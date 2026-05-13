第6回世界環境サミット 、2026年6月24日・25日にDEVNET International と共同開催決定（世界環境サミット実行委員会）

Gホールディングス株式会社世界環境サミット公式サイトよりDEVNET International公式サイトより



世界環境サミット実行委員会は、第6回世界環境サミットを、2026年6月24日（水）・25日（木）の2日間、衆議院第一議員会館 国際会議室・多目的ホールにて開催することを決定いたしました。



今回は、DEVNET Internationalとの共同開催として実施し、環境、平和、持続可能な社会の実現に向けた国際的対話の場として開催いたします。

世界環境サミットは、2020年2月、新型コロナウイルス感染症による行動制限の中、「人とのつながりが遮断された世の中に新たな光を灯す」ことを志して始動しました。以来、SDGsに取り組む企業・団体を応援するとともに、日本から地球環境について考える国際的発信の場として歩みを重ね、これまでに多数の各国大使や政治家の参加実績を有しています。

https://www.worldenvironmentsummit.com/

また、前回の第5回世界環境サミットは2025年2月7日、衆議院第一議員会館国際会議室にて開催され、各国大使、国会議員、企業経営者、研究者らが登壇し、満席となる約120名の招待観覧者を迎えて実施されました。第6回は、この蓄積を受け継ぎながら、より深い国際性と公共性を備えた開催となります。

https://www.worldenvironmentsummit.com/summit05

今回共同開催するDEVNET Internationalは、国連経済社会理事会（ECOSOC）総合諮問資格を有する国際NGOであり、30年以上にわたり、国連や欧州委員会などと協力し、世界約200の国・地域で社会的・経済的発展の促進に取り組んできました。1995年にはECOSOC総合諮問資格の付与が承認され、2019年には本部をローマから東京へ移転、明川文保氏が新会長兼CEOに就任しています。

https://devnetinternational.org

さらに今回は、DEVNET創設者ロベルト・サビオ氏ならびにDEVNET International世界総裁明川文保氏のご協力のもと、第6回世界環境サミットに関する情報が、IPS（Inter Press Service） および Other News に掲載される予定です。

IPSは、開発、人権、グローバルガバナンスなど国際課題を扱うニュース機関として知られ、ロベルト・サビオ氏はその共同創設者の一人です。

○IPS（Inter Press Service）

https://www.ipsnews.net

Other Newsは、国際公務員、研究者、社会活動家らに向けてグローバル課題の情報を発信する非営利メディアであり、同じくロベルト・サビオ氏が創設者として知られています。

○Other News

https://www.other-news.info



現下の国際社会は、環境危機に加え、武力衝突、地政学的緊張、経済的不安定、価値観の分断という複合的課題に直面しています。こうした状況を踏まえ、第6回世界環境サミットでは、平和と地球環境保全に関する共同声明の発信に向けた準備を進めています。これは、政府間交渉とは異なる立場から、民間の国際機関、市民社会、専門家、企業、文化人が知見を持ち寄り、人類と地球の未来に資する提言を行う試みです。

第6回世界環境サミットは、環境問題のみを論じる場ではなく、平和、経済、教育、文化、技術、地域社会の持続可能性を横断的に考え、未来社会のあり方を多角的に問い直す国際的プラットフォームとなることを目指します。登壇者やプログラムの詳細については、今後発表予定の第2弾プレスリリースにて順次お知らせいたします。

世界はいま、環境危機と同時に、平和の危機にも直面しています。

第6回世界環境サミットは、民間の国際機関と市民社会の立場から、分断ではなく連帯へ、不安ではなく希望へ向かう一歩を、環境保全を軸として、ここ日本から発信してまいります。

DEVNET International 世界総裁 明川文保

世界環境サミット 会長 平井正昭

■開催概要

○名称：第6回世界環境サミット

○日程：2026年6月24日（水）・25日（木）

○会場：衆議院第一議員会館 国際会議室・多目的ホール

○主催：世界環境サミット / DEVNET International（共同開催）

○主な発信テーマ：環境、平和、持続可能性、国際協調、地球環境保全

○今後の発表予定：第2弾プレスリリースにて、登壇者・プログラム詳細を発表予定

○お問い合わせ先：当日の取材申込みその他のお問い合わせは、以下までお願いいたします。

世界環境サミット実行委員会

吉田啓作

公式サイト：https://www.worldenvironmentsummit.com/

E-mail：worldenvironmentsummit@gmail.com