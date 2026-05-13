monoAI technology、NEXST社のVRライブ視聴アプリ「Xmersive」とデジタルフォトカードアプリ「PhotoEX」を開発

monoAI technology株式会社

monoAI technology株式会社（東京本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：本城嘉太郎、以下 「当社」）は、NEXST株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：宇都宮貴子、以下「NEXST社」）が運営する、VRライブ 視聴アプリ「Xmersive (エックスマーシブ）」およびデジタルフォトカードコレクションアプリ「PhotoEX（フォトエックス）」の開発を担当いたしました。

開発背景

VR技術の進化により、従来の2D動画やアバター表現を超えた、より高い没入感を伴うライブ体験が実現可能となっています。加えて、ストリーミングやサブスクリプションの普及とともに、音楽メタバースはエンターテインメント業界における新たな成長領域として注目を集めています。

当社は、NEXST社が展開するエンターテインメントプラットフォーム「NEXST」向けに、グローバル配信に対応したVRライブ視聴アプリ「Xmersive」およびデジタルフォトカードコレクションアプリ「PhotoEX」を開発いたしました。システム基盤からアプリケーションレイヤーに至るまで一貫して開発を担い、高品質なVR体験の実現を支えています。

また、デジタルフォトカード機能を組み合わせることで、ライブ体験を単なる視聴にとどめず、継続的なファンエンゲージメントを創出する仕組みを構築しました。これにより、リアルイベントを超える価値提供と、新たなビジネスモデルの創出に貢献してまいります。

開発内容

1. VRライブ視聴アプリ「Xmersive」

「Xmersive」は、従来のライブ視聴の枠を超えた没入型VRライブ体験を提供するアプリケーションです。実在するアーティストが“その場にいる”かのような臨場感を、180度の高解像度VR映像によって実現。自宅にいながら、ライブ会場の最前列にいるかのような体験を提供します。

主な特徴

- 高い没入感：アーティストと対面しているかのような体験を実現し、パフォーマンスを至近距離で楽しむことが可能- 高品質VR映像：Meta QuestなどのVRデバイスに対応し、180度の高解像度映像で臨場感を再現- マルチプラットフォーム対応：VRデバイスおよびスマートフォンに対応し、幅広い環境で利用可能

本アプリの第一弾コンテンツとして、グローバルガールズグループ「UNIS（ユニス）」とコラボレーションしたVRコンテンツを提供中です。2026年4月8日（水）にローンチしたMeta Quest版に続き、5月13日（水）にはスマートフォン版（iOS / Android）の提供を開始いたしました。

Meta Quest版およびスマートフォン版のいずれのデバイスにおいても、ライブ会場の最前列にいるかのような臨場感あふれる没入体験をお楽しみいただけます。

当社は、大規模な同時接続にも対応可能な安定したインフラ基盤の構築とアプリケーション開発を実施しており、多数のユーザーが同時に利用した場合でも快適な視聴環境を提供しております。

「Xmersive:UNIS」アプリダウンロードはこちらから

Meta Quest版

https://www.meta.com/ja-jp/experiences/nexst-xmersive/24745267431805007/

スマートフォン版

App Store(iOS) :https://apps.apple.com/us/app/nexst-xmersive/id6755710177

Google Play Store ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexst.xmersive



Xmersive公式ウェブサイト：https://xmersive.nexst.inc/

Xmersive公式X：https://x.com/NEXST_ ENT

2. デジタルフォトカードコレクションアプリ「PhotoEX」

デジタルフォトカードコレクションアプリ「PhotoEX」は、「Xmersive」のライブコンテンツを購入したユーザーに対し配布されるデジタルフォトカードをコレクションとして楽しめるスマートフォンアプリです。ライブ購入に応じてフォトカードを獲得でき、入手したカードはアプリ内で管理・閲覧が可能。ライブ視聴後もカードを集めて楽しめる仕組みにより、体験の余韻を長く味わえるだけでなく、ファンとアーティストのつながりを深める新しい価値を提供します。ライブの感動を“思い出”として手元に残し、継続的に楽しめる体験へと拡張します。

主な機能

- フォトカードの獲得：ライブコンテンツ購入に応じて限定デジタルフォトカードを付与- コレクション管理：取得したフォトカードの閲覧・管理が可能- 体験価値の拡張：ライブ視聴後も楽しめる継続的な体験を提供し、ファンとアーティストの関係性を強化

ユーザーは、VRライブを視聴した後も、獲得したデジタルフォトカードをコレクションとして楽しむことで、ライブ体験の価値をさらに高めることができます。

「PhotoEX」アプリダウンロードはこちらから

App Store ：https://apps.apple.com/us/app/nexst-photoex/id6756226101

Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexst.photoex

今後の展開

当社は、今後もNEXST社と連携し、VR技術を活用したエンターテインメント体験の向上に貢献してまいります。本開発で培った技術とノウハウを活かし、継続的にコンテンツを提供できる体制を構築し、音楽メタバースの新たな可能性を追求してまいります。

また、本開発で得た知見を活かし、様々な業界におけるVR活用の可能性を追求し、エンターテインメント業界のみならず、教育、観光、イベントなど幅広い分野でのVR技術の活用を推進してまいります。

■会社概要

【monoAI technology株式会社】

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番2号 渋谷サクラステージ セントラルビル15F

代表者：代表取締役社長 本城 嘉太郎

事業内容：「先進技術で、社会の未来を創造する。」をミッションとして掲げ、ゲームの技術をベースにエンターテインメントから仮想オフィス、バーチャル展示会といったソリューションまで、幅広いメタバースイベントを提供しています。通信・AI・ゲームエンジンを駆使した時代の先端を行くサービスで、バーチャルとリアルのパフォーマンスを最適化し、社会に貢献します。

会社HP：https://monoai.co.jp/

【NEXST株式会社】

所在地：東京都港区北青山一丁目3番1号3階

事業内容： Web3・AI・VRをはじめとする先端テクノロジーを統合した次世代エンターテインメントプラットフォーム「NEXST」の開発・提供を行っています。中核プロジェクト『NEXST VR LIVE』では、高度な没入型VR技術を基盤に、従来のライブ体験の概念を拡張し、ファンとアーティストをシームレスかつ双方向につなぐデジタルエコシステムを構築しています。これらの独自技術基盤を通じて、次世代エンターテインメントの実現と持続的な進化を推進しています。

会社HP: https://nexst.inc/