セット購入で特典「電波デジタル時計」プレゼント、第２弾！楽天公式EC「初夏の暑さ対策キャンペーン」を実施

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リズム株式会社


リズム株式会社（取締役社長 湯本武夫）は、2026年５月13日よりリズム公式ストア楽天市場店において、「初夏の暑さ対策キャンペーン」を実施いたします。


２重反転ファンで大風量のハンディファン「Silky Wind Mobile 4」と卓上サイズの首振りミニファン「Silky Wind Mini」、また、いつでもどこでも持ち運べる温湿度計「COMFOMETER Portable」を組み合わせたセット商品を購入いただくと、特典として人気の電波デジタル時計「フィットウェーブスマート」を1個プレゼントいたします。


屋内外で暑さの気になるこの季節、父の日のギフトにもぴったりなこの期間に、お得なキャンペーンをご利用ください。



≪キャンペーン名≫


初夏の暑さ対策キャンペーン




≪商品販売ページ≫


リズム公式ストア楽天市場店 特設ページ


https://item.rakuten.co.jp/rhythm-official/cmp_9zf042_2026/







≪内容≫


●セット商品の内容


・Silky Wind Mobile 4（２個）


・Silky Wind Mini（1個）


・COMFOMETER　Portable（１個）


それぞれカラーは商品販売ページに表示のカラーからご自由にお選びいただけます。







●特典


・フィットウェーブスマート（ホワイトまたはブラック）


製品の詳細はこちら


https://rhythm.jp/search/?goods_cd=8RZ166SR



※商品1セットご購入につき特典を１個プレゼントいたします。









≪キャンペーン実施期間≫


2026年５月13日～2026年6月22日予定


※本キャンペーンは予定数量に達し次第終了となります。在庫状況により、期間中でも早期終了となる場合がございます。




≪商品紹介≫


Silky Wind Mobile 4


想像を超えた大風量。


2重反転ファンカラビナ付き3wayハンディファン


シリーズ最進化モデル


特設ページ


https://rhythm.jp/lp/silkywindmobile4






Silky Wind Mini


「こそうじ」しやすい、首振り2重反転ミニファン


特設ページ


https://rhythm.jp/lp/silkywindmini






COMFOMETER　Portable


いつでもどこでも、体調管理に役立つ


コンパクトな持ち運べる温湿度計


特設ページ


https://rhythm.jp/lp/comfometer








【リズム株式会社について】
リズムは1950年から時計を生産・販売している日本の精密機器メーカーです。
時計内部の核であるムーブメントや機構などを自社開発。
国内海外と自社工場を持ち、国内をはじめ世界90か国以上で長く愛されています。
近年はハンディファンやサーキュレーター、加湿器、空気清浄機など


時計以外の商品についても製造販売を開始。
世の中が大きく変化する時代、


私たちは毎日のくらしのリズムを整えることで、
誰もが健やかで楽しい人生を過ごせるよう貢献していきます。



【会社概要】


社名：リズム株式会社


所在地：〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-299-12


代表取締役社長：湯本 武夫


設立：1950年11月7日


事業内容：＜生活用品＞クロック、ハンディファン、加湿器、その他小型家電類（雑貨、防災行政ラジオ等）


　　　　　＜精密部品＞接続端子部品、成形部品、車載機器、精密金型、回路基板実装、部品アッセンブリー、その他精密機器


コーポレートサイト：https://www.rhythm.co.jp/



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https://rhythm.jp/links/sns.html