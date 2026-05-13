クレヨンしんちゃんとFREAK′S STOREがコラボレーション！しんちゃんのパジャマやおなじみの服をイメージしたデザインがサウナグッズに！

株式会社デイトナ・インターナショナル

人気作品「クレヨンしんちゃん」と、セレクトショップ「FREAK'S STORE(フリークス ストア)」がコラボレーションしアパレルアイテムを販売開始します。

アイテムはサウナグッズ専業ブランド「SAUVENIR(サウベニア)」とのトリプルコラボによるスーパー銭湯などで見られる館内着(かんないぎ)をイメージしたセットアップをはじめ、サウナハットや銭湯通いから普段使いまで活躍するメッシュバッグ付きのタオルセットをラインアップ。

2026年5月15日(金)より、全国のFREAK'S STORE店舗・各種オンラインストアで販売開始。

■ITEM

クレヨンしんちゃん 裏毛KANNAIGI

しんちゃんのパジャマの柄と、おなじみの服をイメージしたレッド×イエローのセットアップをKANNAIGIとして展開。持ち運びに便利なナップサック付き。 \6,600(tax in)

クレヨンしんちゃん パイルKANNAIGI

吸水性に優れたパイル編みのセットアップ。トップス・パンツそれぞれにしんちゃんのワンポイント刺繍をデザイン。裏毛KANNAIGI同様ナップサック付き。 \6,600(tax in)

クレヨンしんちゃん サウナハット

パジャマ柄がプリントされたサウナハット。サウナ使いに便利なループ付き。 \2,200(tax in)

クレヨンしんちゃん タオルセット

サウナから普段使いまでユニセックスで使用できるタオル・ショルダーバッグのセット。 \3,300(tax in)

■SALES INFORMATION

□販売開始日

2026年5月15日(金)~

□販売店舗・チャネル

・FREAK'S STORE店舗

【展開店舗一覧】

渋谷/池袋パルコ/ららぽーと豊洲/ららぽーと立川立飛

ラゾーナ川崎/ルミネ横浜/ららぽーと横浜/テラスモール湘南/ららぽーと海老名/ららぽーと船橋/酒々井アウトレット/レイクタウン越谷/ららぽーと富士見/高崎オーパ/軽井沢アウトレット/御殿場アウトレット/ららぽーと沼津/静岡

ららぽーとEXPOCITY/くずはモール/天王寺ミオ/ららぽーと和泉/門真アウトレット/阪急西宮ガーデンズ/神戸三田アウトレット/滋賀竜王アウトレット/ふかや花園アウトレット

MOZOワンダーシティ/ららぽーと愛知東郷/ららぽーと安城/岡崎アウトレット/ファボーレ富山/イオンモール岡山/エミフルMASAKI

アミュプラザ博多/鳥栖アウトレット/みらい長崎ココウォーク/イオンモール宮崎

盛岡駅ビルフェザン/エルム五所川原

・FREAK’S STORE 公式オンラインストア Daytona Park

https://www.daytona-park.com/shop/freaks_store/

・FREAK’S STORE ZOZOTOWN

https://zozo.jp/men-shop/freaksstore/

・FREAK’S STORE Rakuten Fashion

https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-freaksstore/

■『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』

「映画クレヨンしんちゃん」シリーズ33作目となる、『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』が2026年7月31日（金）に公開！

ある夏の日、日本各地では奇妙な怪奇現象が相次いで目撃され、世間を賑わせていた。

そんな中、帰省で秋田県のひろしの実家へ向かうことになった野原家。

旅の支度をする中、呑気に妖怪ごっこを楽しんでいるしんのすけの姿を、庭の物陰からこっそりと覗いている怪しい影が――。

久しぶりの帰省と花火大会を楽しみにしていた野原家は、祖父・銀の介の家で穏やかなひとときを過ごしていた。

ところが、秋田に到着した翌朝、不可解な事件が起きる！

しんのすけたちが泊まっていた部屋中に【おばけーしょん村】のチラシがばら撒かれていたのだ。「チョコビたべほーだい！」の文字が躍るチラシに大興奮のしんのすけに頼まれ

【おばけーしょん村】へ行くこととなった野原家一同。変わりつつある秋田の風景を眺める道中、人里離れた山奥に入るにつれて、奇妙な空間に迷い込んでしまう・・・。

そこは人間が立ち入ることを禁じられた【妖怪の国】への入り口だった！

【妖怪の国】で野原家史上最大!?のピンチに見舞われるしんのすけたちは

無事、人間界へ戻ることができるのか？

野原家と愉快な妖怪たちが出会う不思議な夏の大冒険が幕を開ける！！

■公式サイト

https://shinchan-movie.com/2026/

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ 2026

■SAUVENIR/サウベニア

サウナグッズ専業ブランドSAUVENIR〈サウベニア〉は、SAUNA〈サウナ〉＋SOUVENIR〈土産〉の造語。ローカルの土産物屋(スーベニアショップ)にありそうなブートレグ感を漂わせたサウナアイテムを制作。オリジナルのサウナハット・サウナ傘・サウナ専用マット等、アパレルに止まらないサウナギアを開発。コンセプトは「"サウナ室の中でもオシャレしたい"あなたのサウナーライフを」。

■FREAK'S STORE/フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

公式オンラインストア：https://www.daytona-park.com