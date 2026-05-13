バイオテック、医療DXを推進するドクターズ社へグループイン

株式会社バイオテック

「株式会社バイオテック（以下「バイオテック」）は、医療DXを牽引するドクターズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：柳川 貴雄、以下「ドクターズ」）のグループに参画（グループイン）いたしましたことをお知らせいたします 。

■ 背景と目的：毛髪科学と医学を融合させた“次世代型育毛”を実現する「バイオテック」の進化

バイオテックは1981年の創業以来、40年以上にわたり日本の育毛業界をリードしてきました。日本で初めて「発毛・育毛システム」の特許を取得し、23万人を超える方々の髪の悩みに深く向き合ってきたその実績は、国内随一の誇りです。

今回のグループ化により、バイオテックが長年培ってきた「23万人の実績データと独自の毛髪理論」「ホスピタリティあふれる接客・接遇」に、ドクターズの「Doctors Station(R)」および700名超の「エキスパート医師(R)」による高度な医学的知見を融合させます。これにより、サロンでの専門ケアに、オンラインカウンセリング、オンライン診療やAI解析を組み合わせた、世界に類を見ない「次世代型・総合育毛バイオテック・プラットフォーム」を社会に提供することを目指します。

■ 主要な取り組み：三位一体による「バイオテック・プラットフォーム」の構築

ドクターズが提供する医療DX基盤を核に、バイオテックの「店舗」と、最先端の「OEMサービス」を融合。育毛を全身の健康管理の一環として捉え、科学的根拠に基づいた多角的なアプローチを実現します。

本プラットフォームの構築により、以下の3つの柱でユーザーの「生える力」を最大化します。

1. 店舗と医療をつなぐ「バイオテック・プラットフォーム」の提供

「Doctors Station(R)」を基盤とし、バイオテックのユーザーが、提携医療機関による本格的な「AGAサポートサービス」や、専門医やコンシェルジュへのチャット相談にワンストップでアクセスできる環境を構築します。

2. 医学的エビデンスに基づく「ハイブリッド育毛ケア」

バイオテックが誇る店舗でのホスピタリティ高い「手技」「カウンセリング」と、ドクターズのエキスパート医師監修による「医学的アプローチ」を融合。さらにAIによる精緻な頭皮解析を開発・導入することで、お一人おひとりの状態に最適化されたパーソナライズ・ケアの提供を目指します。

3. OEM連携による育毛ソリューションの拡張

プラットフォームを通じて、外部の優れたOEM先サービス（最先端の育毛デバイスや高機能サプリメント等）を柔軟に取り込みます。これにより、サロンを「毛髪とウェルネスの総合窓口」として機能させ、内外面からの包括的な育毛・ウェルビーイングを実現します。

■会社概要

【株式会社バイオテック】

会社名：株式会社バイオテック

代表者：代表取締役 清水 賢

本社：愛知県名古屋市中区金山1-14-9 長谷川ビル7F

創業・設立：1981年1月創業、1985年1月設立

事業内容：1987年に日本初となる「発毛・育毛システム」の特許を取得した、日本を代表する育毛専門サロンの運営。累計23万人以上のカウンセリング・施術実績を誇る。事業内容：育毛専門サロンの運営 、育毛システムの提供 、育毛剤やスカルプ商品の販売等 。

パーパス：「あなたの人生を、あなたが愛する力を 髪から広がる自信と未来」

ウェブサイト：https://www.biotech.ne.jp/ (https://www.biotech.ne.jp/)

【ドクターズ株式会社】

会社名：ドクターズ株式会社

代表者：代表取締役社長兼CEO 柳川 貴雄

本社：東京都港区芝公園2-3-6 PMO浜松町II 5階

設立：2016年9月

事業開始：2019年10月

事業内容：独自のガイドラインに基づく現役エキスパート医師(R)＊のネットワークを活用し、デジタルヘルスサービスの事業化支援「Doctors Hub(R)」、医療DX・デジタルヘルス総合支援サービス「Doctors Next(R)」、医療連携型オンライン医療支援サービス「Doctors Station(R)」等を提供。

＊エキスパート医師(R)：医師として豊富な臨床現場での経験と実績を持ち、デジタルヘルスや医療DXに積極的な姿勢を持つ医師のネットワーク。専門医を中心とする700名超の医師が参加しています。

ウェブサイト：https://doctors-inc.jp/ (https://doctors-inc.jp/)