

リズムのSNSはこちら :https://rhythm.jp/links/sns.html