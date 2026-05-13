天空の茶室で味わう、和と洋のかき氷。宇治抹茶と「TWG Tea」の紅茶が織りなす、夏の贅沢なひととき／ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋（所在地：名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル、総支配人：清水 康年）は、2026年6月2日（火）よりティーラウンジ「THE TEA LOUNGE」にて、和と洋、それぞれの魅力を楽しめる2種類のかき氷を夏季限定でご提供いたします。華やかな香りが広がる「TWG Tea」のアールグレイジェントルマンをアレンジした「紅茶氷」と、奥行きある味わいを重ねた「宇治抹茶氷」。それぞれ異なるアプローチで仕立てた、対照的な2つのかき氷をご用意しました。名古屋の街を一望する天空の茶室で、香りと味わいが織りなす、涼やかなひとときをお過ごしください。

夏季限定メニュー「紅茶氷／宇治抹茶氷」

期間：2026年6月2日（火）～2026年9月30日（水）

時間：火～土 13:00～17:00（L.O.16:30）※日・月・祝日休み

店舗：24F ティーラウンジ「THE TEA LOUNGE」

料金：2,200円 ほうじ茶付

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/nagoya/news/d1wml0witwi9/

「TWG Tea」の紅茶を使ったシロップで仕上げた「紅茶氷」は、ホイップクリームに、はちみつレモンとチャービルを添えた、見た目にも涼やかで上品な一品です。かき氷の中に仕込んだロレーヌ岩塩を使用した塩ミルクアイスのほのかな塩味が、紅茶の香りやはちみつレモンの甘みを引き立てます。さらに「TWG Tea」の紅茶を使用したゼリーをボトムに忍ばせることで、最後のひとくちまで香り高い紅茶の味わいをご堪能いただけます。別添えのはちみつレモンシロップで、お好みの甘さに調整してお楽しみください。

一方の「宇治抹茶氷」は、ぷるんとした食感の黒蜜ゼリーをボトムに、塩ミルクアイスと氷を重ね、ほろ苦い抹茶シロップで仕上げました。ホイップクリームの上には妙香園の抹茶をあしらい、口にした瞬間に抹茶の香りが広がります。さらに、柚子ピールの爽やかな酸味と栗の甘露煮の優しい甘みがアクセントとなり、抹茶の奥深い味わいと調和する一品に仕上げました。別添えのコンデンスミルクを加えることで、味の変化もお楽しみいただけます。

香りを引き立てる引き算の設計で涼やかに仕上げた洋の「紅茶氷」と、素材を重ねて奥行きを表現した和の「宇治抹茶氷」。対照的な味わいをぜひお楽しみください。

※料金には消費税・サービス料が含まれます。

※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋について

名古屋・栄のシンボル的存在「中日ビル」7Fの一部および24～32Fに位置するホテル。「旅する、チュウブ。」をコンセプトに、エントランスの左官壁アートをはじめ、中部の歴史やものづくりの魅力を館内の随所に散りばめ、一貫した中部体験でゲストをもてなします。日本のホテルだからこそ実現できる、地域とつながる唯一無二のひとときをご提供します。

所在地：名古屋市中区栄 4-1-1 中日ビル

客 室 数：246室

館内施設：レストラン（3店舗）、バー、

ティーラウンジ、サウナ、ジム

アクセス：名古屋市営地下鉄東山線・名城線「栄」駅、

名鉄瀬戸線「栄町」駅から地下街で直結。

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/nagoya/

ロイヤルパークホテルズについて

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社は、ロイヤルパークホテルズとして全国に25ホテル・6,397室をを展開しております。2025年1月に公開した新指針【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、皆様とともに「幸せのピースになる」ことを目指し、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。また、今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。