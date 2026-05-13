大人の男性向け日焼け止め「ＶＡＲＯＮ(ヴァロン) ＵＶ エアー プロテクター」新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリーウエルネス（株）は、大人の男性向け日焼け止め「ＶＡＲＯＮ(ヴァロン) ＵＶ エアー プロテクター」を５月１３日（水）から新発売します。

当社は、いくつになっても、誰もが自分らしく生きる力を存分に発揮して、人生を輝かせ続けられる社会の実現を目指し、健康食品や化粧品・美容商品を年間延べ２００万人超のお客様に通信販売でお届けしています。

「ＶＡＲＯＮ」は、いつまでも生き生きと若々しく見られたいと感じている、４０代以上のミドル・シニア層の男性におすすめのスキンケアブランドです。２０２２年３月に新発売した「ＶＡＲＯＮ オールインワンセラム」は、当社独自の技術と素材を採用したオールインワンタイプで、手軽でありながらも本格的なお手入れを実現。お客様の満足度も高く、スキンケア未経験だった４０代-７０代を中心に幅広い男性からご好評いただき、メンズスキンケア「保湿ケア」カテゴリーにおいて３年連続売上Ｎｏ.１※１となりました。また、「ＶＡＲＯＮ」ブランドの２０２５年売上は６３億円（対前年１３１％）とさらに伸長しました。

※１ 富士経済「化粧品マーケティング便覧２０２６Ｎｏ.２」２０２３年、２０２４年、２０２５年実績 メンズ整肌料市場の「保湿ケア」カテゴリーで売上Ｎｏ.１より

今回は、大人の男性向け日焼け止め「ＶＡＲＯＮ ＵＶ エアー プロテクター」を新発売します。汗や水で落ちにくく、ベタつかない軽い塗り心地で、男性の肌を日焼けから守ります。

●「ＶＡＲＯＮ ＵＶ エアー プロテクター」の特長

１．国内最高水準の紫外線防御力と耐水性

「ＳＰＦ５０＋※２」「ＰＡ＋＋＋＋※３」「耐水性★★」で、紫外線をしっかりカットし、水や汗にも強い耐水性を実現しています。

※２ 主にＵＶＢ（肌が赤くなる日焼け）への防止効果の目安（数値が高いほど効果が高い）

※３ 主にＵＶＡ（シミ・ハリ低下の要因になり得る紫外線）への防止効果の目安（「＋」が多いほど効果が高い）

２．空気をまとうような、ベタつかない軽い塗り心地

日焼け止め成分を「サラサラパウダー※４」で包む粉体乳化技術を採用することで、ベタつかない軽い塗り心地を実現しました。

※４ シリル化シリカ（感触改良剤）

３．汗と反応することでシールド膜が強まる処方

汗のミネラル成分と反応することにより、日焼け止め成分を包む粉体同士が凝縮することで、肌を覆う膜の強度が向上し、紫外線防御力が落ちにくくなります。

４．独自の美容成分を配合

当社独自の「ウーロン茶エキス※５」に加え、「宇治茶エキス※５」等を配合することで、紫外線で乾燥した肌に、潤いを与えて整えます。

※５ チャ葉エキス、ＢＧ（保湿）

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容器・容量・販売価格（税別）

ＶＡＲＯＮ(ヴァロン) ＵＶ エアー プロテクター

チューブタイプ・５０ｇ／約２カ月分・３,０００円

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２６年５月１３日（水）

▼販売方法 通信販売、一部ＥＣチャネルなど

▽本件に関するお客様からのお問い合わせ・ご注文先

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