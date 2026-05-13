全国赤十字大会で「全国ご当地ハートラちゃん」が初お披露目！





「全国ご当地ハートラちゃん」のお披露目は、全国赤十字大会の特別プログラムの一部として行いました。各地域の個性に合わせてデザインされたハートラちゃんが紹介される度に、来場者からは拍手や歓声があがり、会場内は終始あたたかい雰囲気の中で進行されました。











「ご当地ハートラちゃん」登場で盛り上がる会場の様子

また、特別プログラムの最後には、全国47のご当地バージョンのハートラちゃんを一覧で紹介する“集合ビジュアル”を壇上スクリーンに投影し、会場全体でお披露目を行いました。さらに、大会終了後に実施された報道関係者による囲み取材では、同ビジュアルを用いたバックパネルも設置。全国のご当地ハートラちゃんが一堂に会する演出を通じて、日本各地の多様な魅力とともに、赤十字の活動が全国に広がっていることを印象づけました。