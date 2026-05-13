AIチャットで問題作りから印刷まで。教育向け作問プラットフォーム『MondAI（モンダイ）』が大型アップデートしました！！

合同会社アイデアテックスタジオ

MondAI開発チームは、教育機関・学習塾向けのAIテスト作成プラットフォーム『MondAI（モンダイ）』について、チャット中心の体験へ刷新した大型アップデートを実施したことをお知らせいたします。

本サービスは、テスト問題の作成からテスト用紙の組版、回答用紙のデザイン、そして印刷用PDFの出力までを、Webブラウザ上でワンストップで完結させることで、教育現場の負担を減らすことを目指しています。

今回のアップデートでは、従来のフォーム入力中心の作問から、「モンダイ君」と対話しながら作るチャット型ワークフローへと大きく切り替えました。あわせて、組織ごとに教材を学習させる機能や、過去に蓄積した問題を自動参照する仕組みなど、運用に即した機能を強化しています。

■ 今回のMondAIが目指すこと

現在の教育現場では、テスト作成にかかる膨大な時間が教員の長時間労働の一因となっています。

「問題を探す・作る」「Word等でレイアウトを整える（特に数式や図形）」「回答用紙を別途作成する」といった一連の作業は、多くの手間と時間を要します。

MondAIはこの課題をテクノロジーで解決し、先生方が本来の「生徒と向き合う時間」を確保できるよう支援します。

サービスサイトはこちら

https://mond-ai.com

■ 新バージョンの主なポイント

1. チャット型「モンダイ君」で問題をつくる

文章で「教科・単元・難易度・小問の数」を伝えるだけで、AIが問題案を生成します。生成後も「難易度を上げて」「この小問だけ作り直して」「図を簡素にして」といった対話での修正が可能です。

PDF・画像のチャット添付にも対応。既存の大問に対して小問の追加・部分的な書き換えも、チャットから指示できます。

2. オリジナルの「モンダイ君ナレッジ」

自塾・自校の資料（問題集のPDF、板書、授業メモなど）を学習させ、組織専用のナレッジとしてモンダイ君に学習・蓄積できる機能です。チャットで資料を覚えさせたり、一覧から管理したりできます。

回答用紙はドラッグアンドドロップで作成可能

3. テスト用紙・解答用紙もブラウザで

問題バンクから問題を選び、キャンバス上でレイアウト。用紙サイズ・向き、国語向けの縦書きなどに対応し、高品質なPDFとして出力できます。解答用紙も、パーツを配置する自由度の高いエディタで作成可能です。テスト作成・解答用紙作成にもAI支援の流れを用意しています。

■ 料金プラン

料金はプランにより異なります。最新の料金は、必ずサービスサイト(https://mond-ai.com)にてご確認ください。

■ 無料登録・お試し期間・キャンペーンについて

無料アカウント作成後にプラン加入いただくと、5日間、サービスを無料でお試しいただけます。

■ 今後の展開

引き続き、テスト用紙と解答用紙の連携強化、教科・出題形式の拡充、採点・学習データとの連携など、教育現場のワークフローに沿った機能追加を検討しています。教育の現場を支えるインフラとして、機能拡充と品質向上に取り組みます。

【サービスURL】

https://mond-ai.com

【会社概要】

会社名 ：合同会社アイデアテックスタジオ

代表者 ：橋本留伊

設立 ：2024年8月