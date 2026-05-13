インフレ下においても拡大が続く日本のオーガニック市場。全従業員の知識と価値観を磨き、業界を内側から変える教育プロジェクト始動

イオン株式会社

ビオセボン・ジャポン株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：八木 盛之、以下「ビオセボン」）は、２０２６年５月より、社員およびパート・アルバイトスタッフを含む全従業員を対象とした1年間の社内教育プロジェクトを開始します。

本プロジェクトでは、ドイツ法人「オーガニックビジネス研究所（IOB）」およびライフコーチの羽田野嘉雄氏と連携し、日々の業務と連動した長期的な人材育成プログラムを実施します。従業員一人ひとりの成長を通じて、オーガニックをより身近な選択肢として広げていくことを目指します。

■プロジェクトの趣旨

ビオセボンは「オーガニックを日常に」というミッションのもと、食を通じて人々の暮らしに寄り添うお店づくりを進めてまいりました。その歩みの中で、オーガニックという価値は商品そのものだけでなく、つくる“人”、届ける“人”、受け取る“人”が紡ぐ関わりによって支えられていると考えています。

お客さまと接する従業員一人ひとりの言葉や行動の積み重ねが、お店の雰囲気やサービスの質を形づくり、企業への信頼、ひいてはオーガニック市場への信頼にもつながっていきます。

２０１６年の創業から今年で１０周年を迎える中、当社は日本のオーガニック市場の拡大・成長に向けた取り組みをさらに強化してまいります。その一環として実施する社内教育プログラムでは、個人の成長や挑戦が新たな気づきや変化を生み、お客さまへの価値提供と顧客体験の向上へと還元することを目的としています。

■研修プログラム概要

１.全従業員向け３６５日メールレッスン

仕事やプライベートが忙しく、まとまった時間が取れない中でも気軽に取り組める１日１０分の講座を通じて、オーガニックの基礎知識を身に付けます。

２.全社員向け研修

一緒に働く仲間と、仕事や人生観まで掘り下げた対話を通じて、個人の価値観や働く意味を言語化し、チームのクレドを作り上げるワークプログラム。１年間のインプット・アウトプットを経て、最終日に発表と表彰を実施します。

＜スケジュール＞

・２０２６年５月１日（金）より３６５日メールレッスン開始

・２０２６年５月２７日（水）講師・全社員による年間プログラムのキックオフ（都内開催予定）

・２０２６年６月以降はオンラインレッスンを中心に月２～３回の研修を実施

・オーガニック認定試験を年２回実施

・２０２７年５月には１年間のプログラムの発表会と検定合格者の表彰

■代表からのメッセージ

ビオセボン・ジャポン株式会社 代表取締役社長 八木盛之

当社は、オーガニックが好きな人、そしてオーガニックの可能性を信じる人が集まり、その一人ひとりの力に支えられてきました。 ここ数年は、商品強化・販売強化に加え、経費や組織構造の改革を中心に進めてまいりましたが、一方で、当社にご縁があって活躍してくれている従業員一人ひとりに対して十分な教育機会を提供できていなかったという反省がありました。

日本におけるオーガニック市場の拡大・当社の成長加速には、依然として大きな挑戦や壁が存在します。それらを乗り越えていくためにも、従業員一人ひとりの成長機会を創出する必要性を感じていた中、オーガニック専門家であるレムケなつこ氏と出会う機会に恵まれました。

氏が掲げる「オーガニックが、あたりまえ。」という社会像、「ドイツ発のオーガニック教育で個を育て、社会全体を変える」という理念は、当社のミッションである“オーガニックを日常に”を、自己成長・自己実現を叶える強い個が集まり、挑戦し続ける力強い集団になることで具現化したい、という私の考えと共鳴し、この度の教育プロジェクトが誕生しました。

折しも当社は、２０２６年１２月に創業１０周年を迎えます。 この取り組みを通じて、日本のより多くの生活者・お客さまに、これまで以上に オーガニックのある毎日 をお届けできるよう努めてまいります。

■今後について

本プロジェクトは２０２６年５月の集合研修を起点に、１年間を通じて段階的に実施いたします。

ビオセボンは今後も、「オーガニックを日常に」という理念のもと、商品やサービスにとどまらず、人材育成や組織づくりを通じて、日本におけるオーガニック市場の拡大・成長、そして持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

■研修講師のご紹介

レムケなつこ氏／オーガニック専門家・ドイツ法人オーガニックビジネス研究所（IOB）代表

慶應義塾大学経済学部卒。青年海外協力隊およびJICA専門家として途上国支援に携わった後、ドイツの大学院と研究所でオーガニック研究に従事。延べ１,６００名以上が在籍する日本最大のオーガニックスクールIOBを運営。科学的根拠に基づき、オーガニックが持つ「社会を変える力」を発信。日本ブランドのドイツ進出支援、補助金活用支援、ドイツにて民泊事業など、幅広く日本国内外で活動。バイエルン州でドイツ人夫と小４の息子と暮らす。

Instagram：https://www.instagram.com/natsuko_bio/

羽田野嘉雄氏／ライフコーチ

大手サッシメーカーにて外装エンジニアとして１７年間勤務。責任と成果を求められる現場でプロジェクト推進やチームでの課題解決に携わる。４０歳を前に独立し、ライフコーチへ。思考を整理しながら本来の願いに気づくコーチングを得意とし、安心して話せる場づくりと、内省を促す問いによって行動変容をサポート。オーガニック好きな方に向けた＜心から心地よい私を取り戻す、９０日間のコーチングプログラム＞「THE THREAD」をレムケなつこ氏と共同主催。ZaPASSコーチ養成講座修了

Instagram：https://www.instagram.com/yoshio_wellbeing_life/

■ビオセボンとは

「オーガニックを日常に」をテーマに品揃えした、パリ発のオーガニック・スーパーマーケット。東京・神奈川に２４店舗と全国発送のオンラインストアを展開しています。

■私たちがめざすもの

おいしいこと、安全安心なこと、心とからだに心地いいこと。

誰かの笑顔につながって、地球にもやさしいこと、

この時代に大切にしたいと思うことが

“オーガニック”には凝縮されている-。

「ビオセボン」が提案するのは、“日常使い”のオーガニック。

“ふだん”の食事に気軽に取り入れられるくらしです。

LE BIO AU QUOTIDIEN オーガニックを日常に。

・Instagram: https://www.instagram.com/bio_c_bon_japon/

・X(旧twitter): https://twitter.com/Bio_c_Bon_Japon