広告の「不快感」の境界線とは？オンライン広告を嫌う理由1位は「コンテンツの閲覧を中断される」が7割超

株式会社アト

株式会社アト所在地：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：奈須田 洋平）は、20～60代の男女を対象に「広告への印象や行動変容」に関する調査を行いました。

近年、スマートフォンの普及やデジタル技術の進化により、私たちは日常的に膨大な広告に触れるようになりました。

しかし、情報の増加に伴い、「自分に合わない広告」や「頻繁に表示される広告」に対してストレスを感じる生活者も増えています。

企業が効果的にサービスや商品を届けるためには、デジタル広告における「不快感の境界線」を見極めつつ、情報の「信頼度」や実際の「購買行動」に結びつく媒体を、どのように選択・使い分けていくべきなのでしょうか。

そこで株式会社アトは、20～60代の男女を対象に、「広告への印象や行動変容」に関する調査を実施しました。

調査概要：「広告への印象や行動変容」に関する調査

【調査期間】2026年3月30日（月）～2026年3月31日（火）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,019人

【調査対象】調査回答時に20～60代の男女と回答したモニター

【調査元】株式会社アト（https://www.ato-inc.co.jp/）

【モニター提供元】サクリサ

▼すべての調査データは以下より無料でダウンロードいただけます。本調査レポート資料はこちら :https://f296b852.form.kintoneapp.com/public/dl

広告への「不快感」が生じる境界線と受容される理由。メディア別のストレス要因を探る

1日に同じ広告をどのくらいの頻度で見ると、受け手は不快感を抱くようになるのでしょうか。

「同じブランドやサービスの広告に対し、どのくらいの頻度で目にすると、不快（しつこい、嫌悪感がある）と感じ始めるか」と尋ねたところ、『1日に2~3回（34.7％）』と回答した方が最も多く、『1日に4回以上（21.3％）』『1日に1回（10.6％）』と続きました。

『1日に2～3回』と『1日に4回以上』を合わせた「1日に複数回」で不快感を抱く人は半数以上を占めました。

さらに、『1日に1回』から不快に感じる層を含めると全体の約7割に達しており、同じ広告が繰り返し表示されることに対して、多くの人がストレスや嫌悪感を抱きやすいことがうかがえます。

では、どのような媒体の広告やPRに対して不快と感じやすいのでしょうか。

「それぞれの広告・PRについて、「不快・しつこい・邪魔だ」と感じる程度」を尋ねたところ、各項目に対する回答は上記になりました。

バナー広告やYouTube動画広告、SNSタイムライン広告といった「デジタル広告」に対して、それぞれ約8割が「非常に不快」または「やや不快」と回答しています。

「オフライン広告」の中では、ダイレクトメールやポスティングチラシといった、個人の手元に直接届く媒体に不快感を抱く方もいる一方、街頭ビジョンや雑誌・新聞などの媒体は不快感が比較的低く、同じオフラインでも性質によって明確なギャップが見られます。

全体として、デジタル広告はユーザーの視界に直接割り込む性質が強いため、ネガティブな感情を抱かれやすいと考えられます。

オンライン広告のどのような要素がストレスの原因となっているのでしょうか。

オンライン広告のうち1つでも『非常に不快』『やや不快』と回答した方に、「オンライン広告（SNSやサイトバナー広告）を「不快」と感じる、または「読み飛ばしたい」と思う理由は何か」と尋ねたところ、『コンテンツの閲覧を中断（邪魔）される（70.3％）』と回答した方が最も多く、『同じ広告が何度も繰り返し表示される（しつこい）（54.2％）』『画面を占有して操作しづらい（53.2％）』と続きました。

ユーザーが視聴している「コンテンツの閲覧を中断」されたり、「同じ広告が何度も表示」されたり、「画面を占有して操作がしにくい」ことに対して、ストレスを感じている状況がうかがえます。

ユーザーのペースや意思が無視された一方的な情報提示が、オンライン広告に対する不快感の要因となっているようです。

オンライン広告に対して不快感を抱かない方は、どのような理由があるのでしょうか。

オンライン広告のうち1つでも『あまり不快ではない』『全く不快ではない』と回答した方に「オンライン広告（SNSやサイトバナー広告）に対して、「不快に感じない」または「役に立つ」と感じるのはなぜか？」と尋ねたところ、『無料コンテンツを楽しむための「対価」として納得している（40.8％）』と回答した方が最も多く、『期間限定の割引クーポンやキャンペーン情報が得られる（24.3％）』『興味が高い商品やサービスの広告が表示されやすい（24.2％）』と続きました。

『無料コンテンツを楽しむための「対価」として納得している』という声が最も多いものの、『期間限定の割引クーポンやキャンペーン情報が得られる』や『興味が高い商品やサービスの広告が表示されやすい』といった、ユーザー側にとって直接的なメリットがある場合にも、広告は肯定的に受け入れられやすいことがわかります。

一方で、オフライン広告に対してはどのような点が不快に感じられているのでしょうか。

オフライン広告のうち1つでも『非常に不快』『やや不快』と回答した方に「オフライン広告（チラシやサイネージ）を「不快」と感じる、または「すぐに捨てたい」と思う理由は何か」と尋ねたところ、『自分に全く関係のない情報が入っている（63.8％）』と回答した方が最も多く、『ポストがいっぱいになって片付けるのが手間（45.7％）』『紙の廃棄が環境に悪い（エコではない）と感じる（45.0％）』と続きました。」

自分に無関係な情報が届くことや、ポストの中身を片付ける手間、さらには紙を廃棄することに対する環境への配慮などが、オフライン広告を不快に感じたり、すぐに処分したくなる要因となっているようです。

オフライン広告に肯定的な印象を持つ方には、どのような理由があるのでしょうか。

オフライン広告のうち1つでも『あまり不快ではない』『全く不快ではない』と回答した方に、「オフライン広告（チラシやサイネージ）を「不快に感じない」または「役に立つ」と感じるのはなぜか」と尋ねたところ、『興味があるものを好きなタイミングで見ることができる（33.2％）』と回答した方が最も多く、『クーポンや割引券、サンプルがついている（31.6％）』『自分の居住エリア（地元）の役立つ情報が載っている（30.2％）』と続きました。

「好きなタイミングで見られる」といった自分のペースで確認できる利便性と、「クーポンや割引券」「自分の居住エリアの役立つ情報」といった日々の暮らしに直結する実用性の両面が、オフライン広告への肯定的な印象につながっていると示唆されました。

広告が記憶に残るカギは「オン・オフの併用」。生活密着サービスでは6割以上がオフライン広告をきっかけに検討・来店

回答者は、デジタルと紙の「情報」に対して、どのようなイメージの違いを持っているのでしょうか。

「サービス名や内容に関して、どんな広告が記憶や印象に残りやすいか」と尋ねたところ、下記のような回答となりました。

『オフライン広告（チラシやサイネージ）で見かける（18.4％）』

『オンライン広告とオフライン広告のどちらでも見かける（27.9％）』

『オンライン広告（SNSやサイトバナー広告）で見かける（15.4％）』

『広告では記憶や印象に残らない（38.3％）』

媒体別に見ると、「オンライン広告」や「オフライン広告」といった単一のメディアで見かけるよりも、「オンラインとオフラインの両方で見かける」広告が最も記憶に残りやすい傾向が示されました。

単一のメディアに依存するのではなく、デジタルとリアルの両面から接点を持つことが、情報過多の中で生活者の記憶に残るためのひとつの手がかりになりそうです。

実際の購買や検討といった行動変容を起こすには、媒体ごとにどのような違いがあるのでしょうか。

「オフライン（チラシや看板）とオンライン（SNSやサイト）、それぞれどちらがきっかけで検討・購入・来店がしやすいですか」と質問したところ、各項目で『オフライン（チラシや看板）』と回答した方は下記のような割合となりました。

『スーパー・ドラッグストア・ホームセンター（65.5％）』

『暮らしのサービス（不用品回収、水道修理、家事代行、庭木手入れ）（61.2％）』

『学習塾・子ども向けの習い事・資格スクール（60.1％）』

『不動産（マンション・戸建の売買、賃貸、リフォーム）（58.3％）』

『飲食店（56.1％）』

『求人情報・行政広報・地域イベント（52.1％）』

『フードデリバリー（52.0％）』

『美容院・エステ・フィットネスジム・マッサージ・ネイルサロン（49.6％）』

『金融・保険・資産運用・専門家相談の案内（45.3％）』

『ECショップ（31.7％）』

『スーパー・ドラッグストア・ホームセンター』や「暮らしのサービス」など、地域に密着した日常的なサービスにおいては、6割以上が「オフライン（チラシや看板）」をきっかけに検討や購入、来店をしやすいと回答しました。

生活圏と直結する情報は、物理的に手元に届く紙媒体などの方が目に留まりやすく、実際の行動に繋がりやすいと考えられます。

一方で、『ECショップ』や「金融・保険」といった、商圏が広く情報の比較検討が重視されるサービスにおいては、「オフライン」の割合が半数を下回り、「オンライン（SNSやサイト）」がきっかけになりやすい傾向がうかがえます。

商材の特性や、ターゲットがどのようなプロセスで購買・来店に至るかに応じて、オフラインとオンラインのメディアを適切に使い分けることが重要です。

最後に、「広告における『情報の性質』について、デジタルと紙でどのようなイメージを持っていますか」と各項目別に尋ねたところ、各項目で『紙媒体の方が強い』『やや紙媒体の方が強い』と回答した割合は下記のようになりました。

発信元や情報への信頼度

『紙媒体の方が強い（22.7％）』

『やや紙媒体の方が強い（49.3％）』

情報の正確さ

『紙媒体の方が強い（23.3％）』

『やや紙媒体の方が強い（45.8％）』

保存・保管のしやすさ

『紙媒体の方が強い（21.7％）』

『やや紙媒体の方が強い（34.5％）』

情報の最新性

『紙媒体の方が強い（11.6％）』

『やや紙媒体の方が強い（24.6％）』

パーソナライズ化された情報

『紙媒体の方が強い（11.1％）』

『やや紙媒体の方が強い（22.4％）』

「信頼度」「正確さ」では約7割、「保存・保管のしやすさ」では半数以上が紙媒体を優位と回答しています。

一方で、「情報の最新性」や「パーソナライズ化された情報」において紙媒体を優位とする声は約3割にとどまり、デジタルが優位となっており、媒体に対するイメージの違いが表れています。

手軽に発信できるデジタル広告に対し、物理的に手元に残る紙媒体には「確実な情報」としての安心感があると考えられます。

こうした情報の性質に対する認識の違いが、行動変容におけるメディアの使い分けに影響しているとうかがえます。

【まとめ】広告の「不快感」を避け、信頼と行動を生む最適なアプローチとは

今回の調査で、現代の生活者が抱く広告への印象と、実際の行動につながる要因には、媒体ごとに異なる傾向があることが見えてきました。

デジタル広告は「1日に複数回」表示されたり、視界に直接割り込んで閲覧を邪魔したりする仕様が強いストレスを与え、それぞれ約8割が不快感を抱いています。

しかし、「無料コンテンツの対価」や実利があれば受け入れられやすい側面も持っています。

対照的に、オフライン広告は、受け手が好きなタイミングで確認できる利便性が評価されています。

一方で、ダイレクトメールやポスティングなど手元に直接届く媒体においては、自分に関係のない情報が届くミスマッチや処分の手間、環境への配慮が不快感に直結するという課題も浮き彫りになりました。

また、媒体が持つ情報の性質を見ると、デジタルは「最新性」や「パーソナライズ」で評価される一方、紙媒体は「信頼度」や「正確さ」において約7割が優位と答え、「確実な情報」としての安心感を持たれています。

実際の行動変容においても、地域密着型サービスは6割以上がオフライン広告をきっかけに行動するのに対し、ECなどの比較検討が必要なサービスはオンラインがきっかけになりやすいという明確な違いが示されました。

さらに、印象に残りやすい広告として「オン・オフ両方で見かける」ことが最も高い割合となった点も、単一メディアに依存しない接点づくりの重要性を示唆しています。

これからの広告戦略においては、ただ表示回数を増やすのではなく、受け手の心理的負担を考慮した「見せ方」の設計が求められます。

最新情報のリーチや比較検討にはデジタルの利便性を活かしつつ、手元に残る確実な情報が求められる地域密着型の行動喚起にはオフライン広告を活用するなど、商材の特性や情報の性質に応じたメディアの使い分けが、企業と顧客のより良い関係構築につながるといえそうです。

株式会社アトの「確実に届き、反響を生む」ポスティングサービス

今回、「広告への印象や行動変容」に関する調査を実施した株式会社アトは、ポスティングサービス（https://www.ato-co.jp/）を提供しています。

■アトのポスティングの強み

「真面目に届ける」の、その先へ。

１.アトのポスティングが生み出す違いとは

業界NO.1の取扱量*¹とスタッフ数。

東京を中心に全国の主要都市へ、貴社の想いを届けます。

・詳細はこちら：https://www.ato-co.jp/posting/

２.真面目に「届ける」を支える管理体制

託された1枚1枚を、人の手で1枚残らず。

当たり前のことを当たり前にやれることが、私たちのいちばんの強みです。

・詳細はこちら：https://www.ato-co.jp/posting/staff.html

３.リアルな街の「今」を可視化する

独自のデータと分析ノウハウを駆使した緻密なエリアマーケティングを実践。

ベストな配布エリアと世帯を導き出します。

・詳細はこちら：https://www.ato-co.jp/research/

４.“効く”1枚を創るクリエイティブ

1枚の重みを知っているからこそ、1枚の価値を最大化するためのデザインと印刷に力を注いでいます。

・詳細はこちら：https://www.ato-co.jp/design

https://www.ato-co.jp/print/

５.ポスティング＋αのアトの物流とは

各種物流とそれに伴うソリューションまで。

1枚を届けるために蓄積されたノウハウが、ロジスティクスの常識を変えていきます。

・詳細はこちら：https://www.ato-co.jp/logistics/

６.街という媒体

ビルへ、看板へ、駅へ、電車へ。

街と人の流れに対する確かな知見が、OOH広告の質を高めます。

・詳細はこちら：https://www.ato-co.jp/transport/

■違いを生むアトのポスティング

ポスティングとは、さまざまな販促物を各家庭や事業所へダイレクトに配布する広告手段。

そして、この手法により大きな効果を生むのが、アト独自のポスティングテクノロジー。

全国NO.1の実績*²が違いを証明しています。

【アトのポスティングの3つのメリット】

１.高品質な「管理」の追求

在庫管理は、電子測量による1枚単位のデイリー管理を実施。

また自社開発のGPSアプリを全スタッフに携帯させ、リアルタイムの現在地情報と配布ルートを3秒に1回確認。

より精度の高いポスティングを実現すると共に、広告主様の安心感を高めます。

２.GISの可能性を最大限に追求

お客様データ×GISデータ×アトオリジナルデータによる勝利の方程式。

市区町村・町丁単位の属性データを駆使し、性別・年齢・年収はもちろん、過去実績から分析されたエリアと商品の親和性も加味しながら、独自の配布方法をご提案します。

３.3万社以上の豊富な実績とノウハウ

ポスティング実績は、過去3万社以上。

業種別にカテゴライズされたデータベースには、 “どこの地域”で”どんなクリエイティブ”が”どれだけ効果が”あったのかが蓄積されています。

お客様の商品を無駄にしない、アト独自の強みがここにあります。

▼NETWORK

業界NO.1の取扱量を誇る全国60支社のネットワーク

各地の協力会社と連携し、北海道から沖縄までを網羅。

2024年度の取扱量は業界NO.1の13億部。

主要都市に60の支社を構えるアトは、業界最多のスタッフの手で圧倒的な実績を築いてきました。*³

また、拠点が存在しないエリアでは、厳選された協力会社とアライアンスを締結。

北海道から沖縄までを網羅するネットワークでお客様の販売促進に最も効果的な提案を続けています。

・拠点一覧はこちら：https://www.ato-co.jp/company/area.html

▼SUCCESS STORIES

認知・集客に効く、高精度のターゲティング

効果に違いを生む最大の強みは、アト独自の綿密なターゲティング。

エリア設定に際しては、GISを用いた地域属性でのセグメント、さらには配布スタッフの目視による住居形態のセグメントなどを行い、見込み客に効率よくリーチできる配布方法を設計します。

・お客様の商品を把握

お客様の商品の内容と商圏からターゲット層を把握し、独自のデータベースからターゲットを取得します。

・過去の実績との照らし合わせ

過去の反響データベースを参照し、業種・エリア・形状から類似データを取得します。

・GISにてターゲット分析

ターゲットとなる情報（年齢・地域特性・年収・マーケなど）を元に地域によるターゲット分析を行います。

・的確なプランを設定

分析結果を基に、ポスティングエリアの選定、配布数、実施タイミングをご提案いたします。

・ポスティングを実施

指定いただきましたエリア、スケジュール、配布条件にて、確実にポスティングを実施します。

・反響率を上げる効果検証

反響結果をご共有頂くことでPDCAサイクルを回し反響率の改善提案までを実施し、継続的な成果の向上のご提案をさせて頂きます。

・ポスティングの詳細はこちら：https://www.ato-co.jp/posting/

・お見積り、お問い合わせはこちら：https://www.ato-co.jp/contact/

■株式会社アト：https://www.ato-co.jp/

■お問い合わせURL：https://www.ato-co.jp/contact/

■お問い合わせTEL：0120-555-001

*¹*²*³ 2025年の調査による自社調べ

【調査概要】

■調査対象：日本市場におけるポスティング事業の主要企業

■調査内容：ポスティング事業における売上高、ポスティング事業の自社拠点数、自社の配布スタッフ稼働数、年間の配布部数、取引先数

■調査期間：2025年9月25日～2025年10月24日

■調査機関：ＴＦＣＯ（テフコ）株式会社