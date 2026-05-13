カルティエ、新作ハイジュエリーコレクション「ル クール デ ピエール」を発表

リシュモン ジャパン合同会社カルティエは、5月13日、南仏のサントロペにて、新作ハイジュエリーコレクション「ル クール デ ピエール」を発表しました。

(C) Cartier

カルティエにとって、創作の原点はストーンにあります。

ストーンとの最初の出会いは、数々の素晴らしい石の中から「カルティエ ストーン」を一目で認識する、その瞬間に訪れます。それは、ストーンが呼び起こす感情に導かれた直感によるものです。

最も厳格な品質基準とは、素材の純度、カットの優雅さ、プロポーションの正確さといった唯一無二の調和を指します。これらに加えて、カルティエが大切にする「言葉では言い表せない魅力」が宿ることで、個性を持つストーンはさらに際立つのです。

ストーンは、まるでミューズのように、クリエイションを導きます。

フォルム、色、歴史、象徴性を通じて、デザイナーや職人にインスピレーションを与える創作の原点となります。ジュエリーがデザインされ形づくられていく過程で、デザイナーの創造的な手仕事に寄り添うのは、まさにストーンなのです。

デザインを通して、ストーンは自らを語り始めます。思いもよらないカラーコンビネーション、光とコントラストの作用、ボリュームと構造への緻密なアプローチ。これらによってストーンは構図を導き、カルティエ スタイルの多様な表現を可能にします。カルティエは、まさにオーケストラの指揮者のように、プレシャスな素材を調和させ、ひとつの響きとして奏でます。

全体を昇華させるのは、ストーンのエキスパート、ジュエリー職人、宝石細工職人、石留め職人、研磨職人といったメゾンの職人たちのサヴォアフェールであり、彼らは完璧なハーモニーを生み出すために協力して作業します。最初のデッサンから完成品に至るまで、デザイナーは、一人一人の職人と密に連携し、互いの専門技術への理解を深めます。この継続的な対話によって彼らがともに前進し、それぞれの可能性を押し広げることによって、カルティエ スタイルは豊かな輝きを放つのです。

カルティエのハイジュエリーは、ストーンにオマージュを捧げます。

(C) Cartierオロラ

このネックレスのデザインの決め手となったのは、合計40.67カラットの5石のコロンビア産エメラルドが放つ強い色合いです。放射状のモチーフは、カルティエが20世紀初頭に初めて採用したグリーンとブルーの象徴的なカラーコントラストを再解釈しました。ひとつひとつサイズを合わせてカットしたターコイズとラピスラズリが、ダイヤモンドと交互に配され、幾何学的なタッセル模様を織り成し、構築的なデザインにリズムを与えています。さらに、首元には無数の小さなエレメントが連なり、その一体感が視覚的なシンフォニーを奏で、リズミカルでグラフィカルな宝石のコーラスを生み出します。

(C) Cartierソレナラ

このデザインは、サイズもフォルムもひときわ目を引く2石のエメラルドから生まれました。これらのエメラルドから始まるプレシャスなラインは、洗練を極めるカルティエ ハイジュエリーのクラシカルなデザインを想わせます。エメラルドは、それぞれに強い輝きを放ち、ぴったりと寄り添うことで、有機的な丸みが幾何学的なダイヤモンドと美しいコントラストを生み出しています。絶妙なアシンメトリーの構図が視覚的なバランスを整え、優美なレガートの調べで揺れ動くような、なめらかでグラフィカルな透明感が全体に漂います。

(C) Cartierテリュラ

ひとつひとつのストーンは唯一無二であり、その美しさを引き出すために、カルティエの職人たちは、それぞれのサヴォアフェールの限界を押し広げています。30石のダイヤモンドのユニークなフォルムが、斬新なデザインのインスピレーションとなりました。この作品は、魅惑的なダイヤモンドの起源と、その誕生に至る火山噴火の物語を秘めた、彫刻的なジュエリーです。熟練のジュエリー職人とデザイナーのコラボレーションによって誕生したこのネックレスは、ダイヤモンドが垂れ下がるように配され、そのモチーフが全体に散りばめられています。パヴェセッティングの渦巻き模様とオープンワークが織り成すボリュームは、絶え間ない動きを感じさせます。それはまさに、卓越性を追求するさまざまな職人技術が融合することで実現した偉業です。

(C) Cartierトゥッティ カニャ

合唱を響かせるような、この作品の主役は、エングレービングが施された30.33カラットものザンビア産エメラルドです。このストーンを囲むように、ルビーやサファイア、エメラルドに彫刻された花や葉や果実が、花冠のように咲き誇ります。自然の豊かな生命力を称えるこのネックレスは、レッド、グリーン、ブルーの原色が、自己主張しながらも、完璧なハーモニーの中で溶け合います。その構造は精密さとバランスを重視し、それは個々のボリュームや、アンフィラージュ技術でつくられたルビーのタッセルにも見て取れます。メインのモチーフをブローチとして着用する際には、このタッセルを背中側にも前面にも配置することができます。細部にもこだわったこのクリエイションは、ネックレスの裏側にプレシャスメタルによる木の模様があしらわれています。

このネックレスは、1920年代中頃からカルティエのクリエイションに登場してきた「トゥッティフルッティ」スタイルを再解釈した作品です。

(C) Cartierハリマ

カルティエの動物の世界に君臨するのがパンテールなら、タイガーもまた、カルティエの動物を代表する存在です。メゾンを象徴するパンテールのパートナーにふさわしいタイガーを表現するために、ジュエリー職人は、28.04カラットのたぐい稀な5石のインペリアルトパーズと、ホワイト、イエロー、オレンジ ダイヤモンドとガーネットを組み合わせました。

その鮮やかな色から誕生したのが、メゾンのスタイルを際立たせたこのネックレスです。階段状に並ぶトパーズがダイナミックな印象を与え、驚くほどに写実的なタイガーは、宝石の道をしなやかに歩いているかのような動きを感じさせます。タイガーのシルエットは、彫刻とジュエリーの卓越した技術によって精緻に表現され、豊かなカラーパレットが、作品から放たれるバイタリティを何倍にも高めています。ピクセル調にデザインされたチェーンでは、ひとつひとつサイズに合わせてカットされたオニキスがタイガーの毛皮模様を表現し、デザインに一体感をもたらしています。また、完全な連結構造により、ネックレスは首元に心地よくフィットします。

(C) Cartierパンテール ケンティア

1914年に初めて登場して以来、カルティエのミューズであり続けるパンテールは、メゾンのハイジュエリーを彩る個性豊かな宝石のオーラの中で、その存在感をより際立たせています。カルティエは、スリランカ産50.13カラットのカボションカット サファイアをセンターストーンに配置し、エレガントなデザインと緻密なクラフツマンシップが融合するネックレスをつくり上げました。カボションの有機的なフォルムと、ネックレスの幾何学的なラインがコントラストを成し、内側の縁には、ボリューム感ある植物を思わせるモチーフが、うねるようなデザインを描きます。これらのモチーフは等間隔に配され、ネックレスの後ろ側の小さなサファイアカボションへと続きます。そして、この作品においてパンテールの存在が、曲線と幾何学的な線を巧みに調和させています。カルティエの写実的なビジョンを映し出し、立体的に表現されたパンテールには、エメラルドの目、サイズに合わせてひとつひとつカットされたオニキスのスポッツモチーフが施されています。全体が連結構造のこのネックレスは、肌に馴染むような着け心地を叶えます。

カルティエについて

カルティエは、世界有数のラグジュアリーメゾンとして、開かれた精神と好奇心を常に持ち、独創的なクリエイションを通じて、あらゆるものの中に潜む美を見出し続けてきました。ジュエリーやハイジュエリー、ウォッチメイキングからフレグランス、レザーグッズやアクセサリーに至るまで、多岐にわたるカルティエのクリエイションには、卓越した職人の技と時代を超越するシグネチャーが融合しています。

https://www.cartier.jp/