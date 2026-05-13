AIネイティブなレセコン一体型電子カルテ「AIカルテ」を発表

株式会社ポテック

株式会社ポテック（本社：東京都千代田区、代表取締役：有村琢磨）は、AIネイティブなレセコン一体型電子カルテ「AIカルテ」を発表し、本日より 初期協力医療機関の募集を開始 します。本サービスは、医療機関がAIをフル活用できるよう、従来分離されてきたレセコンと電子カルテを ひとつのプロダクトとしてゼロから再構築 したものです。外部のAIサービスや院内システムと柔軟に接続できる「開かれた」設計とし、医療機関が自院に合ったAIや業務システムを組み合わせて活用できる基盤としています。

■ 「AIカルテ」とは

「AIカルテ」は、クリニックおよび医療法人向けに開発された、AIネイティブな次世代電子カルテです。最大の特徴は、レセコン（レセプトコンピュータ）と電子カルテを別システムではなく、一体のプロダクトとして再構築 した点にあります。

これまでの電子カルテは、後からAI機能を「上に乗せる」設計が一般的でした。「AIカルテ」は逆に、AIが診療・記録・請求の全工程に自然に介在することを前提に、データ構造・ユーザー体験・連携インターフェースをゼロから設計しています。

■ 設計上の3つのポイント

- AIネイティブ設計診療記録・処方・会計データを、AIが扱いやすい構造で保持。後付けではなく、最初からAIを前提とした設計とした。- レセコンと電子カルテの一体再構築従来、別々に提供されることが多かったレセコン機能と電子カルテを、ひとつのアーキテクチャに統合。診療記録と請求情報の二重入力・整合性問題を構造的に解消する。- 外部AI・院内システムと柔軟につながる「開かれた」設計電子カルテを閉じたシステムとせず、必要に応じて他のシステムや外部のAIサービスと安全に接続できる構造としています。これにより、医療機関は自院の方針に合ったAIや業務システムを柔軟に組み合わせて活用できます。 （技術仕様：標準的なAPIに加え、生成AIエージェントとの接続標準である MCP / Model Context Protocol にも対応）

個別のAI機能・診療科特化モジュール・料金プランなどの詳細は、今後の段階的なアップデートに合わせて順次お知らせします。

■ 初期協力医療機関の募集について

「AIカルテ」の機能・運用を、実際の診療現場とともに磨き込んでいくため、初期協力医療機関 を募集します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/106806/table/6_1_19faf8f320c93c80500141e06f43fd17.jpg?v=202605130951 ]

医療現場と直接ご一緒しながらプロダクトを育てていく取り組みです。先進的な医療運営に関心をお持ちの医療機関様からのご応募をお待ちしております。



■ 今後の予定

「AIカルテ」は 2026年9月の正式版（GA）リリース を予定しています。それまでの期間、機能・連携アーキテクチャ・診療科対応・運用支援などを段階的に公開していきます。