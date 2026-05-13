『TIGORA by BEAMS DESIGN』から新作スポーツウェアが発売　夏のアクティブシーンを快適に楽しめる、速乾性・通気性に優れたアイテムが登場



































●フィットネスコンビネーションタイツ 5,999円（税込） ●フィットネスコンビネーションタイツ 5,999円（税込）



























































●バスケットショーツ 4,499円（税込） ●バスケットショーツ 4,499円（税込）



















●テニスグラフィックTシャツMEN 4,499円（税込） ●テニスグラフィックTシャツMEN 4,499円（税込）









●テニスグラフィックTシャツWOMEN 4,499円（税込） ●テニスグラフィックTシャツWOMEN 4,499円（税込）



































スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、スポーツウェアの高い機能性とスマートなデザインを追求した『TIGORA by BEAMS DESIGN(ティゴラ バイ ビームス デザイン)』の2026年SUMMERコレクションを、全国のスポーツデポ、アルペンおよびオンラインストアにて発売いたします。「TIGORA」は、半世紀以上にわたりスポーツに携わってきた当社が、“多くの方に、もっと手軽にスポーツ用品を手に取ってほしい”という想いから生まれた、高機能かつ高いコストパフォーマンスを実現したブランドです。そして、「TIGORA」と、株式会社ビームス(本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役社長：設楽洋)のライセンスブランド「BEAMS DESIGN」がタッグを組み、2019年に誕生した「TIGORA by BEAMS DESIGN」は、スポーツの機能性とスマートなファッション性を融合させたオリジナルコレクション。フィットネス／ランニング／バスケットボール／テニス／トレーニングの5つのスポーツシーンに特化し、スポーツを楽しむお客様に向けてFASHIONとFUNCTIONをシームレスにつなぐウェアを展開しています。着るだけで今日がアクティブに。 FITNESS街を駆け抜ける、最新鋭のデザイン。 RUNNING差がつくデザインでコートの主役に。 BASKETBALLオン・コートスタイルをファッショナブルに。 TENNIS街に馴染む、多機能ウェア。 TRAINING新作として、速乾性や通気性に優れ、夏のアクティブシーンにもぴったりなアイテムが多数登場。タウンユースにも映える、遊び心あふれるグラフィックデザインを揃えています。■「FITNESS」シリーズ美しいシルエットを追求し、サイドラインや丈感などのデザインにこだわった「FITNESS」シリーズ。【商品一例】●ブラタンクトップ 4,999円（税込）肌触りの良いナイロンスムース素材を使用した、ブラトップとタンクトップのコンビネーションが特長のブラタンクトップ。フィットネスコンビネーションタイツと合わせることで、よりスタイリッシュな着こなしをお楽しみいただけます。サイズ：S/M/L/XLカラー：グリーン/ピンク肌触りの良いナイロンスムース素材を使用した、ショーツとタイツを組み合わせたデザインが特長のフィットネスタイツ。サイズ：S/M/L/XLカラー：グリーン/ピンクhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3255030726-0001■「RUNNING」シリーズ通気性や吸水速乾に優れたメッシュ素材で、日々のランニングを快適にサポートする「RUNNING」シリーズ。【商品一例】●ランニングノースリーブ 2,499円（税込）陸上トラックレーンをイメージしたグラフィックが印象的なTシャツ。薄くて軽いドライ素材「ハニカムAIRメッシュ」を使用し快適に着用いただけます。バックプリントはリフレクター仕様で、夜間のランニングにも最適。サイズ：S/M/L/XL/2XLカラー：セルリアンブルー/ホワイトhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3860220016-0001●ランニングショーツ 2,499円（税込）吸水速乾性に優れた「ストレッチドットメッシュ」素材を採用し、フィット感と高い運動性能を両立させました。収納面では、両サイドのポケットに加え、ランニング中の揺れを最小限に抑える専用スマートフォンポケットを右後方に配置。サイズ：S/M/L/XL/2XLカラー：ブルー/ブラックhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3869220016-0001■「BASKETBALL」シリーズプレイヤー視点で考えた機能的なウェア設計で、パフォーマンス向上に寄り添う「BASKETBALL」シリーズ。【商品一例】●バスケットノースリーブ 3,999円（税込）長めの着丈とサイドスリットを取り入れた、ストリートテイストのオリジナルグラフィック。吸水速乾機能付きのドライメッシュ素材を使用しています。サイズ：S/M/L/XLカラー：ベージュ/ブラックhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=8401073036-0001ノースリーブとセットで着用できる2色展開。サイドポケット付きで、吸水速乾のポリエステルドライメッシュ生地で快適な着心地。サイズ：S/M/L/XL/2XLカラー：ブラック/ベージュhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=8404073036-0001■「TENNIS」シリーズクラシックな「BEAMS DESIGN RACKET CLUB」のグラフィックが特徴の「TENNIS」シリーズ。【商品一例】吸水速乾UV機能付きのメッシュ生地のTシャツ。フロントの右下裾には、サングラスを拭ける専用生地を切り替えで採用し、デザイン性だけでなく実用性にもこだわりました。バックプリントは通気性の良いドットプリント。サイズ：M/L/XLカラー：ブラック/ブルーhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=2601070216-0001着丈、袖丈とウエストシェイプを調整し、心地いい着心地と美しいシルエットを両立したTシャツ。日差しが気になる日にもうれしい、吸水速乾UV機能付きのメッシュ生地を使用。バックプリントは通気性の良いドットプリント。サイズ：S/M/L/XLカラー：ペールピンク/ペールグリーンhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=2622070526-0001■「TRAINING」シリーズ機能性を備えトレーニングはもちろん、スポーツ観戦などのあらゆるシーンで幅広く使える「TRAINING」シリーズ。【商品一例】●トレーニンググラフィックTシャツ 2,999円（税込）TIGORAの語源であるタイガーをモチーフにしたオリジナルグラフィックTシャツ。速乾性に優れたドライメッシュ素材を使用。カラーバリエーション豊富な5色展開です。サイズ：S/M/L/XL/2XLカラー：グリーン/ロイヤルブルー/ブラック/ライトベージュ/チャコールグレー/ブラックhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9621073016-0001●トレーニングクロスハーフパンツ 4,999円（税込）US ARMYのトレーニングウェアから着想したデザインのハーフパンツ。ストレッチタフタ素材を用いた同素材のロングパンツとジャケットも展開しています。サイズ：S/M/L/XL/2XLカラー：ライトグレー/ ブラックhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9677073016-0001■『TIGORA by BEAMS DESIGN』ブランドページhttps://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00001120&sort=5■TIGORA ブランドサイトhttps://store.alpen-group.jp/product/tigora/■TIGORA公式InstagramTIGORA OFFICIALhttps://www.instagram.com/tigora_official/TIGORA WOMENhttps://www.instagram.com/tigora_women/■販売店情報全国のスポーツデポ、アルペンおよび下記のオンラインストアにてご購入いただけます。・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/・公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/alpen/・アルペングループヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/alpen-group/・アルペンZOZOTOWN店: https://zozo.jp/shop/alpen-sportsdepo/株式会社アルペンについて創業：1972年7月資本金：151億円業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営