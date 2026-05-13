【JWマリオット・ホテル東京】京都発クラフトジン「季の美」の魅力を五感で体験するポップアップバー「季の美ルーム」を期間限定オープン

マリオット・インターナショナル

2025年10月、東京・高輪の新街「TAKANAWA GATEWAY CITY」に開業したJWマリオット・ホテル東京（東京都港区高輪二丁目21番2号）は、2026年5月13日（水）より約6か月間、ホテル30階の隠れ家的バー「4-0-3（フォー・オー・スリー）」にて、京都発のプレミアムクラフトジン「季の美（きのび）」の魅力を体験できるポップアップバー「季の美ルーム」を展開いたします。

日本初のジン専門蒸溜所「京都蒸溜所」が手掛ける「季の美」は、「東洋と西洋の融合」という哲学が織りなす、京都の精神を映し出す唯一無二のジャパニーズクラフトジン。お米のスピリッツをベースに、京都産の柚子や玉露、山椒など11種類の和のボタニカルを使用した、独自製法による繊細な味わいが特徴です。

本ポップアップでは、京都にある「季の美」のブランドホーム「季の美ハウス」を、当ホテル30階のバー「4-0-3」に再現。東京にいながらも京都の雰囲気を感じられる静謐な空間の中で、2か月ごとにメニューを変えながら、和のボタニカルが香る特別なシーズナルカクテルをご提供いたします。

さらに6月26日（金）には、通常は京都の「季の美ハウス」でのみ開催されているテイスティングセミナーを特別に開催。同日は、この日のために考案された限定カクテルをお愉しみいただけるカクテルイベントも実施いたします。

期間限定のポップアップバー「季の美ルーム」の詳細は以下のとおりです。

京都のブランドホーム「季の美ハウス(https://www.kinobigin.com/ja-jp/the-house-of-ki-no-bi/)」を東京で再現

築100年以上の京都の町家を改装し、「季の美」のクラフトジンやクラフトマンシップを体験できるブランド拠点「季の美ハウス」の趣を、館内のバー「4-0-3」内に再現します。枯山水をモチーフにしたディスプレイや、和の趣を感じさせる行燈で彩られた空間で、季の美のカクテルをお楽しみいただけます。

2か月ごとに変わる旬を味わうシーズナルカクテル

期間中は、2か月ごとにメニューを変えながら、季節感を取り入れた数種類のカクテルを展開します。

カクテルには、「季の美 京都ドライジン」のほか、京都宇治の老舗茶園「堀井七茗園」が季の美のために特別な配合でブレンドされた玉露と碾茶を使った「季のTEA 京都ドライジン」、力強い味わいが特徴の「季の美 勢 京都ドライジン」などを使用。5月、6月は、新茶の季節に合わせ、本イベント限定のオリジナルカクテルを含む、「お茶」をテーマにした3種類のカクテルをご提供します。

各3,000円（税・サービス料込）

各種カクテルはＪＷバーとＪＷラウンジでもお愉しみいただけます。

季のTEA マティーニ（KINOBI TEA MarTEAni）

宇治「奥の山」茶園の玉露と碾茶を特別にブレンドした「季のTEA」を使用した和のマティーニ。香ばしい緑茶と柑橘のエレメントが調和する、雅で奥行きのある一杯。

季の美 抹茶トニック（KINOBI Matcha Tonic）

抹茶の上品な苦味と自然を感じさせる深みが、季の美の柑橘の香りを引き立てる。和の素材が美しく調和する、洗練されたジントニック。

季の美 勢 セイグローニ（KINOBI SEIgloni）

季の美 勢の力強さと厚みをベースに、ハーバルな苦味と甘みをプラス。柚子の酸味とミルクのコクが調和する、なめらかなネグローニ。本イベント限定カクテル。

「季の美」グローバルアンバサダー 佐久間 “マーシー” 雅志氏を迎えた限定セミナー＆カクテルイベント開催

6月26日（金）は、「季の美ハウス」より、季の美グローバルアンバサダーの佐久間 “マーシー” 雅志氏をゲストに迎えたテイスティングセミナーおよびカクテルイベントを完全予約制にて開催いたします。

18時半から開催されるテイスティングセミナーは、一般には出回っていない、「季の美」を構成するブレンド前の原酒を個別にテイスティングいただける貴重な機会です。その後19時半から行われるカクテルイベントでは、この日のために考案された限定カクテルをお愉しみいただけます。

テイスティングセミナーおよびカクテルイベントの詳細はWebサイト(https://www.tablecheck.com/ja/jw-marriott-hotel-tokyo-bar/reserve/experiences?menu_lists=kinobi)をご確認ください。

＜「季の美ルーム」概要＞

開催日：2026年5月13日（水）～10月下旬（予定）

時間： 17:00～23:00（L.O.22:30）

会場：「4-0-3」（JWマリオット・ホテル東京30階）

内容： 期間限定カクテルの提供、空間演出、各種イベントの実施

＜佐久間 “マーシー” 雅志氏を迎えたセミナー＆カクテルイベント＞

開催日: 2026年6月26日（金）

テイスティングセミナー

時間：18:30 - 19:30

会場：「4-0-3」（JWマリオット・ホテル東京30階）

参加費：8,000円（税・サ込）*テイスティング付き

カクテルイベント

時間：19:30 - 23:00（L.O. 22:30）

会場：JWバーおよび「4-0-3」（JWマリオット・ホテル東京30階）

料金：カクテル各種3,000円（税・サ込）

ご予約： Webサイト(https://www.tablecheck.com/ja/jw-marriott-hotel-tokyo-bar/reserve/experiences?menu_lists=kinobi) ※セミナー＆イベント共に完全予約制

佐久間 “マーシー” 雅志 プロフィール

約10年に及ぶ英国での滞在で、ROKAなど様々なバーやレストランで世界トップレベルのカクテル文化に触れ、研鑽を積む。帰国後は京都ドライジン「季の美」をつくる”京都蒸溜所”に蒸溜技師として入社し、3年間のジンの蒸溜製造を経て、季の美ハウスのマネージャーに就任、その後グローバルアンバサダーとして、日本国内だけでなく10か国以上でセミナーやゲストシフトなどのイベントをリードし季の美を広める活動に専任。世界60か国以上に出荷する季の美のグローバルドリンクストラテジーも担当し、カクテルやペアリングなど多様なアプローチから季の美の可能性を追求している。

季の美 京都ドライジンについて

「季の美 京都ドライジン」は、マイルドなお米のスピリッツをベースに、京都の農園で採れる旬の新鮮なボタニカルを積極的に取り入れ、徹底的にこだわり抜いた素材を使用しています。京都産の柚子、玉露、山椒など11種類のボタニカルを6つのエレメント（グループ）に分けて浸漬抽出し、蒸溜後に「ブレンド」するという独自の製法を用いています。割水には、伏見の伏流水を使用しています。素材や製法のみならず、「最高級」のジンを造るために英国と日本の垣根を超えた哲学と技術を採用してつくられています。

ポップアップバー「4-0-3（フォー・オー・スリー）」について

インターネットのエラーコード「403」にちなんで名付けられた、館内30階の隠れ家的バー「4-0-3」。 酒造メーカーやワイナリーとのコラボレーションによる、唯一無二の体験を展開。壁面には、日本最古の漫画として知られる国宝「鳥獣戯画」をモチーフにしたアートを大胆に配し、原作には登場しない大人の遊び心を感じさせる演出が施されています。

JWマリオット・ホテル東京について

2025年10月、TAKANAWA GATEWAY CITY内の高層階に誕生した、都会に佇むサンクチュアリ。高輪ゲートウェイ駅直結。羽田空港からは車で約20分、東京のターミナル品川駅へも徒歩圏内と、アクセス良好です。心温まるサービスとゲスト一人ひとりが“今この瞬間”を豊かに味わうマインドフルな体験を提供する当ホテルは、禅の美意識と高輪の豊かな歴史や自然美に着想を得たアートとデザインが随所に施されています。東京の美しい眺望を望む客室は、スイートルーム30室を含む全200室。アースカラーを基調にした落ち着いたエレガントな空間です。館内には、メインダイニングの日本料理「華香/Kakō」、ミシュランスターシェフが監修する割烹料理「咲/Saki」とモダン地中海料理「セフィーノ/ Sefino」、JWラウンジ、JWバー、ポップアップバー「4-0-3」、クロワッサンバー「ル・クレス/Le Cres」の7つのレストランバーを擁し、屋内プールやフィットネスセンター、「SPA by JW」など充実したウェルネス施設を備えます。アクセス付きの客室に宿泊するゲスト専用の特別空間エグゼクティブラウンジでは、ワンランク上のステイが叶います。JWマリオットならではのさりげない気配りと上質で心地よいサービスを通して、心に残る特別なひとときをお届けします。



〒108-0074 東京都港区高輪2-21-2

代表電話：03-3434-7070

代表メール：info.tokyo@jwmarriott.com

公式サイト：www.jwmarriotthoteltokyo.com(http://www.jwmarriotthoteltokyo.com)

レストランお問合せ ：restauraunts.tokyo@jwmarriott.com

公式Instagram：@jwmarriotttokyo #jwmarriott #jwmarriotttokyo

JW マリオット・ホテル＆リゾートについて

JWマリオットは、マリオット・インターナショナルが展開するラグジュアリーブランドのひとつで、受賞歴のあるホテルの数々や素晴らしいリゾートロケーションを世界中に誇ります。マインドフルネスの考えにインスピレーションを受けた JW マリオットは、ゲストが一緒になってあらゆる瞬間を最大限に体験することを促すプログラムとオファーを通じ、心に自身を見つけ、身体に栄養を与え、そして精神的に活力をみなぎらせることで、心と身体が一体となって感じられることに集中できるようデザインされた、安息の地となっています。現在JWマリオットは、世界各地40を超える国と地域に125 軒以上のホテルを展開しており、心身を満たされた状態でいられ、有意義なつながりを育み、心を養う手助けをする体験を求める、洗練されたマインドフルな旅行者に応えます。最新情報は、ウェブサイト、Instagram (@jwmarriotthotels) 、および Facebook (@JWMarriott) をご覧ください。JW マリオットは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムである Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオや Marriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、marriottbonvoy.comをご覧ください。