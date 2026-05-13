【親子35名が参加】絶滅危惧種に会って考える！東山動植物園で“行動につながる環境学習”イベントを開催

重機商工株式会社

建設機械の販売修理・太陽光空調設備事業を展開する重機商工株式会社（本社：愛知県名古屋市千種区）は、2026年3月25日、名古屋市東山動植物園にて、小学生親子を対象とした体験型環境学習イベント「いのちと地球まなびツアー」を盛況のうちに終了いたしました。

当日は親子35名が参加し、絶滅危惧種の動物を通して環境問題を“自分ごと”として捉え、行動につなげる学びの場となりました。

本イベントは、絵本「ZEB・ZEHでまもる みんなのちきゅう」※1の発売1周年を記念して開催しました。

子どもたちが動物を観察しながら、環境問題を“自分の問題”として考えることを重視して、図鑑や動画ではなく実際の動物を目の前にすることで、「なぜ減っているのか？」「自分に何ができるのか？」を主体的に考えるきっかけを提供しました。

昨年度開催した体験型イベント「みんなでまもれ！ちきゅうたんけんたい」※2に続き、2つ目となるイベントです。

■3つのステップで「行動」まで導くツアー構成

本ツアーは、以下の3ステップで構成されています。

- 発見解説員のガイドのもと、絶滅危惧種を観察→目の前の動物たちが直面している問題を理解- 思考ワークシートに気づきを記録→正解ではなく“自分の考え”を重視- 行動親子で「今日からできること」を決定→日常生活への落とし込み

■子どもたちの「行動宣言」

絵本に書いてあるヒントを探す様子地球や動物を守る作戦を親子で考える様子

イベントの最後には、参加した子どもたちがそれぞれ「地球と動物を守るために、今日からできること」を発表しました。



〇電気をこまめに消す

〇買い物をするときマークを気にしてみる

〇水を大切に使う など

■開催背景：エネルギー企業としての責任

社員が自社の取り組みを説明

同社は65年以上にわたり、建設機械やエネルギー設備を通じて地域インフラを支えてきました。一方で、私たちのつくる「豊かな暮らし」が環境に与えている側面も無視できません。そこで、「地球と共存する未来」をみんなで考える場を持ちたいと考え、本イベントを企画しました。

■来場者の声

「雨でしたが、普段見れないイキイキした動物たちが見れました。息子が積極的に発言してて驚きました。」

「動物たちの普段見られない姿がたくさん見られて、貴重な経験になりました。話を聞いて、地球環境の様々な問題が繋がりました。子供も興味を持っているので、今日学んだことを覚えておいて、身近な生活を見直していきたいと思います。」

「温暖化対策で具体的に何ができるかを子どもと一緒に考えることができてよかったです。

日常で出来ることから、子どもと一緒に取り組んでいきたいと思います！」

■イベント概要

イベントチラシ

タイトル：いのちと地球まなびツアーin東山動植物園

開催日：2026年3月25日(水)

会場：名古屋市東山動植物園

対象：小学生親子

参加者：35名

内容：絶滅危惧種の観察／ワークシート記入／行動計画

主催：重機商工株式会社

（画像提供：東山動植物園）【参考】東山動植物園「動物レクチャーツアー」について

本イベントは、同園が実施する「環境教育解説員による動物レクチャーツアー」を活用した特別版です。

環境教育の一環として、動物園の解説員が動物の特徴や住んでいる環境、絶滅危惧種の現状など日替わりのテーマで分かりやすく解説します。

20名以上の団体は、希望に合わせた専用ツアーの実施も可能です（要事前予約）。

解説員による動物レクチャーツアー(https://www.higashiyama.city.nagoya.jp/education_guide/lecture/)

その他の地域への取り組み紹介

■絵本「ZEB・ZEHでまもる みんなのちきゅう」※1

ZEBの認定を受けた本社ビルの持つ特性を反映した絵本を制作。ZEBの絵本を作成したのは当社が初めてとなります。

絵本では子供たちに親近感を持たせるため動物たちを主人公に置き、地球温暖化の仕組みや影響、対応策をわかりやすく説明しています。その中で、二酸化炭素を減らすために、電気をつくり使う電気を減らす住宅やビルが有効だと示しています。

去る2025年3月27日（木）に発行記念として地元の小学生を対象に「絵本読み聞かせ会」を名古屋市千種区社会福祉協議会のご協力で開催しました。

書名：絵本「ZEB・ZEHでまもる みんなのちきゅう」

サイズ：20センチ×20センチ

ページ数：36ページ/本文

絵・文：かめろう

定価：上製本2,200円（税込）並製本550円（税込）

発行日：2025年3月1日

販売：Amazon(https://www.amazon.co.jp/ZEB%E3%83%BBZEH%E3%81%A7%E3%81%BE%E3%82%82%E3%82%8B-%E3%81%BF%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%A1%E3%81%8D%E3%82%85%E3%81%86-%E3%81%8B%E3%82%81%E3%82%8D%E3%81%86/dp/4824400635)などネットで販売

■体験型イベント「みんなでまもれ！ちきゅうたんけんたい」※2

自社ビルを活用した地域交流イベントとして環境をテーマにした演劇を実施。

環境に配慮したZEBを新築しましたがもうひとつの設計コンセプトとして、地域の人や子どもたちに親しまれ、気軽に立ち寄れる身近な会社でありたいという思いもあります。

知らない会社に立ち寄りにくい、というハードルもあり模索していたところ、知り合いの演劇ユニット「オニギリ」の公演を観覧しました。そのとき「自社ビルでもこの演劇をやったら面白いのではないか」と思い立ったのがきっかけ。

そこから約1年の企画会議を経て、演劇ユニット「オニギリ」の協力のもと、環境問題を学びながら社屋を回遊する「演劇×SDGｓ×会社見学」という新しいカタチのイベントを実現しました。

演劇本番の様子参加家族と記念撮影

■小中学生へのキャリア教育活動

地元の小中学校の「キャリア教育」をテーマとした企業訪問学習を積極的に受け入れています。社長自らスピーカーとなり、事業紹介やSDGs、環境への取り組み、会社見学を行い将来のキャリア選択へ活かしてもらいたいと考えています。これまでに受け入れた学校数は10校で、今後も精力的に対応していきます。

会社概要

環境配慮の設備紹介事業案内や今後のキャリアについての講話

社名：重機商工株式会社

本社所在地：名古屋市千種区今池5丁目34番17号

代表者：代表取締役 城所真男

設立：1960年（昭和35年）7月1日

資本金：4,500万円

従業員：37名

事業内容：建設機械販売、修理・土木建設周辺機器販売、ソーラー発電機器販売、空調機器販売、住宅設備販売

HP：https://jskk.org(https://jskk.org/)