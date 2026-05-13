未来メンテブランド「Florica」が、ウェルネスビューティーイベント「ラキャルプフェス2026」に出展

株式会社ピュール化粧品OEM・ODMメーカーの株式会社ピュール（所在地：福岡県糸島市 代表取締役社長：井上一郎）は、2026年5月22日(金)～24日(日)にWITH HARAJUKU HALLにて開催される「My Organic Friends Fes 2026（ラキャルプフェス2026）」に、フェムケアブランド『Florica（フロリカ）』を出展いたします。

今年で9回目を迎える「My Organic Friends Fes 2026（ラキャルプフェス2026）」は、ナチュラル＆オーガニック、ウェルネスビューティーを軸にしたブランドが集結するリアル体験型イベントです。

テーマは「サスティナブルな未来をつくる」こと。

ウェルネスビューティーを通じて、出会い・体験・学び・気づきを得ることで、“本来の美しさ”や“健やかさ”を思い出す場を目指しています。

会場では、フェムケアをはじめ、サスティナブルやウェルビーイングに関心を持つ多くの来場者が訪れます。

Floricaは、「未来メンテ」という考え方を軸に、デリケートゾーンの外側と内側の両方からアプローチするアイテムを展開し、女性の毎日に寄り添うセルフケアブランドです。

無理なく、心地よく、自分らしく。

自分自身のからだと心を整えることは、同時に地球の未来へとつながっていく--。

そのような価値観に共鳴し、今回の出展に至りました。

イベント当日は、医薬部外品の「Florica インナーラクトジェル メディカル」をはじめ、「Florica インティメイト ジェルウォッシュ」「Florica インティメイト ミルク」など、

特許取得*¹の産道内乳酸菌発酵液*²を配合したシリーズ商品をご紹介いたします。

また、5月22日（金）のビジネスDAYでは、セミナーを開催いたします。

Floricaブランドマネージャーの酒井をはじめ、医療・ウェルネス領域のゲストを迎え、「膣内フローラ”と“プレコンセプションケア」をテーマに、これからの女性のセルフケアについてお話しいたします。

【セミナー概要】

テーマ：

「膣内フローラから考えるプレコンセプションケア最前線」

日時：

2026年5月22日（金）13:10～13:40

登壇者：

・酒井氏（Florica ブランドマネージャー）

・岡田氏（グレイス杉山クリニックSHIBUYA 院長）

・小柳津氏（株式会社Ghost 代表取締役／二代目バチェラー）

【My Organic Friends Fes 2026（ラキャルプフェス2026）概要】

開催日時：

2026年5月22日（金）11:00～19:00〈メディア・バイヤーDAY／完全招待制〉

2026年5月23日（土）10:00～18:00〈一般・ショッピングDAY〉

2026年5月24日（日）10:00～17:00〈一般・ショッピングDAY〉

会場：WITH HARAJUKU HALL（東京都渋谷区神宮前1-14-40 3F）

主催：ラキャルプ

イベント詳細：https://lacarpe.jp/fes/fes2026

【出展商品】

１. 「Florica インナーラクトジェル メディカル」

女性のからだに本来備わっているものに、できるだけ負担をかけず優しく寄り添うケアを目指す中で生まれた産道内乳酸菌発酵液*²配合ジェル。アプリケーターで直接とどけて、膣内環境のpHバランスをサポートします。

【商品特徴】

・特許取得*¹の産道内乳酸菌発酵液*²配合

・植物由来成分99.8%配合、美容液成分87.6%配合

・3種のCICA成分配合*³、ダマスクローズプラセンタ *⁴配合

・膣内に直接挿入するものだから、容器も中身もMade in JAPAN

・衛生的な使い切り個包装タイプ

・ワンプッシュ設計で簡単、使いやすい

●内容量：1.7g(1本あたり）

●通常販売価格(税込)：10本入り 4,950円/3本入り 1,650円

●おすすめの方：

日常的におりものの変化が気になる/生理終わりの残った経血を洗い流したい/においが気になる/性交前や後にケアしたい

販売名：インナーラクトジェル メディカル（一般的名称：膣洗浄器 ）

医療機器認証番号：307AGBZX00059000

２. 「Florica インティメイト ジェルウォッシュ」

デリケートゾーンの肌環境を考えた弱酸性のジェルウォッシュ。特許取得*¹の産道内乳酸菌発酵液*²配合の摩擦レスな泡立つジェルが、やさしい洗い心地で毎日のセルフケアをサポートします。

【商品特徴】

・ 特許取得*¹の産道内乳酸菌発酵液*²配合

・デリケートゾーンをやさしく洗い上げる弱酸性のジェルウォッシュ

・ COSMOS Organic認証取得

└天然由来原料98%、オーガニック原料10%

・美容液成分82%配合(水を含む)

・調香師監修「シトラスラベンダーの香り」

・容器も中身もMade in JAPAN

●内容量：100mL

●通常販売価格(税込)：\2,970

●使用期間/使用回数：1日1回入浴時に2～３プッシュ使用。

●使い方：手のひらに適量をとり泡立ててお肌をやさしく洗った後、よく洗い流してください。

※デリケートゾーン用のため、膣内の洗浄はお控えください。

３. 「Florica インティメイト ミルク」

特許取得*¹の産道内乳酸菌発酵液*²配合の配合のデリケートゾーン用ミルク。みずみずしく軽やかなテクスチャーでデリケートゾーンをうるおいで満たします。(※角質層まで）

【商品特徴】

・特許取得*¹の「産道内乳酸菌発酵液*²」配合

・水分と油分のバランスが人肌に近く、1品で保湿ケアができるミルクタイプ

・COSMOS Organic認証取得

└天然由来成分原料100％、オーガニック原料21％

・美容液成分92％配合(水を含む)

・調香師監修「シトラスラベンダーの香り」

・容器も中身も Made in JAPAN

●内容量：80mL

●通常販売価格(税込)：\2,970

●使用期間/使用回数：1日1回入浴後に2プッシュ使用。

●使い方：清潔な手に適量をとり、お肌になじませてください。デリケートゾーンの気になる部分と全身のお肌にも使用できる乳液です。※デリケートゾーン用ため、膣内への使用はお控えください。

・Florica公式サイト https://florica.jp/

・楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/blondie-blond/flo1000/

*¹特許第7076840号、DL81菌種を使用した原料 *²乳酸桿菌/豆乳発酵液(pH調整剤) *³ツボサエキス、マデカッソシド、アシアチコシド(保湿剤) *⁴ダマスクバラ胎座培養エキス(皮膚コンディショニング剤)