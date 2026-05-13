【京都伝統産業ミュージアム】クールビズを「京もの」で涼やかに演出。特別対面販売（6月1日）およびオンラインショップにて「夏の京もの販売会」を開催！

株式会社京都産業振興センター

京都の多彩な伝統産業を展示・紹介し、その魅力を次世代へと発信する京都伝統産業ミュージアムは、京都市が推進する「夏のエコオフィス運動」に合わせ、伝統産業振興の一環として「夏の京もの販売会」を実施いたします。



本企画では、ビジネスシーンで活躍する京真田紐のネックストラップや西陣織ネクタイ 、涼を呼ぶ京扇子をはじめ 、日常を彩る京焼・清水焼のカップや京友禅のコースターなど 、快適かつ涼やかに夏を過ごすための伝統産業製品を幅広くご提案いたします。

これらの製品は、6月1日(月)にゼスト御池にて実施する特別対面販売、および8月末まで開設する当館運営のオンラインショップにてお買い求めいただけます 。

過去の開催風景

1. 「夏の京もの販売会」ゼスト御池 特設店舗 概要

クールビズに寄与する伝統産業製品等をゼスト御池にて特別販売いたします。

- 日時：令和8年6月1日(月) 午前11時30分～午後2時- 場所：ゼスト御池 寺町広場（京都市中京区下本能寺前町492-1）- 販売商品：京真田紐のネックストラップ、京扇子、京焼・清水焼のカップ、京友禅のコースター、西陣織ネクタイ・アクセサリー、お猪口 等- 主催：京都市、京都伝統産業ミュージアム（株式会社京都産業振興センター）、西陣織工業組合京真田紐のネックストラップ京扇子京焼・清水焼のカップ京友禅のコースター

2. 京都伝統産業ミュージアム「MOCAD ONLINE SHOP」販売概要

オンラインショップにおいても、夏のビジネスシーンや日常生活を快適かつ涼やかに彩る幅広い伝統産業製品を取り揃えます。

- 内容：京都伝統産業ミュージアム「MOCAD ONLINE SHOP」での販売- URL：http://mocad-shop.com/- 期間：令和8年6月1日（月）～8月31日（月）- 主催：京都伝統産業ミュージアム（株式会社京都産業振興センター）MOCAD ONLINE SHOP

3. 本件に関するお問合せ先

- 「夏の京もの販売会」全般について京都市産業観光局クリエイティブ産業振興室 電話：075-222-3337- 「MOCAD ONLINE SHOP」について京都伝統産業ミュージアム（株式会社京都産業振興センター） 電話：075-762-2670