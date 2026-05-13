女子プロゴルフツアー「Ｓｋｙ ＲＫＢレディスクラシック」ＴＢＳ系列全国２８局ネットにて2026年5月17日(日)午後3時放送！

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ＲＫＢ毎日放送株式会社


「Ｓｋｙ ＲＫＢレディスクラシック」は賞金総額１億２０００万円、優勝賞金は２１６０万円と、３日間の大会としては国内最高額のビッグトーナメント。舞台は、緑豊かで雄大なコースが特徴の「福岡雷山ゴルフ倶楽部」。


昨年は、神谷そらが最終１８番ホールでイーグルパットを決め、劇的な逆転優勝を果たした。


今年の大会には、ディフェンディングチャンピオンの神谷そらをはじめ、前週の大会でメジャー初優勝を果たした河本結、昨季の年間女王・佐久間朱莉、さらに昨年、三つ巴の優勝争いを繰り広げた金澤志奈、小祝さくらなど注目選手たちがエントリー。


激闘から１年--。ドラマが生まれたこの地で、女子のトッププロたちが熱い戦いを繰り広げる！



■番組概要


【タイトル】　


５月１５日（金）「2026 Ｓｋｙ ＲＫＢレディスクラシック　1日目」


５月１６日（土）「2026 Ｓｋｙ ＲＫＢレディスクラシック　2日目」


５月１７日（日）「2026 Ｓｋｙ ＲＫＢレディスクラシック　最終日」


※数字は半角、スペースは半角



【放送日時】　


・１日目　５月１５日（金）深夜０時４８分　～　深夜２時１８分　RKB



・２日目　５月１６日（土）午後２時３０分　～　午後３時００分


　　　　　　　　　　　　　RKB/NBC/RKK/OBS/MRT/MBC/RBC


　　　　　　　　　　　　　午後３時００分　～　午後３時５４分


　　　　　　　　　　　　　RKB/TBS/MBS/CBC/HBC/RCC/NBC/RKK/OBS/MRT/MBC/RBC



・最終日　５月１７日（日）午後３時　～　午後４時２４分 　TBS系列全国２８局ネット



【出演者】


解説　樋口久子プロ　平瀬真由美プロ


実況　井口謙（ＲＫＢアナウンサー）


ラウンドリポート　植草峻（ＲＫＢアナウンサー）


インタビュー　櫻井浩二（ＲＫＢアナウンサー）　高見心太朗（ＲＫＢアナウンサー）



【製作著作】


ＲＫＢ毎日放送



【大会ホームページ】


https://rkb.jp/sky-rkbladiesclassic/