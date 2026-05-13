綿半ソリューションズ株式会社　電炉母材の冷間ロール成形角形鋼管「TSC295」を採用した新駐車場認定で脱炭素社会に貢献する環境配慮型駐車場を２件受注・着工

綿半ホールディングス株式会社

綿半ソリューションズ株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役CEO：野原勇 以下、当社）は、東京製鐵株式会社（本社：東京都千代田区）が開発・供給を行っている電炉鋼板を使用した冷間ロール成形角形鋼管（通称：TSC295）を採用した自走式駐車場の防耐火大臣認定を新たに取得し、この度、その認定を使用した自走式駐車場を受注および着工したことをお知らせします。

TSC295は、東京製鐵株式会社が開発し、国土交通大臣認定を取得した冷間ロール成形角形鋼管です。電炉材（再生鉄鋼製品）はスクラップを主原料としていることから、高炉材と比較して粗鋼１トンあたりの二酸化炭素排出量を５分の１程度に抑えることができます。

当社は、これまで採用が難しい状況であったTSC295を、防耐火大臣認定の仕様規定に基づき、使用可能材料として仕様に盛込み、新たに防耐火認定を取得しました。

また、JIS規格に基づく梁材のH形鋼に加え、従来課題であった柱材にも電炉材を使用することにより、これまで以上に二酸化炭素排出量削減に努め、発注者さまのESG経営に貢献していきます。

【TSC製造・供給会社】

■企業概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/47889/table/443_1_a1fa75efccd6322fa6eb86f034e0bc73.jpg?v=202605130851 ]

【受注物件概要―１】

工事名称：常陽銀行新本店新築工事（駐車場棟）

発 注 者：株式会社常陽銀行

Ｃ Ｍ Ｒ：日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社

設 計 者：株式会社日建設計

監 理 者：株式会社日建設計

規 模：3層4段／延床面積3,526.76平方メートル （容積対象面積2,796.61平方メートル ）／収容台数161台

施 工 者：綿半ソリューションズ株式会社（本店本体工事は清水・株木特定建設共同企業体）

工 期：2026年１月5日～2028年4月30日

TSC使用予定量：柱材67トン

CO2排出量削減数量（高炉材と比較）：約69％削減

本物件は、『Cross Point』をコンセプトに「お客さま、地域の皆さま、従業員など、様々なステークホルダーがつながり、ともに価値を創造し続け、持続可能な地域社会づくりに貢献していく、地域のシンボルへ」として計画されています。今回採用されたTSC材使用の認定駐車場を通じて、持続可能な地域社会づくりに貢献していきます。

完成予想パース （作画提供：株式会社日建設計）

■企業概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/47889/table/443_2_40c0b4348fb7f5aa2d49db41b686c5c6.jpg?v=202605130851 ]

【受注物件概要―２】

工事名称：（仮称）サンエー新本社・食品加工センター新築工事（駐車場棟）

発 注 者：株式会社サンエー

設 計 者：綿半ソリューションズ株式会社 一級建築士事務所

監 理 者：綿半ソリューションズ株式会社 一級建築士事務所

規 模：６層７段／延床面積13,091.39平方メートル ／収容台数704台

施 工 者：綿半ソリューションズ株式会社

工 期：2026年２月15日～2027年3月15日

TSC使用予定量：柱材一部123.3トン

CO2排出量削減数量（高炉材と比較）：約69％削減

株式会社サンエーでは、今回の新社屋および食品加工センターの建替えを行うことで、中長期的な企業価値向上を目指しており、本駐車場もESG経営に貢献しています。

完成予想パース

■企業概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/47889/table/443_3_4cbde3e006d19d06ed08a2fb7023dbbe.jpg?v=202605130851 ]