LINE 予約 SaaS「ReLime」を、美容室・サロン向けに正式リリース - 月額 4,980 円から

ReLimeを正式リリース

株式会社ＮｅｗＢｅｇｉｎｎｉｎｇｓ

株式会社ＮｅｗＢｅｇｉｎｎｉｎｇｓ (本社: 大分県大分市、代表取締役: 芦刈 庸介、設立: 2026 年 3 月) は、美容室・サロン向け予約管理クラウドサービス「ReLime(R)」(リライム) を、2026 年 4 月 26 日付で正式リリースしました。

ReLime は、お客さまが LINE のトーク内で予約を完結できる予約管理 SaaS です。新規集客に強い既存予約サービスとは役割を分け、既に LINE で繋がっている常連客との関係を、予約・カルテ・リピート促進にそのまま変換することに集中しました。月額 4,980 円から、初期費用・解約金・予約手数料は永続 0 円。30 日間の無料トライアル (クレジットカード登録不要) を提供します。

公式サイト

https://relime.jp

■ 開発背景 - 既存ツールと併用する前提で設計しました

地方の美容室・整骨院・パーソナルジムでは、ホットペッパービューティーやサロンボードといった大手予約サービスが、新規集客の入口として広く浸透しています。一方で、電話と LINE の手動やり取りで運用される「常連客の予約」は、いまだに紙の予約台帳と通知のすき間に取り残されています。

ReLime は、その「既に LINE で繋がっている常連客」を予約・カルテ・配信の中心に据える設計にしました。新規集客は既存ツールに任せ、LINE 経由の常連リピートは ReLime - という併用を前提に構築しています。お客さまは LINE のトーク内で予約・変更・キャンセルが完結し、サロン側はスタッフ別シフトと顧客カルテをひとつの画面で扱います。

■ 主要機能 - 数を競わず、毎日触る部分の品質を優先しました

主要機能

機能数で並べる比較は、最初からやめています。毎日 100 回触る画面の手触りを、現場で詰まらない密度で作る - それが ReLime の設計指針です。中核は次の 4 つです。

■ 料金プラン - 隠れコストはゼロ円です

- LINE 予約: LINE トーク内で予約完結。外部サイトに離脱しません。お客さま側からの変更・キャンセルも 24 時間前まで対応します- 予約カレンダー: ドラッグ&ドロップで時間変更。ダブルブッキングは構造的に防ぎます。Google Calendar との双方向同期も任意で利用できます- 顧客カルテ: 来店履歴・施術メニュー・指名スタッフを自動記録。施術写真・薬剤メモ・タグ管理に対応しています- 配信・分析: 自動リマインド通知 (予約 24 時間前 / 1 時間前)、セグメント配信、月次 KPI ダッシュボード (売上見込み・確定予約・キャンセル率・平均客単価) を標準搭載しました料金

店舗規模に応じて 3 プランです。すべてのプランで初期費用・解約金・予約手数料・データ抽出費用は永続 0 円。月単位でプラン変更・解約できます。

料金プラン- Starter \4,980/月 (税別) - 個人サロン・1 人営業向け / スタッフ 3 名まで・月間予約 300 件まで- Growth \12,800/月 (税別) - スタッフ複数のサロン向け / スタッフ 10 名まで・予約数無制限- Pro \29,800/月 (税別) - 多店舗体制・成長中の事業者向け / スタッフ無制限・予約数無制限

30 日間の無料トライアル (クレジットカード登録不要) で全機能を試せます。

■ 対応業種

対応業種対応業種

美容室・ヘアサロン / 整骨院・接骨院 / パーソナルジム / スクール・士業 / 多業態。LINE 経由で予約を受ける指名型の店舗運用に対応します。

■ 開発元の想い - 大分発、現場と共に歩む

ReLime を運営する株式会社 NewBeginnings は、大分の中小企業向け DX 推進・AI 導入支援・Web 制作を主軸とする会社です。代表の芦刈は「地方の中小企業だからこそ、テクノロジーで変われる余地がある」と語ります。

東京発の華やかな SaaS とは違う、毎日触る画面の手触りを、現場で詰まらない密度で作る。相談から導入・使いつづけるところまで、ずっと一緒に走る - その方針で開発を続けてきました。ReLime は法人設立以前から構築を進めており、2026 年 3 月の株式会社 NewBeginnings 設立時点で MVP (実用最小限プロダクト) は稼働済み。設立後の約 2 ヶ月を現場検証と機能精緻化に充て、4 月 26 日付で正式リリースに至りました。

■ 今後の展開

2026 年下半期に向けて、AI による経営支援機能 (Copilot)、配信パフォーマンスの自動最適化、業種別テンプレートの拡充を順次リリースします。地方サロン事業者の DX を、現場目線で支えるサービスとして開発を続けます。

【会社概要欄】

【本リリースに関するお問い合わせ先】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180821/table/2_1_0268f49bd626c4b4faea07d3f89b8cdf.jpg?v=202605130951 ]株式会社 NewBeginnings 広報担当

メール: info@newbeginnings.jp

ReLime サポート (既存ユーザー向け): support@relime.jp