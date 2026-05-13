あなたの運命も、2人の未来も、カードが示す答えも人生を紐解く本格鑑定礼愛氏が監修する占いコンテンツの提供を開始

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、2026年5月13日（水）より、運営する占いコンテンツポータル『cocoloni占い館 Moon』にて、テレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石 惠充）制作の「この道一筋30年“酸いも甘いも噛み分けた熟練占”決断・決着の神 礼愛」の提供を開始いたしました。

■「この道一筋30年“酸いも甘いも噛み分けた熟練占”決断・決着の神 礼愛」とは

本コンテンツは、礼愛氏による特別な鑑定を再現したものです。「あなたの鑑定書」「2人の相性鑑定」「タロット鑑定」の3つのメニューを通じて、恋愛・仕事・人間関係など、人生のさまざまな悩みに寄り添います。生年月日や持って生まれた気質から、あなた自身の本質や宿命、秘められた可能性を読み解くだけでなく、気になる相手との相性や心のつながり、恋の行方まで多角的に鑑定。さらに、タロットでは今抱えている迷いや不安に対し、カードが映し出す“本音”や“未来への兆し”をもとに、これから取るべき行動や選択を導き出します。自分を深く知り、未来を前向きに切り開くためのヒントを届ける鑑定コンテンツです。豊富なメニューラインナップを取り揃えておりますので、その中からメニューをお選びいただき、呼び名や生年月日などを入力の上、購入することで鑑定の結果を閲覧いただけます。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_tel/tls_rairasin_tel/

■コンテンツ概要

- コンテンツ名：この道一筋30年“酸いも甘いも噛み分けた熟練占”決断・決着の神 礼愛- 提供開始日：2026年5月13日（水）- 料金：990円（税込）～※無料メニューあり- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_tel/tls_rairasin_tel/

■コンテンツ監修者

礼愛（らいら）

この道一筋30年、鑑定人数は5万人を超える※熟練占い師・礼愛（RAIRA）。決断・決着の神様として、恋愛、仕事、人間関係に悩む多くの相談者を導く。

礼愛の鑑定では、宿命に対して忖度は一切なし。甘い言葉で誤魔化すのではなく、あなたが持って生まれた宿命を正しく伝え、その上でどう生きるべきかを示します。

人にはそれぞれ「宿命」があり、それを無視して生きると迷いや苦しみが生じます。礼愛は、あなたの宿命に沿った最適な道を明らかにし、「どうすれば人生が楽になるのか」を具体的にアドバイスします。

「どうすればいいかわからない」「答えを出したいけど決めきれない」──そんな悩みに、ズバリ答えを出します。

酸いも甘いも噛み分けてきた熟練の占い師だからこそ、時に厳しくも、愛のある言葉であなたの人生を後押しします。

迷いを捨て、あなたらしい人生を選び取るために今こそ礼愛の占いを体験してください。

※2025年9月時点、テレシスネットワーク調べ

■『cocoloni占い館』とは

ひとりでも多くのひとに元気になってもらいたい。そんな想いから生まれた占いサービスブランドcocoloni（ココロニ）。『cocoloni占い館』では、気軽に占いを楽しめる情報が満載の「Sun」や、本格鑑定をデジタルコンテンツで楽しめる「Moon」をはじめ、「テレビや雑誌で話題の占い師・行列のできる占い師・知る人ぞ知る実力派占い師」「多様なお悩みに応えるデジタルコンテンツ」「電話やメールや対面での直接鑑定」など、占いにまつわる多様な選択肢を"まじめに占い"をモットーに提供しております。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/

【cocoloni占い館 Sun】

「cocoloni 占い館 Sun」は、気軽に占いを楽しんでいただける「12星座別 今日の運勢」「タロット占い」「月の満ち欠け」などの無料占いや、誰かに教えたくなるような占い記事が盛りだくさんのプラットフォームです。痒いところに手が届く占い情報をお楽しみください。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/sun/

【cocoloni占い館 Moon】

「cocoloni占い館 Moon」は、人気占い師総勢288名（※1）が監修した占いメニューをデジタルコンテンツにて、お楽しみいただけます。占いメニューは、13,000メニュー（※1）以上を公開中。たくさんのメニューの中、無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せます。相手の気持ちや相性占い、恋愛占いや結婚占い、不倫占いなど…悩みに合わせたメニューを選べる他、占星術・姓名判断・四柱推命・風水・タロットなど様々な占術で人気占い師が本格鑑定いたします。あらゆる占術で悩みに寄り添った占いをご体験ください。

※1：2026年1月時点での公開数です

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/moon/

■テレシスネットワーク株式会社

・所在地：〒107-6123 東京都港区赤坂5丁目2番20号 赤坂パークビル23階

・設立：1991年8月6日

・代表者：代表取締役 鷹石 惠充

・URL： https://www.telsys.co.jp/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com