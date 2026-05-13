セット購入で特典「電波デジタル時計」プレゼント、第２弾！楽天公式EC「初夏の暑さ対策キャンペーン」を実施
リズム株式会社（取締役社長 湯本武夫）は、2026年５月13日よりリズム公式ストア楽天市場店において、「初夏の暑さ対策キャンペーン」を実施いたします。
２重反転ファンで大風量のハンディファン「Silky Wind Mobile 4」と卓上サイズの首振りミニファン「Silky Wind Mini」、また、いつでもどこでも持ち運べる温湿度計「COMFOMETER Portable」を組み合わせたセット商品を購入いただくと、特典として人気の電波デジタル時計「フィットウェーブスマート」を1個プレゼントいたします。
屋内外で暑さの気になるこの季節、父の日のギフトにもぴったりなこの期間に、お得なキャンペーンをご利用ください。
≪キャンペーン名≫
初夏の暑さ対策キャンペーン
≪商品販売ページ≫
リズム公式ストア楽天市場店 特設ページ
https://item.rakuten.co.jp/rhythm-official/cmp_9zf042_2026/
≪内容≫
●セット商品の内容
・Silky Wind Mobile 4（２個）
・Silky Wind Mini（1個）
・COMFOMETER Portable（１個）
それぞれカラーは商品販売ページに表示のカラーからご自由にお選びいただけます。
●特典
・フィットウェーブスマート（ホワイトまたはブラック）
製品の詳細はこちら
https://rhythm.jp/search/?goods_cd=8RZ166SR
※商品1セットご購入につき特典を１個プレゼントいたします。
≪キャンペーン実施期間≫
2026年５月13日～2026年6月22日予定
※本キャンペーンは予定数量に達し次第終了となります。在庫状況により、期間中でも早期終了となる場合がございます。
≪商品紹介≫
Silky Wind Mobile 4
想像を超えた大風量。
2重反転ファンカラビナ付き3wayハンディファン
シリーズ最進化モデル
特設ページ
https://rhythm.jp/lp/silkywindmobile4
Silky Wind Mini
「こそうじ」しやすい、首振り2重反転ミニファン
特設ページ
https://rhythm.jp/lp/silkywindmini
COMFOMETER Portable
いつでもどこでも、体調管理に役立つ
コンパクトな持ち運べる温湿度計
特設ページ
https://rhythm.jp/lp/comfometer
【リズム株式会社について】
リズムは1950年から時計を生産・販売している日本の精密機器メーカーです。
時計内部の核であるムーブメントや機構などを自社開発。
国内海外と自社工場を持ち、国内をはじめ世界90か国以上で長く愛されています。
近年はハンディファンやサーキュレーター、加湿器、空気清浄機など
時計以外の商品についても製造販売を開始。
世の中が大きく変化する時代、
私たちは毎日のくらしのリズムを整えることで、
誰もが健やかで楽しい人生を過ごせるよう貢献していきます。
【会社概要】
社名：リズム株式会社
所在地：〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-299-12
代表取締役社長：湯本 武夫
設立：1950年11月7日
事業内容：＜生活用品＞クロック、ハンディファン、加湿器、その他小型家電類（雑貨、防災行政ラジオ等）
＜精密部品＞接続端子部品、成形部品、車載機器、精密金型、回路基板実装、部品アッセンブリー、その他精密機器
コーポレートサイト：https://www.rhythm.co.jp/
リズムのSNSはこちら :
https://rhythm.jp/links/sns.html