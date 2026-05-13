１．趣旨

阪神高速道路株式会社

阪神高速道路株式会社（大阪市北区、代表取締役社長:上松英司）では、一般財団法人阪神高速先進技術研究所及び一般財団法人阪神高速地域交流センターとともに、若手研究者の育成に寄与する社会貢献の一環として、２０１８年度から「阪神高速若手研究者助成基金」を設け、公募のうえ助成金を支給しています。２０２６年度におきましても以下のとおり研究者助成を行うこととしましたのでお知らせします。

２．概要

（１）目的

都市の高速道路に関連する分野における若手研究者の育成に寄与することをもって、阪神高速道路を利用されるお客さまの安全・安心・快適の実現や、豊かで持続可能な社会を実現するための環境・社会問題を解決し未来の地域・社会の発展に資すること。

（２）対象とする研究

有料道路制度、経営管理、経済効果、利用者サービス、道路・休憩施設の利活用、環境、カーボンニュートラル、景観、防災、道路建設・維持管理技術、長寿命化、道路情報サービス、道路交通技術、ＤＸ、自動運転、ＡＩの利活用、スマートシティに関する研究など、「（１）目的」に合致する多種多様な研究を対象とします。

（３）応募資格

大学又は高等専門学校における若手の研究者

（４）助成金額及び支給対象期間

１件の研究につき、150万円以内

（２０２６年１０月１日から２０２８年３月３１日までの１８か月間）

（５）募集期間

２０２６年５月１３日（水）から２０２６年７月１７日（金）まで

（助成対象の決定通知・公表は、２０２６年９月中旬の予定）

（６）研究成果

ホームページ等で公表

※募集要領等は阪神高速道路株式会社ホームページに掲載しています。

https://www.hanshin-exp.co.jp/company/sustainability/kenkyujosei/