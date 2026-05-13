HYTE、ホロライブ所属「さくらみこ」コラボ限定デザインのキーキャップとマウスパッドセット「Sakura Miko Keycap + Mouse Pad」予約開始
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、ホロライブ所属VTuberタレント「さくらみこ」をモチーフにしたデザインとアイコンを各所にあしらった限定デザインのキーキャップと、900 mm幅のXLサイズ全面にメインビジュアルをプリントしたマウスパッドのセットモデルHYTE Sakura Miko Keycap + Mouse Padを2026年5月15日正午12時（日本時間）より予約開始します。
◆Sakura Miko Keycap + Mouse Pad
HYTE Sakura Miko Keycap + Mouse Padは、ホロライブ所属VTuberタレント「さくらみこ」とHYTEのコラボレーションで誕生した、限定デザインのキーキャップとマウスパッドのセットモデルです。キーキャップにはさくらみこをモチーフにしたカラーとアイコンを各所にあしらい、JIS配列に対応したキーの他、異なるカラーやアイコンを配置した置き換え用のキーも多数同梱。高耐久なPBT樹脂に摩耗に強い昇華印刷を使用しています。マウスパッドは900 mm幅のXLサイズ全面にメインビジュアルをプリントし、キーボードからマウスまでデスク全体をカバーすることが可能です。カラーはホワイトとブラックをラインナップ。
※製品画像のランヤード（首掛けストラップ）は初回生産分に付属します。以降の生産分に付属するかは現在未定です。
※JIS配列を含めた各種キーボードレイアウトに対応（※全てのキーボードとの対応を保証するものではありません）
※Cherry MX互換のキーキャップです。
※キーボード本体は付属しません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349217/images/bodyimage1】
◆Sakura Miko Keycap + Mouse Pad製品特徴
・全面にメインビジュアルをプリントしたXLサイズのマウスパッド
マウスパッドは900×400 mmのXLサイズで、マウスだけでなくキーボードなどを含めたデスク全体をカバーすることが可能です。布製のなめらかな表面はマウスや腕の摩擦を低減し、快適な操作感を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349217/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349217/images/bodyimage3】
【発売詳細】
◆型番
Sakura Miko Keycap Black + Mouse Pad
Sakura Miko Keycap White + Mouse Pad
◆予約日
予約開始日時：2026年5月15日（金）正午12:00（日本時間）
予約終了日時：2026年6月30日（火）
※注文状況により、予告なく終了の日時が前後する場合があります
◆発売日
2026年秋予定
◆市場想定価格(税込)
24,990円
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/hyte-sakura-miko-keycap-mouse-pad/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/Miko-Key-caps.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆Sakura Miko Keycap + Mouse Pad
HYTE Sakura Miko Keycap + Mouse Padは、ホロライブ所属VTuberタレント「さくらみこ」とHYTEのコラボレーションで誕生した、限定デザインのキーキャップとマウスパッドのセットモデルです。キーキャップにはさくらみこをモチーフにしたカラーとアイコンを各所にあしらい、JIS配列に対応したキーの他、異なるカラーやアイコンを配置した置き換え用のキーも多数同梱。高耐久なPBT樹脂に摩耗に強い昇華印刷を使用しています。マウスパッドは900 mm幅のXLサイズ全面にメインビジュアルをプリントし、キーボードからマウスまでデスク全体をカバーすることが可能です。カラーはホワイトとブラックをラインナップ。
※製品画像のランヤード（首掛けストラップ）は初回生産分に付属します。以降の生産分に付属するかは現在未定です。
※JIS配列を含めた各種キーボードレイアウトに対応（※全てのキーボードとの対応を保証するものではありません）
※Cherry MX互換のキーキャップです。
※キーボード本体は付属しません。
◆Sakura Miko Keycap + Mouse Pad製品特徴
・全面にメインビジュアルをプリントしたXLサイズのマウスパッド
マウスパッドは900×400 mmのXLサイズで、マウスだけでなくキーボードなどを含めたデスク全体をカバーすることが可能です。布製のなめらかな表面はマウスや腕の摩擦を低減し、快適な操作感を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349217/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349217/images/bodyimage3】
【発売詳細】
◆型番
Sakura Miko Keycap Black + Mouse Pad
Sakura Miko Keycap White + Mouse Pad
◆予約日
予約開始日時：2026年5月15日（金）正午12:00（日本時間）
予約終了日時：2026年6月30日（火）
※注文状況により、予告なく終了の日時が前後する場合があります
◆発売日
2026年秋予定
◆市場想定価格(税込)
24,990円
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/hyte-sakura-miko-keycap-mouse-pad/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/Miko-Key-caps.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
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E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
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