【JPIセミナー】「Physical AIがもたらす産業構造変革とAIロボティクス政策の方向性」5月28日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、経済産業省「ＡＩロボティクス検討会」座長 原田 研介 氏を招聘し、Physical AIがもたらす産業構造変革とAIロボティクス政策の方向性について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17775(https://www.jpi.co.jp/seminar/17775?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

Physical AIがもたらす産業構造変革とAIロボティクス政策の方向性

〔開催日時〕

2026年05月28日(木) 09:30 - 11:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

経済産業省「ＡＩロボティクス検討会」座長

大阪大学

大学院基礎工学研究科 システム創生専攻 教授

原田 研介 氏

〔セミナーで得られる実務知見〕

・Physical AIを巡る政策議論の全体像と産業への影響整理

・現場実装を見据えた自動化技術の具体アプローチ

・今後の制度・政策を踏まえた事業機会の見極め

〔対象業種・部門〕

・製造業・物流業における自動化・DX推進部門

・AI・ロボティクス導入を担う経営企画・技術部門

・新規事業・事業開発部門

・官公庁・自治体における産業政策・デジタル政策担当部門

〔講義概要〕

本講演では、Physical AIに関し、経済産業省「AIロボティクス検討会」における議論を踏まえ、政策動向と今後の方向性を体系的に整理する。

あわせて、主に講演者らの研究室で行っている先進的な研究成果を中心に、産業現場における自動化の具体的手法とその実装の最前線を概観する。

さらに、Physical AIがもたらす産業構造の変革インパクトと成長機会について、戦略的視点から詳説する。

〔講義項目〕

1. 産業ニーズの動向と課題整理

2. 研究室におけるPhysical AIに関する取り組み

3. 将来展望と今後の方向性

4. 関連質疑応答

5. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,300円（税込）

2名以降：32,300円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定・同一受講形態）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17775(https://www.jpi.co.jp/seminar/17775?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。