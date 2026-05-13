社内文書を根拠に回答するAIチャットをノーコードで自ら構築――DifyまたはCopilot Studioを使ったAIエージェント実践研修を新たにリリース

インターネット・アカデミー株式会社

インターネット・アカデミー株式会社（代表取締役：西洸人、本社：東京都新宿区、以下インターネット・アカデミー）は、DifyまたはCopilot Studioを活用して社内文書に基づくAIチャットを自ら構築・運用できるスキルを習得する法人向け研修「AIエージェント実践研修」の提供を開始しました。

「既製のAIツールでは社内情報を使えない」という実務の壁

ChatGPTやGeminiなどの汎用生成AIは、インターネット上の情報を根拠に回答します。そのため、「自社の製品マニュアルや社内規定に基づいて回答させたい」「ハルシネーションなく社内文書だけを参照するAIが欲しい」というニーズには対応できません。

この課題を解決するのがRAG（Retrieval-Augmented Generation）を活用したAIエージェントの構築です。社内のPDF・マニュアル・規定類をナレッジとして登録し、その内容のみを根拠に回答するAIチャットを作ることで、現場の実務に直結した情報活用が可能になります。

しかし、「構築の手順がわからず導入が進まない」「回答精度の上げ方がわからない」「ワークフロー設計やプロンプト設計に踏み込めない」という課題を抱える担当者が多く、AIエージェントの社内導入は検討段階で止まっているケースが少なくありません。

インターネット・アカデミーは、こうした現場の課題に対応するため、ナレッジ設計からワークフロー・プロンプト設計・社内導入を見据えた運用設計まで一貫して習得できる本研修を開発しました。

研修の概要

「AIエージェント実践研修」は、AIエージェントとRAGの基礎理解から、DifyまたはCopilot Studioを使ったAIチャットの構築・精度向上・社内導入設計まで、8時間（4時間×2日）で体系的に習得するプログラムです。

2つの実装ワークを中心に構成しており、研修後すぐに職場でAIエージェント構築を実践できる力を養います。なお、社内システムやデータベースとの連携AIは本研修の対象外です。

【カリキュラム構成】

AIエージェント実践1：基礎理解・構築・精度向上

- AIエージェントとRAGの基礎：役割・基本構造・生成AI単体利用の限界・本研修の到達目標- Dify（またはCopilot Studio）の基本操作：Knowledge・App・Workflowの関係、ナレッジ登録手順、RAGチャットの作成・動作確認- ナレッジ設計による精度の違い：非構造化文書vs構造化文書での登録比較、回答精度の検証、業務文書整備の視点- ワークフローによるエージェント化：質問分類の設定、参照ナレッジの切り替え、回答形式の制御- プロンプトと回答設計：指示文の設計、回答の安定化、業務向け表現の指定、誤回答の抑制- 社内導入を想定した設計観点：権限管理・情報統制・運用ルールの整理・活用範囲の拡張AIエージェント実践2：実装ワーク- ワーク1：AIエージェントの設計（ナレッジ・ワークフロー・プロンプトの設計演習）- ワーク2：AIエージェントの作成（実際に構築・動作確認・改善まで実施）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123658/table/24_1_759897320575c456f0b42baefd5bfb39.jpg?v=202605130451 ]「AIエージェント入門研修」との違い

インターネット・アカデミーでは「AIエージェント入門研修」も提供していますが、本研修とは対象スキルレベルと到達目標が異なります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/123658/table/24_2_3549ffd1cef141dc147527b91465514b.jpg?v=202605130451 ]

入門研修でAIエージェントの概念と基本活用を学んだ後、本研修でRAG設計・構築・運用まで習得するという段階的な活用も可能です。

インターネット・アカデミーについて

インターネット・アカデミーは、1995年に日本初のインターネット専門校として開校。現在は企業のIT・DX人材育成に特化した法人研修を中心に事業を展開しています。Web技術の国際標準化団体「W3C」の日本の教育機関として初の正式メンバーとして認定されており、最先端IT技術の普及活動にも継続的に貢献しています。AI研修・DX研修・エンジニア育成研修など、業種・規模を問わず多くの企業への研修実績があります。

本サービスに関するお問い合わせ

インターネット・アカデミー株式会社

法人研修お問い合わせ窓口：03-3341-3781（受付時間：平日・土日 10:00～21:00）

Webお問い合わせ：https://www.internetacademy.co.jp

AIエージェント実践研修 詳細：https://www.internetacademy.co.jp/course/ai/agent_advance.html