クランプで簡単設置！デスク下をすっきり整理する難燃メッシュケーブルトレーを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、万が一の発火時にも燃え広がりにくい難燃メッシュを採用し、電源タップやケーブル類をまとめて収納できる、クランプ固定式のケーブルトレー「200-CT011BK（幅60cm）」「200-CT012BK（幅90cm）」を発売しました。工具不要で簡単に設置でき、デスク下の配線をすっきり整理できます。

おすすめポイント

・電源タップや配線をまとめて収納し、デスク下をすっきり整理

・工具不要のクランプ固定式で、幅広いデスクに簡単後付け

・通気性と安全性を両立した難燃メッシュ素材を採用

【掲載ページ】

ケーブルトレー 幅60cm クランプ固定 難燃メッシュタイプ ケーブルオーガナイザー ケーブル収納 配線受け ケーブル整理 配線整理 電源タップ ブラック

型番：200-CT011BK

販売価格：5,891円（税抜）

ケーブルトレー 幅90cm クランプ固定 難燃メッシュタイプ ケーブルオーガナイザー ケーブル収納 配線受け ケーブル整理 配線整理 電源タップ ブラック

型番：200-CT012BK

販売価格：6,345円（税抜）

【配線の“見せない収納”で、理想のデスク空間へ】

デスク周りに散らばる電源タップやケーブル類は、見た目の乱れだけでなく、掃除のしにくさや作業効率低下の原因にもなります。本製品は、幅60/90cmの大容量設計で配線類をまとめて収納可能。デスク下にすっきり収まり、生活感を抑えたスマートなワークスペースを実現します。オフィスはもちろん、在宅ワーク環境のアップグレードにも最適です。

【工具不要、クランプで挟むだけの簡単設置】

「設置が面倒そう…」という悩みを解消するクランプ固定式を採用。天板厚1～4cmのデスクに対応し、工具不要で簡単に取り付けできます。デスクへの穴あけ加工も不要なので、既存の環境を傷つけず導入可能。レイアウト変更やデスク移動時にも手軽に付け替えでき、オフィスにも家庭にも柔軟に対応します。

【万が一にも配慮した難燃仕様で安心】

毎日使う電源まわりだからこそ、安全性は重要です。本製品には、燃え広がりにくい難燃メッシュ素材を採用。燃焼試験をクリアした安心設計により、オフィスや家庭でも安心して使用できます。また、高密度のナイロンメッシュ素材を採用することで、電源タップやACアダプタ周辺の熱がこもりにくく、配線環境を快適に保ちます。

【面ファスナー付きで自由自在に整理整頓】

付属のベルクロファスナー4本を使えば、電源タップや余ったケーブルをしっかり固定可能。収納物に合わせて自由にレイアウトできるため、配線の絡まりや垂れ下がりを防ぎます。見た目が整うだけでなく、掃除もしやすくなり、毎日のデスク作業がより快適に。整理整頓が苦手な方でも、簡単に“片付く環境”をつくれます。

【製品仕様】

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CT011BK

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CT012BK

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-ct011/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-ct011bk.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-ct012bk.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/778797132

https://wowma.jp/item/778797133

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZ1X3SBR

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZ1S9WFY

サンワダイレクト関連商品掲載ページ

ケーブルトレーの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001002044012002

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社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。