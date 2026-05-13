女子プロゴルフツアー「Ｓｋｙ ＲＫＢレディスクラシック」ＴＢＳ系列全国２８局ネットにて2026年5月17日(日)午後3時放送！

ＲＫＢ毎日放送株式会社

「Ｓｋｙ ＲＫＢレディスクラシック」は賞金総額１億２０００万円、優勝賞金は２１６０万円と、３日間の大会としては国内最高額のビッグトーナメント。舞台は、緑豊かで雄大なコースが特徴の「福岡雷山ゴルフ倶楽部」。

昨年は、神谷そらが最終１８番ホールでイーグルパットを決め、劇的な逆転優勝を果たした。

今年の大会には、ディフェンディングチャンピオンの神谷そらをはじめ、前週の大会でメジャー初優勝を果たした河本結、昨季の年間女王・佐久間朱莉、さらに昨年、三つ巴の優勝争いを繰り広げた金澤志奈、小祝さくらなど注目選手たちがエントリー。

激闘から１年--。ドラマが生まれたこの地で、女子のトッププロたちが熱い戦いを繰り広げる！

■番組概要

【タイトル】

５月１５日（金）「2026 Ｓｋｙ ＲＫＢレディスクラシック 1日目」

５月１６日（土）「2026 Ｓｋｙ ＲＫＢレディスクラシック 2日目」

５月１７日（日）「2026 Ｓｋｙ ＲＫＢレディスクラシック 最終日」

※数字は半角、スペースは半角

【放送日時】

・１日目 ５月１５日（金）深夜０時４８分 ～ 深夜２時１８分 RKB

・２日目 ５月１６日（土）午後２時３０分 ～ 午後３時００分

RKB/NBC/RKK/OBS/MRT/MBC/RBC

午後３時００分 ～ 午後３時５４分

RKB/TBS/MBS/CBC/HBC/RCC/NBC/RKK/OBS/MRT/MBC/RBC

・最終日 ５月１７日（日）午後３時 ～ 午後４時２４分 TBS系列全国２８局ネット

【出演者】

解説 樋口久子プロ 平瀬真由美プロ

実況 井口謙（ＲＫＢアナウンサー）

ラウンドリポート 植草峻（ＲＫＢアナウンサー）

インタビュー 櫻井浩二（ＲＫＢアナウンサー） 高見心太朗（ＲＫＢアナウンサー）

【製作著作】

ＲＫＢ毎日放送

【大会ホームページ】

https://rkb.jp/sky-rkbladiesclassic/