本日開幕「デジタル化・DX推進展」――採用DXをテーマに「らくるーと」が出展中

株式会社アイシス

2026年5月13日（水）、東京ビッグサイトにて「デジタル化・DX推進展」が開幕しました。

株式会社アイシス（本社：東京都渋谷区）は、採用管理ツール「らくるーと」を出展し、採用業務の効率化をテーマとした展示を行っています。

会場では、採用活動における課題を整理したパネル展示を実施しており、「連絡の遅延」「日程調整の非効率」「応募者管理の分散」といった実務上の課題に対する解決策を視覚的に紹介しています。

また、ブースではサービス資料の配布を行っており、来場者は具体的な導入イメージや活用方法について理解を深めることができます。

本展示会は5月15日（金）まで開催されており、DX推進や業務効率化に関心のある企業担当者の来場が見込まれています。ぜひご来場ください。

展示会名：デジタル化・DX推進展

公式URL：https://odex-expo.jp/tokyo/

会期：2026年5月13日（水）～15日（金）

会場：東京ビッグサイト 西3・4ホール

出展社数：220社（予定）

来場者数：10,000名（予定）

事前来場登録はこちら：https://innovent-expo.jp/odex/entry/

DX推進展出展社（アイシス）情報はこちら：https://innovent-expo.jp/odex/exhibitors/detail/?cid=162

■「らくるーと」について

「らくるーと」は、LINEをフル活用した採用管理ツールです。応募者とのコミュニケーションをLINE上で完結できるため、応募者との距離を縮め、よりスムーズな採用活動を実現できます。今回のAI機能の搭載により、さらに進化し、採用担当者の強力なパートナーとして、多くの企業の採用活動をサポートしてまいります。

【サービスに関するお問い合わせ】

▼LINE採用管理ツール「らくるーと」 サービスサイト▼

https://rakuruit.jp/

詳細を見る :https://rakuruit.jp/

《株式会社アイシスについて》

会社名：株式会社アイシス

所在地：〒150-0012

東京都渋谷区広尾1丁目3－14

ASAX広尾ビル5階

U R L ：https://www.aisysnet.com

▼運営サービス▼

「メタるーと」

～バーチャルオフィス作成～

会社説明会のバーチャル空間を提供します。

自社オフィスを再現することで応募者はリモートながら会社の雰囲気を体験でき、活発な双方向のコミュニケーションがうまれます。

オン・オフの会社説明会のいいところ取りができます！

https://metaruit.jp/

「MINT」

～日程調整ツール～

GoogleやMicrosoftアカウントと連携し、日程調整を効率化します。

カレンダーの空き時間を調整相手に抽出し、選択された日程をカレンダーに自動登録ができます。

ダブルブッキングの心配もなく空き候補日時を確保する必要もありません。

https://mintime.app/